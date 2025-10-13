От тени матери к звездам. Как Мариэтта Цигаль-Полищук изменила правила игры в шоу-бизнесе

Легендарная актриса Любовь Полищук создала десятки ярких кинообразов и навсегда вошла в историю отечественного кино. Имя ее дочери Мариэтты известно далеко не многим, хотя она вышла из тени матери, тоже стала актрисой и исполнила множество ролей в театре и кино.

Рождение Мариэтты Цигаль-Полищук

Любовь Полищук дважды была замежуем. С первым мужем, артистом Омской филармонии Валерием Макаровым она прожила всего четыре года и самостоятельно воспитывала их сына Алексея.

Из-за актерской карьеры Любови пришлось отдать его в интернат — долгие годы Алексей не мог простить матери такого поступка. Сама актриса всю жизнь чувствовала вину. Во втором браке с художником Сергеем Цигалем Любовь попыталась не повторять собственных ошибок.

В 1984 году у пары родилась дочь Мариэтта, чей путь был предопределен сразу же. От отца девочка унаследовала армянско-еврейские корни и внешние черты, ее дразнили в школе из-за носа с горбинкой. Однако Мариэтта считала его своей изюминкой и визитной карточкой.

Постоянный груз ответственности вызвал в дочери знаменитой актрисы протест.

«И я, девочка из интеллигентной семьи, тусовалась во дворе, ругалась матом, пила пиво, плевала на спор. Родители с этим безуспешно боролись, пока лет в пятнадцать что-то внутри меня не поменялось. Наверное, надоело зависеть от мнения окружающих», — рассказывала Мариэтта.

Позже ее перевели в другую школу. Девочка перестала врать и начала читать книги. Долгая и упорная работа над собой принесла свои плоды.