«Мальчик хотел в Тамбов», а попал на небеса. Почему Мурат Насыров ушел на пике карьеры

Карьера певца Мурата Насырова развивалась стремительно и сулила ему большие перспективы. Все оборвалось в один день из-за внезапной смерти 37-летнего артиста. Обстоятельства его гибели до сих пор остаются предметом споров. В памяти большинства он так и остался исполнителем хита «Мальчик хочет в Тамбов».

Голос достался от отца

Будущий артист стал пятым и самым младшим ребенком в семье шофера и работницы фабрик пластмассовых игрушек из Алма-Аты, которые уже воспитывали двух сыновей и двух дочек. Новорожденного родители назвали Муратом, что в переводе значит «желанный». Родители будущего артиста принадлежали к уйгурам — народу с древней историей и сложной судьбой. За 11 лет до рождения младшего сына они уехали из Китая в Казахстан и начали жизнь практически с нуля на новом месте. Насыров отмечал, что музыкальный слух и голос достался всем детям от отца, но он стал единственным, кто решил выступать на сцене.

«Моему отцу 75 лет, он читает Коран. Голос у него неописуемой красоты, он поет народные песни, играет на разных инструментах. Отец настолько сильно развит музыкально, что всем детям это передалось», — рассказывал певец.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

Насыров с подачи одного из старших братьев начал играть на гитаре уже в восемь лет, на слух подбирая аккорды песен The Beatles и Led Zeppelin. «Я все это пел. И уже тогда друзья говорили: да у тебя талант подражателя», — делился исполнитель. Свою первую группу «Новое время» он собрал во время срочной службы, которую проходил в Ашхабаде. Вместе с другими солдатами Насыров выступал на дискотеках летнего лагеря, расположенного рядом с частью. Там он впервые почувствовал вкус славы и понял, что его дальнейшая жизнь будет связана со сценой. Вернувшись к родителям, Мурат объявил, что отправляется в Москву, чтобы получить вокальное образование. «Прощались со мной со слезами на глазах: последний ребенок, самый любимый. Но я твердо решил, что надо ехать», — рассказывал Насыров. Конкурс в Гнесинский институт, где на одно место претендовали 40 человек, он прошел очень легко. Дальнейшая жизнь в столице оказалась тяжелой: на работу студенту оказалось устроиться очень сложно. Первые несколько месяцев его подкармливали друзья и знакомые. Для заработка будущий артист пел в ресторанах, а также принимал участие в музыкальных конкурсах, в которых призы были денежными.

Первый успех на большой сцене

Исполнение Насыровым песен Джорджа Майкла Careless Whisper и Аллы Пугачевой «Волшебник-недоучка» очень сильно впечатлило членов жюри Всесоюзного музыкального конкурса молодых исполнителей «Ялта -91». Лайма Вайкуле, Игорь Корнелюк, Вячеслав Добрынин и Игорь Крутой не сговариваясь отдали первое место молодому певцу из Казахстана. В тот год имя Насырова появилось во всех газетах Советского Союза.

Фото: YouTube

Игорь Крутой предложил певцу сотрудничество с условием, что музыку для его песен напишет он. Насыров предложение отклонил, заявив, что у него достаточно собственных песен. Об этом решении он потом пожалел. Несмотря на победу, других предложений о сотрудничестве к нему так и не пришло.

В начале 1990-х годов Насыров исполнил вступительные песни к русскоязычным мультсериалам Disney «Утиные истории» и «Черный плащ». Все остальное время певец все также выступал в ресторанах. Во время одного из концертов он познакомился с основателем и гитаристом группы «А-Студио» Байгали Серкебаевым, который пригласил его принять участие в концертах коллектива. Через некоторое время Серкебаев познакомил его с продюсером Арманом Давлетяровым, который занялся его раскруткой.

Как появилась песня «Мальчик хочет в Тамбов»

Первая песня Насырова «Шаг» в 1995 году попала в эфиры музыкальных радиостанций, но остальные две композиции успеха Насырову не принесли. Это привело к тому, что студия «Союз», где записывался артист, остановила выход уже готового альбома.

Фото: РИА «Новости»

Давлетяров рассказывал, что лейбл требовал пробивного хита, и он появился достаточно быстро. Поэт Сергей Харин принес текст песни «Мальчик хочет в Тамбов» — кавер хита бразильской группы Carrapicho Tic Tic Tac — и попросил подобрать ему исполнителя. Голос Насырова лег идеально. Уже готовый альбом «Кто-то простит» дополнили русской версией бразильской песни и выпустили в свет. «Мальчик хочет в Тамбов» остается визитной карточкой артиста до сих пор. Насыров признавался, что эта песня ему совсем не близка, хотя именно ей он обязан своей славе. Он говорил, что старался сочетать восточные мотивы и популярную музыку, но был обязан следовать тому, что ему давали лейблы.

Презентация альбома прошла в клубе «Метелица», куда приехала Алла Пугачева посмотреть на молодого исполнителя. Давлетяров рассказывал, что она услышала в эфире песню «Кто-то простит» и позвонила на радиостанцию, чтобы узнать имя артиста. По его словам, когда Насыров об этом узнал, то просто впал в шок. «Это для нас и для всей тусовки стало очень важным показателем», — подчеркивал он.

Фото: РИА «Новости»

Примадонне понравился репертуар Насырова и она стала его продвигать, добиваясь съемок на телевидении. На концерте «Сюрприз для Аллы Пугачевой» артист исполнил песню «Волшебник-недоучка», с которой победил на «Ялте-91», чем сильно ее впечатлил. Продюсер отмечал, что несмотря на большое количество концертов, Насыров принципиально отказывался петь под фонограмму и всегда выступал вживую, что часто приводило к скандалам, особенно на сборных выступлениях, где организаторы даже не подключали микрофоны.

Дуэты Мурата Насырова и новые хиты

Во второй половине 1990-х Насыров работал в дуэте с певицей Аленой Апиной в совместной программе «Электричка в Тамбов». Идея объединить двух артистов принадлежала мужу и продюсеру исполнительницы Александру Иратову. Совместная работа привела к появлению еще одного хита «Лунные ночи», который быстро поднялся на вершины хит-парада. Сольную карьеру Насыров тоже не бросал. За свою песню «Я — это ты» он получил главную музыкальную премию того времени «Золотой граммофон». Трек вошел в альбом «Моя история», который журнал «Афиша» включил в список 30-ти самых главных пластинок 90-х.

В 2000 году Насыров внезапно принял участие в записи трека «Царица» начавшего сольную карьеру бывшего фронтмена рэп-группы Bad Balance Шеffa (настоящее имя Влад Валов). Артисты хорошо сработались и через три года записали еще один совместный трек «Ночная Москва». Насыров выпустил альбом «Все это было не со мной», наполненный ритмами латиноамериканской эстрады. Следующая пластинка «Разбуди меня» стала одной из самых личных во всем творчестве исполнителя. Он рассказывал, что каждая из песен посвящена одному человеку, которого он считает родным или которым восхищается. Он пояснил, что поет о своем младшем сыне Акиме, жене Наталье, певице Еве Польне, которую очень уважает. Последней вышедшей при жизни Насырова работой стала пластинка «Қалдим Ялғуз» («Остался один»). Написанные на уйгурском языке 13 песен, исполненные на национальных инструментах, Насыров записал один, закрывшись в студии на несколько недель. Финальная пластинка, которую он закончить не успел, вышла под названием «2006» уже после его смерти.

Личная жизнь Мурата Насырова

Со своей первой и единственной женой Натальей Бойко Насыров познакомился во время учебы в Гнесинском институте. Она тоже училась на эстрадном отделении и после выступала под псевдонимом Селена.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

Пара жила в гражданском браке и не оформляла свои отношения. Причиной был страх Насырова, что родители-мусульмане не примут его жену-католичку. Признаться пришлось после рождения старшей дочери Лии.

«Отец попросил Наташу, чтобы она разрешила посвятить себя в ислам. Она согласилась, и после этого мы прошли брачный обряд никах — над нами прочитали молитвы», — рассказывал Насыров. Духовный брак не сподвиг пару оформить отношения в загсе. Через четыре года у них родился сын Аким.

От чего умер Мурат Насыров

Тело певца нашли около дома на улице Вучетича на севере Москвы в ночь на 20 января 2007 года. В руках у Насырова был фотоаппарат. Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила следов наркотиков или алкоголя. Проводившие расследование следователи объявили, что Насыров покончил с собой. В эту версию поверили не все. Многих смутил фотоаппарат в руках артиста. О том, что Насыров увлекается съемкой, знали всего его друзья. В беседе с журналистами они не исключили, что певец мог забраться на крышу ради эффектного кадра и не удержался. Они напомнили, что Насыров был верующим мусульманином, для которых суицид считается смертным грехом. Кроме того, певец готовился к гастролям в США, планировал принять участие в отборочном туре на Евровидение и работал над новой пластинкой.

Фото: РИА «Новости»

Только самые близкие люди, вдова артиста и живущая с ними теща знали, что певец много лет страдал от приступов депрессии. Они начались в 2003 году после смерти отца. «Мурат стал очень нестабильным: он то быстро возбуждался, то ходил подавленный. Он понимал, что с ним что-то не так и даже прошел курс лечения», — рассказала вдова исполнителя. Улучшения были, но врачи предупредили, что любой стресс приведет к появлению новых этапов эйфории с дальнейшим спадом настроения, которые каждый раз будут становиться все дольше. Вероятно, толчком к новому эпизоду нестабильности психики стала гибель в аварии близкого друга Насырова из группы «А-Студио» Баглана Садвакасова в августе 2006 года. Во время поездки за рулем Jeep Mitsubishi по Звенигородскому шоссе он врезался в «КамАЗ», стоящий на светофоре. От полученных травм водитель и его спутница скончались на месте. «Смерть Баги подкосила Мурата. Он был его лучшим другом. Единственное, что его спасало от депрессии, — любимое хобби. Он постоянно что-то фотографировал: природу, людей», — рассказывали друзья артиста. Вдова певца Наталья заявила, что за два дня до гибели он предложил ей сыграть настоящую свадьбу. Огромный фуршет с друзьями планировали провести во второй половине марта.

Фото: РИА «Новости»

Это заявление подтвердили те, кто видел Насырова за несколько дней до гибели. Они подчеркивали, что он был очень активным и всем радостно сообщал, что наконец женится официально. Это, возможно, и был тот опасный приступ эйфории, о котором предупреждали врачи. Из попавших в СМИ показаний тещи Насырова следует, что с самого утра он находился в возбужденном состоянии. Он увез жену на встречу, а вернувшись обратно, заперся в домашней студии, где слушал свои песни. Вечером он выскочил из комнаты с фотоаппаратом в руках и закричал, что у него было видение Бога и недавно погибшего гитариста группы «А-Студио», которых он сфотографировал. После этого Насыров выбежал из квартиры. Тело певца отправили в Алма-Ату и похоронили на кладбище «Заря востока» рядом с отцом. В декабре семья установила на могиле памятник с надписью на уйгурском языке «Молния, озарившая вечность».