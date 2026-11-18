Ушедший с российской сцены Валерий Меладзе расставаться с привычной публикой не спешит. Артист гастролирует по бывшим союзным республикам, снизил гонорар за корпоративы на 42% и даже готов стать тамадой на украинском языке. К выступлениям он может привлечь Светлану Лободу и Веру Брежневу. В отличие от Меладзе, певицы не спешат снижать расценки: первая запрашивает почти втрое больше, а вторая сохранила прежний гонорар. Как изменились заработки артистов после 2022 года — в материале 360.ru.

Меладзе вернулся в Москву, но выступать в России не собирается

Певец Валерий Меладзе с конца лета живет в Москве в районе Новорижского шоссе. Планов давать концерты или выступать на корпоративах в России у него нет, сообщил телеграм-канал Mash. По данным авторов, артист рассматривает заказы на выступления в странах ближнего зарубежья, в частности в Казахстане. В августе певец уже летал туда из Москвы на закрытое мероприятие. При этом Меладзе существенно снизил стоимость своих услуг: теперь за корпоратив он просит 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч. Таким образом, гонорар сократился почти на 42%. В райдере певец требует отдельный VIP-вход. До начала специальной военной операции расценки артиста были другими. В 2020 году организаторы частных мероприятий оценивали выступление Меладзе в сумму от 80 тысяч евро. Окончательная стоимость зависела от даты, места проведения и дополнительных расходов. Вероятно, что Москва стала для певца базой между поездками по бывшим союзным республикам. В ноябрьской афише Меладзе значатся концерты в Ташкенте, Астане, Алма-Ате, Кишиневе и Ереване. Такой гастрольный график теоретически позволяет совмещать публичные выступления с частными заказами.

Фото: РИА «Новости»

Особенно интересен декабрь. По сведениям Mash, команда артиста ведет переговоры о выступлениях в предновогодний период. В официальной афише Меладзе на этот месяц указан только один концерт — 31 декабря в Дубае. Остальные даты не заняты публичными выступлениями. Чтобы привлечь дополнительных заказчиков, команда артиста предложила еще один формат работы. Меладзе готов не только исполнять свои хиты, но и вести частные мероприятия, в том числе на украинском языке. Такая услуга рассчитана на русские и украинские диаспоры релокантов. Кроме того, певец рассматривает возможность привлекать к выступлениям Веру Брежневу и Светлану Лободу. Обе артистки после начала спецоперации прекратили концертную деятельность в России, однако продолжают выступать за границей.



Лобода сменила российские стадионы на европейские сцены

До 2022 года Светлана Лобода была одной из самых востребованных исполнительниц российского шоу-бизнеса. В 2019 году стоимость ее выступления на частном мероприятии или корпоративе оценивали в 100 тысяч евро. После начала СВО Лобода уехала из России, но окончательно расставаться с репертуаром, который принес ей популярность, не стала. В интервью певица объясняла, что не собирается переводить старые хиты на украинский язык, поскольку песни должны оставаться такими, какими были написаны. Сейчас Лобода гастролирует по Европе. В ноябре в ее расписании значатся концерты в Дублине, Париже и Барселоне. На декабрь запланировано только одно публичное выступление в Варшаве. Следующие концерты пройдут уже в январе 2027 года.

Фото: РИА «Новости»

То есть практически весь конец года останется свободным, что позволит певице сконцентрироваться на корпоративах и частных мероприятиях, от которых она не отказывается. В июле 2026 года Лобода выступила на частной вечеринке в Алма-Ате вместе с российской певицей Анной Плетневой. Осенью появились сообщения о новых расценках артистки, которые после ее отъезда из России выросли в два раза — со 100 до 200 тысяч евро. Дополнительно организаторам необходимо оплатить расходы на перелеты, проживание и оформление виз для певицы и ее команды.

Брежнева сменила имя, но не отказалась от старых хитов

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева также входила в число востребованных певиц российского шоу-бизнеса. Она успешно строила сольную карьеру, выпускала хиты и принимала заказы на корпоративы. По словам ее концертного директора Сергея Сметанина, до начала спецоперации обычный гонорар артистки составлял 50 тысяч евро. В марте 2022 года он даже допускал снижение стоимости выступления до 40 тысяч евро. Впоследствии Брежнева покинула российский концертный рынок, сосредоточившись на украиноязычном творчестве. Она начала выступать под именем VIRA, однако полностью от прежнего репертуара не отказалась.

Фото: РИА «Новости»