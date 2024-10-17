Сегодня 19:48 Маликов пригрозил уйти из шоубиза. Все из-за Telegram и Егора Крида 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Знаменитости

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Дмитрий Маликов

Певец и композитор Дмитрий Маликов, несколько лет назад покоривший российский сегмент Twitter, пока не смог стать настолько же популярным в Telegram. И, как оказалось, количество подписчиков в личном канале сильно волнует артиста. Настолько, что он даже пригрозил уйти из шоу-бизнеса, потому что их слишком мало.

Почему Маликов позавидовал Криду Свой Telegram Дмитрий Маликов ведет самостоятельно. Выкладывает видео с концертов, фотографии и коротко информирует о перемещениях по стране и миру. Лаконичные посты о поездках очень веселят пользователей. В других каналах даже появлялись скрины записей с комментариями, что именно так на самом деле и выглядит идеальное ведение Telegram. В частности, на записи Маликова «Улетел в Астану», «Прилетел из Астаны» от 13 и 14 октября обратил внимание автор канала Maisto. «Все, что было в Астане, — остается в Астане», — пошутил он.

Фото: скриншот/авторский канал Игоря Маисто / Telegram

Маликов, конечно, не оставил без внимания эту запись и посоветовал всем учиться «вести телегу» у него. Особенно ироничным при этом стало то, что буквально через несколько часов певец честно задался вопросом, как сделать так, чтобы у него стало побольше подписчиков. «Как поднять количество подписчиков в Telegram» — поинтересовался певец.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Такая прямолинейность и простота, конечно, подкупили пользователей, поставивших ему аж целых 755 смеющихся реакций. Но на этом артист не остановился и в следующем посте посетовал, что у кое-кого из молодых коллег количество подписчиков несравнимо выше. «У Егора Крида к примеру 700 тысяч, у меня всего 13… Разве это справедливо? Все! Ухожу из шоу биза…)» — пригрозил Маликов. На момент публикации этой записи (15 октября) на канал певца были подписаны чуть более 13 тысяч человек. После жалоб подписчиков сразу прибавилось (сейчас их 16 284). На следующее утро композитор опубликовал пост со словами благодарности всем причастным. «Я/Мы Дмитрий Маликов. Спасибо всем за поддержку! Вырулим!» — с оптимизмом написал он.

Фото: Дмитрий Маликов / Telegram

В многочисленных комментариях к записи пользователи отвесили певцу комплиментов, понаписали шуток и заверили, что всегда будут рядом: «Наделал шороху. Теперь можно успокоиться)))», «Держитесь, Дмитрий Юрьевич! Оставайтесь искренним, как всегда, чистым, как горный ручей, звонким, как трель соловья. И все у вас и у нас будет хорошо», «Дмитрий, у Крида количественный состав подписчиков, а у вас качественный. Самый преданный и любящий».

Какие советы дали Маликову для его Telegram Егор Крид, к слову, на сообщения Маликова никак не отреагировал и не стал делиться с композитором советами о ведении Telegram. Но некоторые рекомендации певец все-таки получил.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В ответ на угрозу уйти из шоу-биза испуганная и любящая артиста аудитория накидала ему рецептов, которые, по их мнению, точно должны сработать. Что же посоветовали Маликову? В первую очередь, его попросили быть собой, «таким, какой есть по жизни» (и с этим, справедливости ради, он уже и так отлично справляется). Также были просьбы выкладывать посты почаще. «Дмитрий Юрьевич, у вас что не публикация, так очень много комментариев! Можно еще почаще выкладывать посты или видео с ваших выступлений! Кружочки (а в них рассказывать куда, где и когда собираетесь! Чем занимаетесь! Спросить как дела у всех и кто что делает!» — написала одна из его поклонниц.

Фото: РИА «Новости»

Был совет о качестве контента. Его, по оценке одного из участников обсуждения, следовало бы сделать «максимально интересным», а также ставить ссылку на канал в аккаунтах в соцсетях. «Тогда люди будут сами подписываться», — заверил подписчик. Другая пользовательница безапелляционно заявила, что Маликов изначально выбрал неверный путь, начав сравнивать себя с Кридом. «Учитывая, что Вас с Кридом разделяет поколение, то пример с Кридом неудачный. Получается как в пословице, что русскому хорошо, то немцу смерть», — подчеркнула она. «Дмитрий, как найдете ответ, поделитесь секретом. Начинающим Telegram-авторам нужно держаться вместе!» — попросил еще один подписчик.

Фото: РИА «Новости»

Как Маликов стал «Императором Твиттера» Надо сказать, что с Twitter (ныне соцсеть с легкой руки Илона Маска носит название X) у Маликова все складывалось более успешно. И никаких советов для этого он не просил.

Из-за него в 2015 году к артисту пришла буквально вторая волна славы. Число подписчиков росло как на дрожжах, посты собирали огромное количество ретвитов, а начало всему положила запись, в которой певец поинтересовался, как у всех дела, уточнив при этом: «Тяжеловато приходится? Или ничего?».

Фото: РИА «Новости»

Это «тяжеловато» привело пользователей в восторг, а Маликов поначалу даже не понял, что произошло. «Я не понял, чем обязан такому вниманию?.. Побеспокоился просто в один из утренних дней у своих поклонников как дела и все», — поделился композитор. Но подписчиков было не остановить. Из цитат Маликова создавали мемы, огромной популярностью пользовалось, конечно, то самое «тяжеловато». «Звонили из рая, сказали, что от них сбежал Дима Маликов и им теперь тяжеловато приходится», «Маликов лучшее что случилось с Твиттером в этом году», «Оказывается Дмитрий Маликов был создан вовсе не для сцены, а для Твиттера», — шутили в микроблогах.

Фото: РИА «Новости»

Некоторые сравнивали артиста с мамой, которая всегда обнимет, пожалеет, спросит, «кушал ли ты сегодня и как твои дела». Словом, пользователи были убеждены, что Twitter надо было придумать только для того, чтобы в него писал Дмитрий Маликов. Певец все это воспринимал с юмором и продолжал радовать соцсеть новыми изречениями.

Я похоже, самый крутой чел в Твиттере! Наконец-то слава пришла! Дмитрий Маликов

Интересно В 2017 году Маликов выпустил клип «Император Твиттера». «Тяжеловато найти источник хайпа, если это <…> самый что ни на есть Твиттер! Спроси у своей мамы, где „звезда моя далекая“, а ее реакция покажет, что мне не нужен BPM, чтобы жечь на 140! Я тот, кто сделал семьи крепкими!» — говорилось в описании ролика. В 2017 году Маликов выпустил клип «Император Твиттера». «Тяжеловато найти источник хайпа, если это <…> самый что ни на есть Твиттер! Спроси у своей мамы, где „звезда моя далекая“, а ее реакция покажет, что мне не нужен BPM, чтобы жечь на 140! Я тот, кто сделал семьи крепкими!» — говорилось в описании ролика.

В 2018-м в Twitter у Маликова было уже более 900 тысяч подписчиков. Артист все также упражнялся в остроумии, но летом того же года угодил в скандал. Что, согласитесь, для певца совершенно не характерно.

Гнев пользователей обрушился на артиста из-за оскорбительной записи о секретах достижения успеха в шоу-бизнесе. Для этого, судя по этому посту, следует быть либо евреем, либо иметь нетрадиционную ориентацию*, а лучше всего сочетать оба варианта.

Фото: РИА «Новости»

После сотен возмущенных комментариев Маликов удалил твит и принес извинения всем, заверив, что никакого отношения к посту не имеет. Тогда же он впервые показал подписчикам своего маленького сына. «Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице… Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю!» — заверил он.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.