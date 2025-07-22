Сегодня 14:43 «Мама сказала — не смей разводиться»: кто из звезд прошел через ад из-за пьянства в семье 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Алкоголь

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Лера Кудрявцева

Анна Седокова

Полюбившаяся зрителям актриса, певица и ведущая Лера Кудрявцева призналась, что слишком устала от алкоголизма мужа и созависимых отношений. Она попросила пожалеть ее и не «добивать» за срыв и искренние слова. Кудрявцева — одна из многих женщин, которые прошли через ад из-за прикладывающегося к бутылке мужа. Истории разрушенных звездных отношений — в материале 360.ru.

Жизнь с алкоголиком оказалась невыносима На минувшей неделе в своем Telegram-канале Кудрявцева опубликовала множество сообщений, разбивающих вдребезги иллюзию о ее крепком и счастливом браке. Она рассказала, что больше не может продолжать улыбаться на публике и делать вид, что все хорошо.

«Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит <…> И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня», — отметила артистка.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Кудрявцева подробно описала свою жизненную катастрофу. Причина краха отношений оказалась банальна — все дело в алкоголе. Ведущая объяснила, что на протяжении многих лет делала все, что в ее силах: супруг прошел через рехабы, кодировки, врачей и самые разные клиники. После всего пережитого у Кудрявцевой просто не осталось сил, чтобы бороться с зависимостью любимого человека.

Я сдаюсь… и рыдаю. <…> Простите меня. Молю, не добивайте. Лежачего не бьют. Меня поймут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких. Остальные — нет Лера Кудрявцева

Звезда добавила, что из-за пагубного пристрастия мужа стала «созависимой». По ее словам, супруг уже несколько раз был одной ногой в могиле. «Я боюсь, что он умрет, что что-то случиться, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто очень устала. Девочки, милые, как это страшно. Но я не могу больше», — сообщила она.

Фото: Finn Winkler/dpa / www.globallookpress.com

Кудрявцева была замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая рассказывала, что они познакомились в ресторане. Инициативу проявил спортсмен. Интересно, что Лера старше его на 16 лет, но, по ее словам, это им никогда не мешало. Проблемы появились позднее и с возрастом никак связаны не были. Официально пара оформила брак в 2013 году, в 2018-м у них родилась дочь. А спустя шесть лет Кудрявцева объявила о том, что они разводятся. В подробности звезда вдаваться не стала, ограничившись одной фразой «Алкоголь — зло».

Драма Ларисы Гузеевой С подобным кошмаром сталкивались и другие российские звезды. Яркий пример — судьба актрисы и телеведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой. Она никогда не скрывала, что в молодости любила выпить и выбрала мужа себе под стать. «Когда я пила, со мной был алкоголик и наркоман», — призналась артистка во время одного из выпусков шоу. Во время пьянок супруг не раз поднимал руку на красавицу-супругу, но брак продлился целых семь лет. Конец кошмара для Гузеевой наступил только после серьезной драки. «Когда я поняла, что еще один удар может быть последним, я сказала: „Господи, если выживу — уйду“», — подчеркнула она. После неудачных отношений Гузеева начала новую жизнь — завязала и с алкоголем, и с «плохими парнями».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Трагичный брак Анны Седоковой Из-за спиртного развалились отношения и у экс-солистки ВИА Гра Анны Седоковой. Певица была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, который не отличался верностью и часто прикладывался к бутылки. Когда Седокова была беременна, ей не раз приходилось по ночам выискивать любимого в злачных заведениях. Несмотря на постоянные измены и попойки, артистка все равно стремилась сохранить брак.

«Мама тогда сказала мне: „Не смей разводиться. Ты будешь никому не нужная женщина, старая и с ребенком на руках“» — рассказывала Седокова.

Фото: РИА «Новости»

В итоге она ушла от мужа-алкоголика на второй год совместной жизни. Шокирующий рассказ Маргариты Суханкиной Через жизненную катастрофу из-за пристрастия супругу к алкоголю прошла и Маргарита Суханкина — известная оперная певица и экс-солистка группы «Мираж». Супруг артистки не только уходил в запои, но и подтолкнул жену к аборту. Когда та рассказала, что беременна, ее муж устроил истерику. Он заявил, что будет готов к рождению детей только после того, как бросит пить, иначе это плохо отразится на будущем наследнике. В программе «Судьба человека» Суханкина поделилась, что именно тогда она приняла окончательное решение о разводе.