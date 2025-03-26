Где вы, мастера культуры? Кто-то еще, кроме Семенович

Анну Семенович, которая известна главным образом тем, что она известна, наградили медалью «За труды в культуре и искусстве». И это ожидаемо вызвало весьма бурную, подчас насмешливо-яростную реакцию в Сети. Однако при чем тут сама Анна?

Для начала важно сказать, что оборот «известна тем, что известна», пожалуй, идеально описывает статус и положение многих так называемых селебрити. Кто-то из них действительно выступает, записывает песни, ездит с концертами. Кто-то ведет телешоу. По сути, если честно, деятельность большинства из них — мелькание в социальных сетях и новостных сводках.

При чем здесь искусство? При чем тут культура? Даже массовая культура.

Все это не имеет ничего общего к возделыванию той среды, в которой одни люди созидающе будут влиять на других людей, создавая определенные смыслы. Ведь, напомню, «культура» происходит от латинского слова cultura, что значит «возделывание». Создается среда для того, чтобы прорастали плоды. Какое к этому имеют отношение такие, как Анна Семенович?