Голливудской легенде Роберту Де Ниро 17 августа исполнилось 82 года. Он не только смог перевоплотиться в молодого мафиози Вито Корлеоне, переняв манеры Марлона Брандо, но и сыграл агрессивного боксера в «Бешеном быке» — за эти работы Де Ниро взял два «Оскара». А его знаменитое «Это ты мне сказал?» из фильма «Таксист» Мартина Скорсезе стала культовой фразой. В день рождения звезды 360.ru вспомнил, откуда он родом, как пришел к всемирному признанию и за какие роли мы так любим старика Де Ниро.

Биография Роберта Де Ниро Роберт Энтони Де Ниро-младший родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. Актер имеет итальянские корни: его прадед Джованни ди Ниро эмигрировал вместе с супругой Анджелиной Меркурио в Америку — в поисках лучшей жизни. У пары появился сын, который женился на девушке с ирландскими корнями. В их браке родился Роберт Де Ниро-старший. Он был известным художником и скульптором и во время работы в штате Массачусетс познакомился с Вирджинией Армирал, на которой в 1942 году женился. Через год у пары появился Роберт — будущая звезда Голливуда. Когда мальчику было всего два, родители развелись.

Интересно Частица «ди» изменилась на «Де» из-за ошибки миграционной службы. А еще в 2006 году актер получил почетное итальянское гражданство.

В детстве Роберт тянулся к актерству. В 10-летнем возрасте он сыграл трусливого Льва в школьной постановке по сказке «Удивительный волшебник из страны Оз». Мать уже тогда разглядела талант сына и посоветовала ему поступить в Высшую школу музыки, искусства и исполнительного мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке — в ней, к слову, учился Аль Пачино. Роберт так и сделал. В учебном заведении он познакомился с системой Станиславского — долгие годы после Де Ниро будет приверженцем именно этой актерской школы.

Фото: Киноактер Роберт Де Ниро (слева) и кинорежиссер Элем Климов (справа) на XV Международном кинофестивале / РИА «Новости»

Начало карьеры Роберта Де Ниро Первой ролью Де Ниро считают эпизодическую в комедии-форсе «Свадебная вечеринка» Брайана Де Пальмы. Съемки прошли в 1963 году, однако из-за банкротства компании картина вышла спустя шесть лет. Впервые Роберта можно увидеть на экранах в эпизоде ленты «Три комнаты на Манхэттене» 1965-го.

Интересно Роберт Де Ниро — левша.

В 1973 году актер исполнил роль бейсболиста в фильме «Бей в барабан медленно» Брюса Пирсона, что стало знаковым событием в его карьере: Роберт получил премию объединения кинокритиков Нью-Йорка за лучшую роль второго плана. Кроме того, после этой работы Де Ниро стали узнавать, а режиссеры обратили внимание на молодое дарование. В этом же году случилось другое знаковое событие — первая совместная работа с Мартином Скорсезе, который, если сказать грубо, сделал Де Ниро. В 1973 году они познакомились друг с другом во время съемок «Злых улиц». За роль Джонни Боя Де Ниро также получил премию Нацсовета кинокритиков США за лучшую роль второго плана. В том же удачном для актера году он проходит кастинг на роль Вито Корлеоне в продолжении «Крестного отца» — именно эта роль принесла молодому Де Ниро всемирную знаменитость и высшую актерскую награду «Оскар».

Фото: РИА «Новости»

Лучшие роли Роберта Де Ниро За свою карьеру Де Ниро сыграл более 100 ролей, и все они по-своему хороши. Вспомним самые яркие из них в хронологическом порядке. Вито Корлеоне в «Крестном отце — 2» В 1974 году на экраны вышло продолжении «Крестного отца» Фрэнсиса Форд Коппола. В первой части Корлеоне сыграл Марлон Брандо — Де Ниро сумел уловить манеру игры предшественника, однако не стал его копировать: герой Де Ниро сделал персонаж другим: спокойным, умным, харизматичным, а в моменты насилия — до мурашек пугающим.

Фото: РИА «Новости»

Трэвис Бикл в «Таксисте» В 1976 году следует еще одна гениальная роль Роберта — он показал мрачного, отстраненного и очень одинокого ветерана Вьетнама, который был вынужден работать в такси и оттого медленно сходить с ума. Каждая сцена в этом фильме — филигранная работа. Однако в список 100 лучших сцен из фильмов всех времен входит легендарная «Ты со мной разговариваешь?». В ней Трэвис Бикл разговаривает с собой перед зеркалом. «В сценарии просто сказано: „Трэвис разговаривает с отражением в зеркале“. Бобби спросил меня, что его герой мог говорить, и я ответил, что он как мальчишка, играющий с пушкой и воображающий себя крутым. И Де Ниро использовал этот рефрен, который в то время служил основной канвой в интермедии одного нью-йоркского юмориста», — рассказал сценарист фильма Пол Шредер о полной импровизации Де Ниро в кадре.

Майкл Чимино из «Охотника на оленей» Еще одна яркая роль 1978 года, и это тоже герой, чью жизнь сломала война во Вьетнаме. Персонаж Роберта получился сильным, но надломленным, если не сказать полностью сломанным. Джейк Ламотта в фильме «Бешеный бык» Еще одна удачная работа Де Ниро с Мартином Скорсезе. В картине 1980 года Роберт исполнил роль боксера, жизнь которого напоминала историю о взлете и падении, умело сочетая в себе спортивную драму и трагедию о саморазрушении и гневе.

Интересно Ради роли Роберт Де Ниро набрал 30 килограммов.

За эту работу актер получил в 1981 году второй «Оскар» — уже не за роль второго плана, а как «Лучшая мужская роль». Руперт Пупкин из «Короля комедии» В 1982 году продолжилась череда участия Де Ниро в картинах Скорсезе. На этот раз на экранах предстал живой и трогательный мечтатель, который готов пойти на все ради заветного желания — попасть в эфир. Ради этого он похищает телеведущего. Джимми Конвей в «Славных парнях» В фильме 1990 года ставший уже звездой Де Ниро снова предстал в амплуа легенды криминального мира. На этот раз он сделал персонажа сдержанным, расчетливым и очень опасным. Сама картина разоблачает мафиозный мир изнутри. К слову, это снова дуэт Де Ниро и Скорсезе.

Фото: РИА «Новости»