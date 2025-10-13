От тени матери к звездам. Как Мариэтта Цигаль-Полищук изменила правила игры в шоу-бизнесе
Легендарная актриса Любовь Полищук создала десятки ярких кинообразов и навсегда вошла в историю отечественного кино. Имя ее дочери Мариэтты известно далеко не многим, хотя она вышла из тени матери, тоже стала актрисой и исполнила множество ролей в театре и кино.
Рождение Мариэтты Цигаль-Полищук
Любовь Полищук дважды была замежуем. С первым мужем, артистом Омской филармонии Валерием Макаровым она прожила всего четыре года и самостоятельно воспитывала их сына Алексея.
Из-за актерской карьеры Любови пришлось отдать его в интернат — долгие годы Алексей не мог простить матери такого поступка. Сама актриса всю жизнь чувствовала вину. Во втором браке с художником Сергеем Цигалем Любовь попыталась не повторять собственных ошибок.
В 1984 году у пары родилась дочь Мариэтта, чей путь был предопределен сразу же. От отца девочка унаследовала армянско-еврейские корни и внешние черты, ее дразнили в школе из-за носа с горбинкой. Однако Мариэтта считала его своей изюминкой и визитной карточкой.
Постоянный груз ответственности вызвал в дочери знаменитой актрисы протест.
«И я, девочка из интеллигентной семьи, тусовалась во дворе, ругалась матом, пила пиво, плевала на спор. Родители с этим безуспешно боролись, пока лет в пятнадцать что-то внутри меня не поменялось. Наверное, надоело зависеть от мнения окружающих», — рассказывала Мариэтта.
Позже ее перевели в другую школу. Девочка перестала врать и начала читать книги. Долгая и упорная работа над собой принесла свои плоды.
Карьера Мариэтты Цигаль-Полищук
Мариэтта пошла по пути матери, выбрав актерскую профессию, чем рисковала навсегда обречь себя на сравнения с Любовью и братом. Но Цигаль-Полищук приложила максимум усилий и доказала свою состоятельность. При поступлении в РАТИ-ГИТИС в графе «Родители» указала, что мать — актриса, но фамилии не назвала.
Знаменитая мама не помогала дочери ни в поступлении, ни в дальнейшей карьере. В театральный ее взяли со второй попытки.
После окончания учебы Мариэтту приняли в труппу Театра на Малой Бронной, также она выступала на сцене театров «У Никитских ворот» и «Модернъ», участвовала в антрепризных спектаклях.
В 21 год Цигаль-Полищук дебютировала в кино. В сериале «Крылья империи» Мариэтта сыграла Анну Ахматову — образ получился очень ярким. Также дочь звезды работает на телевидении и занимается благотворительностью. Она принимала участие в создании фонда «Я не один», который помогает талантливым детям-сиротам.
Мать наверняка гордилась бы своей дочерью, которая никогда не прикрывалась звездной фамилией, не пользовалась протекцией и всего добивалась самостоятельно.
С братом Алексеем Мариэтта не общается уже 16 лет. Дороги двух близких людей разошлись после похорон матери.