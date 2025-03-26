Где вы, мастера культуры? Кто-то еще, кроме Семенович
Анну Семенович, которая известна главным образом тем, что она известна, наградили медалью «За труды в культуре и искусстве». И это ожидаемо вызвало весьма бурную, подчас насмешливо-яростную реакцию в Сети. Однако при чем тут сама Анна?
Для начала важно сказать, что оборот «известна тем, что известна», пожалуй, идеально описывает статус и положение многих так называемых селебрити. Кто-то из них действительно выступает, записывает песни, ездит с концертами. Кто-то ведет телешоу. По сути, если честно, деятельность большинства из них — мелькание в социальных сетях и новостных сводках.
При чем здесь искусство? При чем тут культура? Даже массовая культура.
Все это не имеет ничего общего к возделыванию той среды, в которой одни люди созидающе будут влиять на других людей, создавая определенные смыслы. Ведь, напомню, «культура» происходит от латинского слова cultura, что значит «возделывание». Создается среда для того, чтобы прорастали плоды. Какое к этому имеют отношение такие, как Анна Семенович?
Справедливости ради, это совсем не ее проблема. Семенович, в отличие от многих селебрити, адекватная, в чем-то даже скромная женщина. Нет в ней показушности, фальши. Во всяком случае, это не проступает наружу.
Другой вопрос: чтобы получить эту медаль, нужно собрать документы, заняться хлопотной канцелярией. Кому-то подобное было нужно.
Что российская культура получила после такого награждения? Стала ли лучше? Повторюсь: вопросы тут не к Семенович. Она получала медаль, а не выписывала ее. Но по какому принципу это награждение происходит? У нас сотни музыкантов, режиссеров, поэтов, писателей, которые прямо сейчас создают смыслы в переломное для страны время. Их, к сожалению, что называется, в упор не видят. Есть живые классики, сохраняющие подлинную русскую культуру, — писатель Владимир Личутин, например, которому не так давно исполнилось 85 лет. Сколько у него наград, государственных званий?
Проблема в том, что «всюду проникающее искусство кабака» — так называл это Василий Розанов — действительно проникает везде, подменяет собой настоящее. Это, в свою очередь, создает мертвое поле, где не рождается ничего живого, созидающего.
Потом мы стоим посреди этой культурной пустоши и даже удивляемся: мол, почему наша культура никому не нужна, а наша молодежь существует по чужим нарративам?
Есть группа людей, даже группа смыслов, которая существует десятилетиями, будто сидя в укрепленном городе, и формирует общие нарративы. К сожалению, им, этим нарративам, внимают тысячи, а может быть, и сотни тысяч людей. Пусть они будут, «пусть цветут разные цветы», но, кроме этой группы лиц, люди, тот самый народ, должны видеть подлинных мастеров культуры. Тех, кто способен создавать смыслы и доносить их.
К сожалению, этих людей награждающие званиями и медалями, как правило, обходят стороной.