Тайная жена, скандал в гей-клубе и другие тайны звезды «Глухаря». Что скрывает Максим Аверин за молчанием

Актер Максим Аверин заявил, что может жениться в любой момент, но об этом событии не узнает никто из окружающих. Это заявление идеально соответствует его образу артиста-загадки. Аверин мастерски поддерживает интригу вокруг своей личной жизни, превращая приватность в осознанную стратегию поведения в медиапространстве. Он неоднократно повторял, что настоящая жизнь должна оставаться за кадром, а сцена — это лишь профессиональная деятельность.

На «Мосфильме» с пеленок Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве, и его детство прошло в атмосфере кинематографа. Его родители работали на легендарной студии «Мосфильм»: отец, Виктор Николаевич, трудился художником-декоратором, а мама, Галина Викторовна, была костюмером и портнихой. Будущий актер буквально рос среди волшебного мира кино, который формировал его восприятие. Он игрался среди декораций к фильму «Мэри Поппинс, до свидания!» и наблюдал за съемками картин «Чучело» и «Мы из джаза». В шесть лет Максим впервые попал на съемочную площадку не как зритель. Во время киноэкспедиции в Махачкалу он получил эпизодическую роль в комедии Александра Панкратова-Черного «Похождения графа Невзорова». В девять лет его творческий путь продолжился в театральной студии при Доме кино. В том же возрасте он вышел на сцену Театра миниатюр, получив одну из главных ролей в спектакле «Бранденбургские ворота». После школы Аверин поступил в Высшее театральное училище имени Щукина, которое блестяще окончил в 1997 году. Путь к славе Получив диплом, Аверин блестяще начал театральную карьеру, присоединившись к труппе театра «Сатирикон» по приглашению Константина Райкина. За 18 лет он создал ряд ярких образов, включая генерала Банко в нашумевшей постановке Юрия Бутусова «Макбет» и сразу три роли в спектакле «Ричард III».

Фото: РИА «Новости»

Новый этап его сценической жизни начался в 2018 году с переходом в Московский академический театр сатиры. Летом 2024 года актер совершил еще один знаковый шаг, войдя в труппу легендарного «Ленкома Марка Захарова». Но по-настоящему всенародную любовь и узнаваемость Аверину принесла главная роль в телесериале «Глухарь», который вышел на экраны в 2008 году. За блестящее исполнение образа капитана Сергея Глухарева актера даже удостоили престижной телевизионной премии «ТЭФИ». Закрепил успех и превратил Аверина в одного из самых востребованных актеров страны хирург Олег Брагин из сериала «Склифосовский». Этот проект демонстрирует неослабевающий интерес зрителей, продолжая выпускать новые сезоны на протяжении многих лет. Широкая популярность открыла Аверину дорогу и на федеральные телеканалы в качестве ведущего и члена жюри. Он надолго закрепился в шоу «Три аккорда» и проекте перевоплощений «Точь-в-точь». Личная территория тишины Вокруг своей личной жизни Аверин выстроил прочную стену и принципиально не выносит ее на публику. Актер никогда не состоял в браке, а его статус холостяка остается неизменным на протяжении многих лет. В одном из интервью Аверин сделал редкое признание, отметив, что у него «была семья» на протяжении долгого времени, но эти отношения остались в прошлом. Имя своей спутницы он не назвал, оставив эту часть биографии за пределами медийного пространства.

Фото: РИА «Новости»

«Как только понимаешь, что есть привязанность и благодарность, но нет любви — нужно уходить», — говорил Аверин. Такая закрытость стала основной причиной возникновения в Сети устойчивых слухов о нетрадиционной ориентации* актера. Поводом для этих разговоров послужило и то, что свой 40-летний юбилей в 2015 году Аверин отметил в сочинском гей*-клубе «Маяк». Пресса подробно описала, как актер аплодировал выступлениям трансвеститов*, танцевал и даже поднялся на сцену заведения, где принимал поздравления от артистов шоу. Этот эпизод, наряду с отсутствием информации о романах с женщинами, и сегодня питает догадки поклонников.

Оставлю это своей личной территорией. У меня все хорошо. И я счастлив. Но рассказывать детали не хочу: самое большое приобретение последних лет — право на личное. Даже если в скором времени женюсь — никто никогда об этом не узнает. Максим Аверин

Слухи о нетрадиционной ориентации* актер опровергает, а свою позицию артист сформулировал лаконично и точно: «Холостой мужчина намного интереснее женатого — это хитрости профессии». Этим принципом он руководствовался на протяжении всей карьеры, предпочитая, чтобы внимание публики концентрировалось на его работе, а не на личных связях. Если от слухов о личной жизни актер отгородился, то от публичной позиции по острым вопросам скрыться не удалось.

СВО и санкции за публичную позицию Максим Аверин, как и многие российские публичные деятели, поддержал проведение специальной военной операции на Украине. Эта публичная позиция повлекла для актера конкретные правовые последствия на международной арене. В январе 2023 года Украина включила Аверина в свой санкционный список за «призывы к агрессивной войне и распространение пропаганды». Чуть позже, в феврале того же года, к санкциям против актера присоединилась Канада, внеся его в свой консолидированный перечень лиц, подпадающих под специальные экономические меры. Несмотря на действующие международные ограничения, Максим Аверин продолжает активно работать и жить в России. Его творческая карьера и публичная деятельность остаются сосредоточенными на родине. Жизнь продолжается Свой 50-летний юбилей Максим Аверин встречает в статусе Народного артиста России, получив это почетное звание в 2025 году. По его словам, он планирует отметить юбилей на сцене питерского БКЗ «Юбилейный».

Фото: РИА «Новости»

К своему юбилею артист выпустил коллекционную книгу, ставшую творческим итогом 30 лет на сцене. Этот двухтомник, полный фотографий, стихов и архивных материалов, он рассматривает как подарок не только себе, но и своим верным поклонникам. Аверин продолжает руководить Сочинским концертно-филармоническим объединением и сниматься в новых сезонах популярного сериала «Склифосовский». Несмотря на слухи и политические бури, Максим Аверин остается артистом, который продолжает работать и следовать своему пути. Он уверенно смотрит в будущее, заявляя, что пока ему интересно жить, ставить точку в творческой биографии рано. *экстремистское и террористическое движение, запрещенное в России