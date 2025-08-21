Сегодня 15:46 Мать 6 детей Товстика не может прийти в себя: как Елена поймала мужа на измене с Дибровой 0 0 0 Фото: elenatovstik/соцсети/Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Скандал вокруг Товстиков — Дибровых продолжает разгораться все больше и уже больше напоминает сериал с неожиданными поворотами. Брошенная Елена Товстик до сих пор не может прийти в себя после того, как застукала мужа с подругой Полиной Дибровой. А в Сети тем временем подсчитывают, сколько телеведущий Дмитрий Дибров потратил на пластику жены. Подробности — в материале 360.ru.

Как Товстик узнала об изменах мужа с Дибровой Елена Товстик узнала о романе мужа с Полиной Дибровой еще до того, как вся неприглядная правда вышла наружу. Она всячески пыталась закрыть глаза на горькую правду, чтобы сохранить семью. Но в глубине души знала: отец ее шестерых детей ей неверен. Юрист Екатерина Гордон, защищающая интересы Елены, поделилась деталями о том, как именно всплыла правда о романе Товстика с Полиной Дибровой. Все произошло в аэропорту, когда Елена хотела сделать мужу сюрприз. «Она в аэропорту запалила буквально. Приехала встречать мужа и увидела своими глазами, как он выходит с Полиной Дибровой. И ей стало все понятно», — написала Гордон в своем блоге. Юрист считает, что поведение Елены оправданно. Она столкнулась с двойным предательством, и в таких обстоятельствах трудно оставаться спокойной.

Просто разрушен весь этот мир со всеми этими родами, вынашиванием детей, рассказами про любовь. Жизнь с лучшей подругой Полиной Дибровой, которая приходит на крестины, встречает тебя после родов. И, конечно, ты не идеален, ты хватаешься за штанину супруга: «Ну как же так? Вот же мы тут!» Екатерина Гордон

Екатерина также затронула тему предвзятости детей. По словам Гордон, одну из старших дочерей заранее настроили против матери, которую предварительно отправили на неделю отдохнуть в Италию. Все это произошло как раз после того, как Елена узнала об измене мужа.

Интересно Елена и Роман Товстики были женаты 19 лет. У них шестеро детей, младшему год. Елена и Роман Товстики были женаты 19 лет. У них шестеро детей, младшему год.

Отдельно Гордон подчеркнула, что предательство мужа, его измена с Полиной полностью разрушили жизнь Елены. Ведь жена телеведущего была частью их семьи, она крестила одного из детей Товстик. «А мы с девками удерживаем всеми силами от слез и стенаний бабу, родившую шестерых, чей муж ушел к крестной ее же ребенка и ее подруге», — возмущалась адвокат.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Спустила неверного мужа с лестницы… Если Дмитрий Дибров расходится с супругой плюс-минус спокойно, то Роман Товстик похвастаться таким положением дел не может. Недавно стало известно о конфликте между ним и Еленой. Женщина якобы толкнула бизнесмена, и он упал с лестницы, получив травму ноги. Сейчас Роман в больнице, проходит реабилитацию после операции. Однако Гордон сильно сомневается, что он получил травму таким образом. «Я опасаюсь за жизнь и здоровье Елены Товстик, у которой отняли уже троих детей, а Товстик Роман заваливается в ее дом в любой момент без предупреждения», — посетовала она. Дибровы предпочитают помалкивать и выжидают, когда все закончится. По слухам, супруги уже достигли соглашения и теперь готовятся к официальному разводу. Товстики же все подробности скандала выносят на люди. Екатерина Гордон рассказывает, что муж пытается отобрать у многодетной матери детей и оставил ее без средств.

Сколько Дибров потратил на пластику сбежавшей от него Полины Друзья Диброва утверждают, что предательство жены сильно его потрясло. «Дима у нас эстет, баловал молодую жену дорогими машинами и брендовыми вещами. У Полины за годы семейной жизни с Дибровым появилась целая коллекция дизайнерских сумочек, стоимость которых оценивается от 300 тысяч до трех миллионов рублей», — рассказали сайту kp.ru близкие семьи. Также издание отметило, что именно благодаря мужу у Полины появилась и внушительная коллекция бриллиантов. Плюс телеведущий вложил значительные средства во внешность своей жены. По словам собеседников журналистов, 36-летняя мать троих детей выглядит так молодо во многом из-за его поддержки. Опрошенные изданием эксперты оценили предполагаемые косметические операции Дибровой в гигантские суммы. Только на голливудскую улыбку, например, могло потребоваться до пяти миллионов рублей. Не исключили они и процедур по контурной пластике губ, щек, качественному перманентному макияжу.

Фото: РИА «Новости»

Для сияющей кожи, скорее всего, проводили курс фотоомоложения и «уколы красоты». Но отдельной статьей расходов стал бюст: его реконструкция в зависимости от клиники обходится от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Не исключили специалисты и возможного проведения липоскульптурирования тела и липосакции живота. Стоимость этих операций может достигать миллиона рублей.