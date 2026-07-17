Сегодня 13:52 Мэри Джо умерла в 91 год: как бабушка Кардашьян повлияла на успех знаменитой семьи Фото: Соцсети Ким Кардашьян Шоу-бизнес

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Накануне глава семьи Кардашьян Крис Дженнер сообщила печальную новость: ее мама — Мэри Джо — умерла. Знаменитой бабушке звездной семьи был 91 год. Какую роль она сыграла в успехе семейства, как ее называли знаменитые на весь мир внучки и от чего скончалась, выяснил 360.ru.

«Сердце семьи» О печальном известии Дженнер сообщила в своих соцсетях. «Сегодня мы попрощались с моей прекрасной мамой MJ. Нет слов, которые могли бы передать что, она значила для меня. И какая дыра сейчас в моей сердце. Мама была сердцем нашей семьи. Она научила меня всему, что действительно имеет значение: любить свою семью, быть добрым, никогда не считать мгновения с любимыми чем-то незначительными. Она научила нас, что семья — это все», — написала бизнесвумен. Дженнер отметила, что будет скучать по ежедневным разговорам с матерью, ее улыбке и смеху. Крис рассказала, что все то, что у них есть сейчас, получилось только благодаря Мэри Джо. «Мама, спасибо за каждую жертву, что ты принесла, за каждую мудрость, которой ты поделилась, и за каждый момент, когда ты нас любила. <…> Мое сердце разбито на миллион кусочков», — подытожила селебрити.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/ Крис Дженнер с матерью Мэри Джо / www.globallookpress.com

Кем была Мэри Джо Мэри Джо родилась в Арканзасе в семье Лу и Гордона Кэмпбелл. У нее была сводная сестра по имени Лу. В 15 лет девушка поступила в школу очарования и стиля, стала подрабатывать моделью. Она была замужем трижды, а впервые пошла под венец в 18 лет. Первым избранником стал ее школьный бойфренд Роберт Кли Туви, с которым она встречалась четыре года. Несмотря на длительный подростковый роман, после официального оформления отношений брак продержался всего несколько месяцев.

Интересно Полное имя женщины — Мэри Джо Шеннон (урожденная Кэмпбелл). Но широкой публике она известна под коротким именем Эм-Джей.

Вторым мужем будущей бабушки Кардашьян стал инженер Роберт Хоутон. Именно от него Мэри Джо родила свою дочь Крис — это случилось в 1955 году. Спустя три года у пары появилась еще одна дочь — Карен, которая умерла в 2024 году из-за остановки сердца. Ей было 65 лет.

Фото: Аккаунт mafiakylie в соцсетях

Когда Крис исполнилось семь, родители развелись. Спустя всего несколько месяцев после развода с предыдущим супругом Кэмпбелл вышла замуж за предпринимателя Гарри Шеннона.

Интересно Пара вместе с детьми Мэри Джо переехала в город Окснард, штат Калифорния. Когда деловой партнер Шеннона сбежал со всем капиталом компании, семье пришлось вернуться в Сан-Диего.

Их союз продлился до самой смерти Гарри, который погиб в 2003 году в ДТП. Они прожили вместе 40 лет. Бизнес-жилка Крис Дженнер, судя по всему, передалась ей именно от матери: в течение 45 лет, с 1980-го, Эм-Джей держала бутик детской одежды Shannon & Co. Именно в этом магазине будущая глава медиаимперии Крис начала работать продавцом-консультантом. Об этом магазинчике написала и ее внучка — Ким Кардашьян. «Именно ты показала мне, что значит быть трудолюбивой и успешной бизнесвумен. Ты дала мне мою первую работу — в своем магазине в Сан-Диего — и научила меня трудолюбию, стойкости и уверенности в себе», — сообщила селебрити в соцсетях.

Фото: Аккаунт mafiakylie в соцсетях

Крис всегда восхищалась своей матерью. О ней бизнесвумен писала так:

Она встает каждый день и надевает самые очаровательные наряды.

Знаменитые внучки рассказывали, что их бабушка дважды перенесла рак — молочной железы и толстой кишки. Когда именно это произошло, неизвестно, однако оба раза она смогла вернуться к жизни и продолжила принимать активное участие в медийной жизни семьи. Кем была Мэри Джо для семьи Кардашьян Крис Дженнер называют главой семейства, однако генералом негласно всегда была Мэри Джо. Она успела сняться в рекламной кампании косметического бренда Кайли Дженнер, когда ей было за 80. Также бабушка Эм-Джей постоянно появлялась в реалити-шоу про Кардашьян в очень стильных образах, чаще всего включавших в себя нарядные блузы.

Интересно У Кайли Дженнер есть татуировка с именем бабушки.

Каждый день рождения дочь и внучки вспоминали любимую родственницу теплыми словами. Например, в честь 91-х именин Ким Кардашьян опубликовала фото, на котором собрала четыре поколения семьи: от самой Мэри Джо до ее собственных детей, которым Эм-Джей приходилась прабабушкой. Судя по кадрам, праздник прошел в уютной домашней обстановке с элементами армянской культуры — намеком на корни Ким.

Фото: Соцсети Ким Кардашьян