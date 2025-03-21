Сегодня 05:45 Дешевые продукты и экономия на всем. Как сейчас живет гениальный математик Перельман 0 0 0 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Григорий Перельман — российский математик, ставший легендой не только из-за своих открытий, но и из-за отказа от главных научных наград мира. В 2000-х годах он доказал гипотезу Пуанкаре — одну из семи «задач тысячелетия», над которой бились ученые более века. Однако вместо славы и денег он выбрал уединение и аскезу: ходит в поношенной одежде, покупает дешевые продукты и ни с кем не общается. Чем известен и как сейчас живет гениальный математик, отказавшийся от денежных премий — в материале 360.ru.

Рождение гения Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде в еврейской семье. Отец, Яков, был инженером-электриком, мать, Любовь Лейбовна Штейнгольц, преподавала математику в ПТУ. Именно она, по некоторым данным, привила Григорию любовь к точным наукам. У него есть младшая сестра Елена, которая тоже стала математиком и позже переехала в Израиль. После развода родителей Григорий остался с матерью, которая до сих пор живет с ним в Санкт-Петербурге. Учеба и первые достижения С детства Перельман проявлял необычайные способности. Он учился в ленинградской школе № 239 с углубленным изучением математики, а в 16 лет завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде. Без экзаменов поступил на матмех Ленинградского государственного университета, где его наставником стал известный геометр Александр Александров.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

После аспирантуры начал работать в отделе геометрии Математического института имени Стеклова. Уже тогда коллеги отмечали его феноменальную интуицию и умение видеть задачи «в объеме». Предложения из США В начале 1990-х Перельман получил приглашения из ведущих американских университетов: Нью-Йоркского, Принстона и Стони Брука. Он согласился на позицию постдока в США, но через два года вернулся в Россию. По словам знакомых, его раздражала академическая бюрократия и «рыночный подход» к науке. Позже он отказался даже от почетных званий, заявив, что не хочет быть «частью системы». Научная сенсация В 2002–2003 годах Перельман опубликовал в открытом доступе в интернете оригинальный метод доказательства гипотезы Пуанкаре. Это вызвало немедленную международную сенсацию в научных кругах. В последующие несколько лет несколько коллективов ученых проверяли методы Перельмана и пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре полностью доказана.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Теперь методы Перельмана применяются в исследованиях сингулярностей (например, в черных дырах) и теориях, описывающих рождение Вселенной, а также в других сферах математики и физики. В 2006 году Перельману присудили Филдсовскую медаль, но он отказался ее принимать. В 2010 году Институт Клэя наградил его миллионом долларов за доказательство гипотезы — и снова отказ. Причины он объяснял скупо, ссылаясь на то, что кроме него вклад в решение проблемы сделали множество математиков до него и несогласием с организованным математическим сообществом и несправедливостью принимаемых ими решений.

Меня не интересуют деньги или слава. Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное в зоопарке. Я не герой математики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, чтобы все на меня смотрели. Григорий Перельман

Также он считает, что настоящая награда — это решение задачи, а не деньги и аплодисменты. Несмотря на отказ Перельмана, деньги все-таки не пропали: в сентябре 2011 года институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре в Париже учредили должность для молодых математиков, деньги на оплату которой идут из присужденной, но не принятой Перельманом «Премии тысячелетия». Как гений живет сейчас После 2005 года, когда Перельман ушел с поста ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики и уволился из института имени Стеклова, он почти полностью исчез из публичного поля. Математик живет с матерью в скромной квартире в Санкт-Петербурге, избегает интервью и редко выходит на контакт. В 2015 году появилась информация, что он работает над новой теоремой, но подтверждений этому нет. Известно, что он увлекается классической музыкой и собирает грибы в лесах под Петербургом. Как выяснил «Телеканал 78», живет математик очень скромно и в ближайшем магазине покупает самые простые продукты. «Ну, обычно вермишель „Красная цена“, Пискаревский творог. Яблочки, может быть. Такое все дешевенькое. Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки такие», — рассказала продавщица. Здесь его называют скромным человеком, который никогда не общается, а лишь приходит, покупает продукты и уходит. При это общаться с журналистами Перельман тоже отказался. Соседи мужчины подтвердили, что общения от математика ждать не приходится.

Бесполезно! Он — человек мира и ни с кем не общается. Мы здороваемся, потому что он вырос на глазах, все, нормальный мужик. Ну вот я с вами общаюсь, он не общается. Соседка Григория Перельмана

Коллеги называют его «последним романтиком математики», человеком, для которого истина важнее признания. Скромный человек с большими достижениями Григорий Перельман бросил вызов не только математическим задачам, но и обществу, заставив задуматься о цене славы и принципах. Его история — напоминание, что гениальность не всегда ищет наград, а иногда предпочитает тишину лаборатории шуму трибун. Возможно, именно такие люди двигают науку вперед, даже оставаясь в тени.