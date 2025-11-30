Сегодня 03:50 Фиктивный брак, нищета и алкоголь. Почему Лыков ушел из «Улиц разбитых фонарей» и как Казанова живет сегодня 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Знаменитости

Санкт-Петербург

Дети

Ленинградская область

Сериалы

Семья

Кино

Театры

Брак

Актеры

Артисты

Образ капитана Казанцева по прозвищу Казанова из культовых «Улиц разбитых фонарей» накрепко приклеился к Александру Лыкову, став для миллионов зрителей символом обаяния и свободных нравов. Однако за этим экранным образом сердцееда скрывается удивительная реальная история человека, чья личная жизнь стала его полной противоположностью.

Остепенившийся «Казанова» Лыков познакомился со своей будущей женой Аллой Господенко, когда они оба поступали в театральный вуз в Ленинграде. Алла, будучи родом с Кубани, в начале 80-х жила в Ленинграде без прописки и столкнулась с приставаниями участкового. Когда девушке надоели вопросы относительно прописки, она обратилась к Лыкову с прямым вопросом: «Ты можешь на мне жениться фиктивно?». И после недолгой, но судьбоносной паузы молодой актер решительно ответил: «Фиктивно не могу».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В итоге, их «фиктивный» брак оказался настоящим и продолжается до сих пор. У них появилось двое детей, и вместе они смогли пройти через один из самых трудных периодов в новейшей истории страны. Но путь к этой семейной идиллии и всенародной славе актера начался далеко от театральных подмостков и съемочных площадок — в хулиганском поселке под Ленинградом, где юному Саше пришлось бороться за возможность просто ходить. Детство со стальным характером Александр Лыков родился 30 ноября 1961 года в поселке Рахья Ленинградской области. Он рос в неполной семье, и его воспитанием занимались мать и бабушка. В детстве с мальчиком произошел очень неприятный случай: катаясь с горки, он упал и получил тяжелую травму позвоночника. Врачи опасались, что Саша может остаться инвалидом, но их прогнозы не сбылись благодаря силе воли самого ребенка. Александр начал самостоятельно заниматься специальными физическими упражнениями для спины и сумел не только полностью восстановиться, но и добиться впечатляющих успехов в спорте. В юношеские годы он серьезно увлекся карате, получив черный пояс, а также занимался биатлоном, завоевав несколько медалей на соревнованиях.

Фото: РИА «Новости»

После школы Лыков поступил в строительное училище, чтобы поскорее освоить рабочую профессию и начать помогать семье. Параллельно с учебой он занимался в театральной студии, где педагоги разглядели в нем талант и посоветовали поступать в театральный институт. Послушав совета педагогов, Александр решительно изменил свой жизненный путь и в 1984 году успешно окончил актерское отделение ЛГИТМиКа. Закаленный в детстве характер помогал ему не только в спорте. С ним же он прошел через суровую школу армии, а затем и через испытания, которые приготовила для актеров эпоха 90-х. Такси и яйца вместо гонорара После службы в строительном батальоне на Севере Александр Лыков начал службу в Театре имени Ленсовета и снялся в первых эпизодических ролях в кино. Однако начало его карьеры пришлось на сложные для страны 90-е годы, когда работы для актеров практически не оставалось. Чтобы прокормить маленьких детей — дочь Екатерину, которая родилась в 1985 году и сына Матвея на два года младше, Лыкову пришлось подрабатывать таксистом. В то время в театре ему порой платили не деньги, а продуктами — к примеру, за выступления в колхозах актеры получали яйца, которые можно было продать или обменять на другую еду.

Фото: РИА «Новости»

Семья с двумя детьми жила в крайней нужде, им долгое время приходилось скитаться по съемным квартирам и коммуналкам. Лыков позже вспоминал, что его дочь в то время спала на ящике, а сам он спал на досках. По словам Лыкова, пережить эти тяжелые времена актеру помогла поддержка его жены Аллы, которая стала его настоящим ангелом-хранителем. Она не только поддерживала его морально, но и буквально спасала из разных опасных передряг, в которые он попадал, и в итоге стала его директором. Эти годы лишений остались позади, когда в его жизни появилась роль, изменившая все. Прорыв и испытание славой Судьбоносная встреча с режиссером Александром Рогожкиным произошла у пивного ларька возле «Ленфильма», где они просто пили пиво и разговаривали. Рогожкин утвердил команду, и работа над сериалом «Улицы разбитых фонарей» началась практически без традиционных проб, создавая будущую легенду почти на коленке. Оглушительный успех сериала в корне изменил жизнь Лыкова, который позже вспоминал, что их команду «принимали как космонавтов». Лыков лично вложился в создание харизматичного образа Казанцева, самостоятельно придумав его импозантную шляпу и красный шарф. Вместе со славой пришла и ее обратная сторона — по признанию актера, в то время он, как и многие его коллеги, снимал накопившийся стресс с помощью алкоголя. В связи с этим нередко попадал в передряги, и вновь ангелом-хранителем выступила жена Алла.

Спасать меня нужно периодически. Алла меня и спасала из разных ситуаций. Супруга для меня — такой ангел-хранитель. Вытаскивала из опасных передряг. Александр Лыков

Чуть позже, опасаясь навсегда застрять в одном амплуа и стать заложником образа Казанцева, Лыков принял смелое решение уйти из проекта. Это решение открыло новый этап в его карьере, позволив успешно сниматься в таких известных проектах, как «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Диверсант» и «Гранд». Пройти через это испытание и найти новые ориентиры ему помогла не только семья, но и сила, которую он обрел в вере. Спасение в вере Пережитый кризис и близкое знакомство со смертью подвели Лыкова к глубокому духовному перерождению, о котором он позже сказал: «Если бы не вера, уже и не было бы меня». Он откровенно признавался, что вера помогла выжить ему и его семье, в то время как его некоторые друзья-актеры не справились с испытаниями.

Если бы не вера, уже и не было бы меня. Наверное, как и моих друзей, таких же неостановимых. Влад Галкин был такой, Андрей Панин был такой. Я на самом деле путь долгий прошел, прежде чем к вере обратился. Только вера и способна семью сохранить. Александр Лыков

В поисках спасения Лыков серьезно задумывался даже об уходе в монастырь, но после раздумий понял, что этот путь ему не под силу. Он осознал, что монашество — это «добровольная каторга» и упражнение в полном послушании, к которому он не был готов. Актер нашел свой путь в миру, став постоянным прихожанином храма в честь иконы «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге. На родине своей жены, в станице Павловской, он стал прислуживать в алтаре Свято-Успенского собора в качестве пономаря и чтеца. Новое мировоззрение коренным образом изменило его профессиональный подход. Лыков начал выбирать роли, руководствуясь иными принципами.

Есть роли, для которых я просто еще не созрел. Гордыня требует: давай берись за эту работу, но в то же время есть понимание — ты к этому не готов. То есть можно, конечно, щеки надуть, переть как тройка лошадей, но потом окажется, что несся ты не в ту сторону. Поэтому отказываться приходится часто. А есть и много такого, за что нет смысла браться, просто неинтересно. Александр Лыков

Сегодня, по его словам, жизнь обрела ту самую гармонию, ради которой он прошел такой долгий путь. Центром притяжения для него стал не шум съемочной площадки, а тихий и прочный семейный круг. Гармония вне съемочной площадки Александр Лыков продолжает успешно сниматься в новых проектах, включая сериал «Злые люди» и драму «Финал». Однако главным приоритетом для него давно стала семья, которая остается источником его сил и вдохновения. Дети актера выбрали разные профессиональные пути: дочь Екатерина стала искусствоведом и живет в Санкт-Петербурге. Сын Матвей пошел по стопам отца, построив карьеру актера и модели, и сейчас живет с семьей в Европе.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / Александр Лыков с женой и детьми / www.globallookpress.com

Александр и Алла с гордостью носят звание бабушки и дедушки — у них растут четверо внуков. Семейный круг стал для Лыкова тем надежным тылом, где он черпает душевное спокойствие и радость. Сорок лет назад молодой актер дал честный ответ на вопрос о фиктивном браке, который определил всю его дальнейшую судьбу. Сегодня он может с уверенностью сказать, что тот «нефиктивный» брак стал главной ролью в его жизни — ролью любящего мужа, отца и деда. Жизнь Александра Лыкова представляет собой историю не только талантливого актера, но и сильного человека. Он не сломался под грузом славы и нашел свой путь, где гармонично сочетаются творчество, вера и большая любовь.