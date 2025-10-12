«Меня тошнит от голых задниц». За что любят и почему боятся Поплавскую

Вся страна полюбила ее как добрую Красную Шапочку, но теперь имя Яны Поплавской все чаще появляется вместе со словами «скандал» и «заявление». Актриса и телеведущая стала одной из самых противоречивых фигур российского шоу-бизнеса за умение говорить то, что думает и отстаивать свою позицию. За это одни ее уважают, а другие тихо ненавидят.

Бунтарский нрав проснулся в детстве

Яна Поплавская в жизни сильно отличается от своих образов в кино, куда она совсем не стремилась и попала случайно. Мать брала ее на репетиции, где девочку заметил режиссер Юрий Любимов и предложил роль в постановке «Перекресток». Так фотография Поплавской попала в базу «Мосфильма» и ее начали приглашать в кино.

Девочка считала, что в будущем станет врачом-хирургом. Свою первую операцию она провела на хомяке, пришив ему оторванное кошкой ухо. Яна с раннего детства старалась доказывать свою правоту. В пылу спора она однажды выпрыгнула в окно третьего этажа и сломала ногу. Жалеть об этом она не стала, ведь доказала, что права.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

С возрастом ее характер остался прежним. Поплавская не переносит несправедливость, не любит предателей и не скрывается за вежливыми словами, если ей что-то не нравится. Она стала не просто актрисой и ведущей. Поплавская — учредитель благотворительного фонда, который работает уже 25 лет. Она помогала жителям Амурской области во время масштабного наводнения в 2013 году, работая в регионе волонтером, собирала и отвозила гуманитарную помощь жителям Сирии и Донбасса. После начала спецоперации поддерживала военных отправкой генераторов и раций, помогала жителям Курской области, пережившим оккупацию украинских боевиков. Когда-то трогательная Красная Шапочка превратилась в сильную, честную и упрямую женщину, готовую отстаивать свои принципы.

Всегда критиковала безнравственность

В 2017 году Поплавская опубликовала в своем блоге колонку, которая начиналась так: «Меня тошнит от голых задниц и женоподобных мужиков, которых мне впихивают под видом высокого искусства. Слово, которое очень часто сегодня используется, — толерантность — я не то что не люблю, я ненавижу его!». Пост вызвал огромное общественное обсуждение, но автор объяснила, что толерантностью начали прикрывать страх перед тем, чтобы сказать правду без которой нет общечеловеческих законов.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / РИА «Новости»

Словно в подтверждение своих слов она сорвала съемку телевизионного шоу «ДНК» на НТВ, куда пригласили многоженца с большим количеством детей. Поплавскую возмутило поведение ведущего, который спрашивал маленького мальчика, знает ли он, кто именно его мама.

«Как возможно докатится до скотства и кому пришла эта мысль в голову использовать крохотных детей в программе? Как должно изменится сознание людей, журналистов, руководства, чтобы идти на подобные вещи?!» — писала в своем блоге актриса.

Поплавская критиковала и певицу Ольгу Бузову, которая пришла на вручение музыкальной премии в полупрозрачном платье. «Дело даже не в том, что это дико и жалко выглядит, так как это платье для приема в борделе. А в том, что ее никто не останавливает и не вышвыривает с московских мероприятий», — пояснила актриса свою позицию.

Она не простила своих коллег цеху, которые уехали из страны после начала СВО, а также выступала против тех, кто хотел вернуться обратно.

Не нужно заливать нам в уши „про их преданность России, давать им работу на российском телевидении, втирать в сознание людей их имена и лица. Дайте дорогу истинным патриотам. Яна Поплавская

Актриса до сих пор припоминает Киркорову его участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, называя его «любителем не той двери» и «голубым бриллиантом», который никак не могут заменить.

Фото: РИА «Новости»

Также Поплавская осуждала чиновников, которые тратили огромные деньги на проведение концертов, когда помощь нужна солдатам на передовой, переселенцам в Курской области и жителям приграничных регионов. «Разве можно так бессовестно распоряжаться бюджетными деньгами, выплачивая из налогов миллионы поющим и танцующим артистам? Сытый голодного не разумеет!» — отмечала она. В качестве инициативы Поплавская предлагала создать в России открытые черные списки артистов, чтобы каждый мог внести туда ту звезду, которую считает недостойной выступлений.

Личная жизнь Яны Поплавской

Своего первого мужа, актера Сергея Гинзбурга, Поплавская встретила, когда училась на первом курсе Театрального училища имени Щукина. Актриса снималась для детской передачи «Будильник» и ей нужен был партнер для роли мужа. Гинзбурга мать актрисы нашла в одной из студий «Останкино» и подвела к дочери со словами: «Яна, познакомься, это твой муж». Эти слова стали пророческими. Тогда никто не представлял, что пара сойдется не только на экране, но и проживет вместе 25 лет.

Фото: РИА «Новости»

Быстро пожениться они не смогли. У Гинзбурга продолжался длительный бракоразводный процесс с бывшей супругой, который завершился уже после рождения старшего сына Клима. В 1994 году Поплавская потеряла ребенка на позднем сроке беременности. Она подчеркивала, что никакой поддержки от мужа не получила. По ее словам, Гинзбург начал шарахаться от нее, как от прокаженной.

Ради брака Поплавская решилась на еще одну беременность, но врачи разводили руками — выкидыш просто так не прошел. Тогда актриса начала принимать гормональные препараты, от которых сильно поправилась.

«Сергей однажды пришел и сказал: „Посмотри на себя. В кого ты превратилась?“ Это, конечно, было потрясение, но после его слов я села на жесткую диету и очень похудела», — рассказывала Поплавская. В 1996 году у пары родился второй сын Никита. Погруженная в заботу о ребенке Поплавская не замечала, что ее брак начал трещать по швам. После того, как она узнала об изменах мужа, предложила развестись, но Гинзбург отказался. Когда Поплавская уехала с сыновьями, он заблокировал ей доступ к семейному счету.

Фото: РИА «Новости»

Ситуацию усугубило то, что актриса сама влюбилась в радиоведущего Евгения Яковлева, который был младше ее на 14 лет. Поплавская честно призналась супругу в измене, но он все равно отказался ее отпустить. Окончательно они расстались только в 2011 году. К тому времени Яковлев уже женился на другой женщине.

Ошибочный диагноз чуть не свел в могилу

Поплавская отмечала, что после развода осталась совершенно одна и думала только как выжить, потому что Гинцбург забрал у нее все, а также настраивал против нее сыновей. Актриса признавалась, что испытывала к бывшему мужу всепоглощающую ненависть, которая разрушала ее изнутри. В 2016 году Поплавская прошла обследование в столичной клинике. Врачи сообщили ей, что по выявленным онкомаркером ей осталось всего полтора года жизни. «Мысль о скорой смерти была абсолютно нереальной, будто это чья-то жестокая шутка», — рассказывала Поплавская.

Фото: РИА «Новости»

Она обратилась к знакомому врачу с вопросом, что ей теперь делать. Медик ответил, что варианта два: прожить остаток жизни на полную катушку или лечь в больницу и рассчитывать на чудо.

Поплавская выбрала первый вариант и уехала в Израиль. Там, по совету друзей, которые узнали о страшном диагнозе, она повторно сдала анализы, которые не показали никакого страшного заболевания. Актриса рассказывала, что просто рыдала от счастья, осознав, что московские врачи ошиблись.

От выбранного пути жить для себя Поплавская решила не отказываться.

Она встретила итальянца, с которым закрутила бурный роман и даже рассчитывала жить на две страны, как в ее жизни снова повстречался Яковлев. Старые чувства вспыхнули вновь.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

«Я никого не уводила из семьи. Не собиралась вообще за него замуж. Но мы бесконечно говорили по телефону. Прошло семь лет, мне позвонил Женя и сказал, что он развелся», — делилась своей историей Поплавская. В 2019 году 52-летняя актриса вышла замуж за 38-летнего радиоведущего.

Счастливая жизнь в браке

Вышедшая замуж Поплавская удивила поклонников, когда опубликовала в блоге фотографию с внушительным животом и подписью «Жду девочку». Комментаторы разделились на два лагеря. Одни поздравляли актрису с прибавлением, а другие критиковали за желание рожать в таком возрасте.

Позже Поплавская призналась, что фотографию сделала на съемках фильма «Новая жизнь», где она играет героиню, которая на шестом десятке забеременела и столкнулась с общественным порицанием.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Она поспорила со своим приятелем, который назвал сюжет фильма нереалистичным и подчеркнул, что никто никогда не осудит беременную женщину, у которой уже есть внуки. «Могу сказать, что он ошибся. Я потрясена злобными, жестокими, оскорбительными комментариями о моей старческой деменции, о психической неполноценности, о том что я бабка и что рожу непонятно кого. Это писали женщины. Вы озверели и сошли с ума», — обратилась к подписчикам Поплавская. Сыновья наладившей свою личную жизнь актрисы тоже обзавелись семьями. Старший Клим дважды женился на одной и той же девушке — актрисе Евгении Остряковой. После первой свадьбы семья прожила три года и развелась, а через пару лет сошлась снова. Что стало причиной расставания неизвестно. Младший сын актрисы Никита прожил в браке всего один месяц. Он женился в 25 лет на 33-летней женщине, которая его пилила из-за нехватки денег.

«Жена все время твердила: „Ты мало зарабатываешь“. Стала требовать, чтобы я купил ей машину. Жена хотела меня оставить без квартиры. Причем жилье не было оформлено на меня. Это был ужас», — рассказывал сын Поплавской.

Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Сама Поплавская рассказывала, что она с самого начала выступала против этого брака и советовала сыну сначала год пожить со своей избранницей. Жена младшего сына оказалась достаточно прагматичной и считала, что богатые родители мужа станут ее содержать. Старший сын актрисы Клим стал режиссером документального кино. После начала спецоперации он снял фильм о бойцах, а после прошел обучение на тактического медика и вернулся обратно на фронт. Поплавская признавалась, что решение сына стало для нее потрясением, но ей пришлось принять его выбор. Младший сын актрисы работает в ее благотворительном фонде.