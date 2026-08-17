Мафиози в мире Голливуда. Звезде «Крестного отца — 2» Роберту Де Ниро — 82
Голливудской легенде Роберту Де Ниро 17 августа исполнилось 82 года. Он не только смог перевоплотиться в молодого мафиози Вито Корлеоне, переняв манеры Марлона Брандо, но и сыграл агрессивного боксера в «Бешеном быке» — за эти работы Де Ниро взял два «Оскара». А его знаменитое «Это ты мне сказал?» из фильма «Таксист» Мартина Скорсезе стала культовой фразой. В день рождения звезды 360.ru вспомнил, откуда он родом, как пришел к всемирному признанию и за какие роли мы так любим старика Де Ниро.
Биография Роберта Де Ниро
Роберт Энтони Де Ниро-младший родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке.
Актер имеет итальянские корни: его прадед Джованни ди Ниро эмигрировал вместе с супругой Анджелиной Меркурио в Америку — в поисках лучшей жизни. У пары появился сын, который женился на девушке с ирландскими корнями. В их браке родился Роберт Де Ниро-старший. Он был известным художником и скульптором и во время работы в штате Массачусетс познакомился с Вирджинией Армирал, на которой в 1942 году женился. Через год у пары появился Роберт — будущая звезда Голливуда. Когда мальчику было всего два, родители развелись.
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Частица «ди» изменилась на «Де» из-за ошибки миграционной службы. А еще в 2006 году актер получил почетное итальянское гражданство.
В детстве Роберт тянулся к актерству. В 10-летнем возрасте он сыграл трусливого Льва в школьной постановке по сказке «Удивительный волшебник из страны Оз». Мать уже тогда разглядела талант сына и посоветовала ему поступить в Высшую школу музыки, искусства и исполнительного мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке — в ней, к слову, учился Аль Пачино.
Роберт так и сделал. В учебном заведении он познакомился с системой Станиславского — долгие годы после Де Ниро будет приверженцем именно этой актерской школы.
Начало карьеры Роберта Де Ниро
Первой ролью Де Ниро считают эпизодическую в комедии-форсе «Свадебная вечеринка» Брайана Де Пальмы. Съемки прошли в 1963 году, однако из-за банкротства компании картина вышла спустя шесть лет. Впервые Роберта можно увидеть на экранах в эпизоде ленты «Три комнаты на Манхэттене» 1965-го.
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Роберт Де Ниро — левша.
В 1973 году актер исполнил роль бейсболиста в фильме «Бей в барабан медленно» Брюса Пирсона, что стало знаковым событием в его карьере: Роберт получил премию объединения кинокритиков Нью-Йорка за лучшую роль второго плана. Кроме того, после этой работы Де Ниро стали узнавать, а режиссеры обратили внимание на молодое дарование.
В этом же году случилось другое знаковое событие — первая совместная работа с Мартином Скорсезе, который, если сказать грубо, сделал Де Ниро. В 1973 году они познакомились друг с другом во время съемок «Злых улиц». За роль Джонни Боя Де Ниро также получил премию Нацсовета кинокритиков США за лучшую роль второго плана.
В том же удачном для актера году он проходит кастинг на роль Вито Корлеоне в продолжении «Крестного отца» — именно эта роль принесла молодому Де Ниро всемирную знаменитость и высшую актерскую награду «Оскар».
Лучшие роли Роберта Де Ниро
За свою карьеру Де Ниро сыграл более 100 ролей, и все они по-своему хороши. Вспомним самые яркие из них в хронологическом порядке.
Вито Корлеоне в «Крестном отце — 2»
В 1974 году на экраны вышло продолжении «Крестного отца» Фрэнсиса Форд Коппола. В первой части Корлеоне сыграл Марлон Брандо — Де Ниро сумел уловить манеру игры предшественника, однако не стал его копировать: герой Де Ниро сделал персонаж другим: спокойным, умным, харизматичным, а в моменты насилия — до мурашек пугающим.
Трэвис Бикл в «Таксисте»
В 1976 году следует еще одна гениальная роль Роберта — он показал мрачного, отстраненного и очень одинокого ветерана Вьетнама, который был вынужден работать в такси и оттого медленно сходить с ума.
Каждая сцена в этом фильме — филигранная работа. Однако в список 100 лучших сцен из фильмов всех времен входит легендарная «Ты со мной разговариваешь?». В ней Трэвис Бикл разговаривает с собой перед зеркалом.
«В сценарии просто сказано: „Трэвис разговаривает с отражением в зеркале“. Бобби спросил меня, что его герой мог говорить, и я ответил, что он как мальчишка, играющий с пушкой и воображающий себя крутым. И Де Ниро использовал этот рефрен, который в то время служил основной канвой в интермедии одного нью-йоркского юмориста», — рассказал сценарист фильма Пол Шредер о полной импровизации Де Ниро в кадре.
Майкл Чимино из «Охотника на оленей»
Еще одна яркая роль 1978 года, и это тоже герой, чью жизнь сломала война во Вьетнаме. Персонаж Роберта получился сильным, но надломленным, если не сказать полностью сломанным.
Джейк Ламотта в фильме «Бешеный бык»
Еще одна удачная работа Де Ниро с Мартином Скорсезе. В картине 1980 года Роберт исполнил роль боксера, жизнь которого напоминала историю о взлете и падении, умело сочетая в себе спортивную драму и трагедию о саморазрушении и гневе.
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Ради роли Роберт Де Ниро набрал 30 килограммов.
За эту работу актер получил в 1981 году второй «Оскар» — уже не за роль второго плана, а как «Лучшая мужская роль».
Руперт Пупкин из «Короля комедии»
В 1982 году продолжилась череда участия Де Ниро в картинах Скорсезе. На этот раз на экранах предстал живой и трогательный мечтатель, который готов пойти на все ради заветного желания — попасть в эфир. Ради этого он похищает телеведущего.
Джимми Конвей в «Славных парнях»
В фильме 1990 года ставший уже звездой Де Ниро снова предстал в амплуа легенды криминального мира. На этот раз он сделал персонажа сдержанным, расчетливым и очень опасным. Сама картина разоблачает мафиозный мир изнутри. К слову, это снова дуэт Де Ниро и Скорсезе.
Нил Макколи в «Схватке»
В 1995 году на экраны вышел фильм Майкла Манна. В первую очередь картина знаменита сценами с Робертом Де Ниро и Аль Пачино — к тому моменту мастодонтами Голливуда. Оба уже играли в фильме — «Крестном отце — 2», однако в одном кадре встретились впервые.
Как сегодня живет Роберт Де Ниро
Несмотря на почтенный возраст, Де Ниро до сих пор в строю. Благодаря влиянию, он стал не только актером, но и продюсером и даже режиссером.
В этом году готовятся премьеры с его участием: «Шепот за окном» и «Знакомство с Факерами: Новая глава». На следующие несколько лет анонсированы как минимум пять проектов, в которых появится Де Ниро.
При этом актер не боится браться за новое: его можно обнаружить совсем трогательным в мелодраме «Стажер» 2015 года, смешным экс-агентом ЦРУ в комедии «Знакомство с родителями» 2000-го и невероятно глубоким в «Пробуждении» 1990-го.
Роберт имеет сеть японских ресторанов Nobu, ресторан в Сан-Франциско «Рубикон», занимается благотворительностью, придерживается демократических взглядов, воспитывает трехлетнюю дочь от подруги Тиффани Чен, которая младше него на 40 лет. Девочка стала седьмым ребенком актера — она родилась, когда селебрити было 79.