«Русский Тимоти Шаламе». Марк Эйдельштейн высказался о своем титуле

Российский актер Марк Эйдельштейн высказался о своем титуле «русского Тимоти Шаламе». Звезда «Аноры» не боится, что статус останется с ним на протяжении всей карьеры.

Артист дал интервью для проекта «Вписка», ролики которого выходят на YouTube. Ведущие задали Эйдельштейну вопрос о том, не боится ли он, что звание «русского Тимати Шаламе» станет неким клеймом и помещает его карьере.

«Это же круто. Это тот материал, с которым ты должен работать. Это одно из препятствий на твоем пути, которое ты либо проходишь, либо оно становится твоим тупиком и ты навсегда — „русский Тимоти Шаламе“», — заявил герой передачи.

Он выразил благодарность фанатам за громкий титул — именно это, по словам артиста, помогло ему обрести большую популярность.

МХАТ и первые роли в кино

Эйдельштейн окончил школу экстерном в 2019 году и поступил в студию МХАТ. Чтобы сразить экзаменационную комиссию, Марк решил прочитать свой коронный отрывок из произведения «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, который начинается со слов: «Если уж хотите знать правду, так я девственник».

Но с такой же речью выступил другой абитуриент. Марку пришлось срочно решать, как поступить, и он выбрал пойти к приемной комиссии с тем же отрывком Сэлинджера.

«Вообще это самоубийство, так делать нельзя — вас тут же начинают сравнивать, обоих не возьмут. Выхожу перед комиссией, говорю: „Джером Сэлинджер, „Над пропастью во ржи“. Все напрягаются. Я продолжаю: „Так вот, если уж хотите знать правду, это я девственник“. Все как давай смеяться. Больше у меня ничего не спросили, пропустили дальше», — рассказывал актер.