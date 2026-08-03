Накануне певец Ваня Дмитриенко собрал сольный концерт в олимпийском комплексе «Лужники». После него он попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший на этой сцене. Как 20-летний артист стал настолько популярным, что ему удалось собрать почти 80 тысяч зрителей, выяснил 360.ru.

Рекордсмен Дмитриенко В минувшее воскресенье, 2 августа, Дмитриенко поставил рекорд — он стал самым молодым артистом, который дал сольный концерт в «Лужниках» в Москве. Ему 20 лет девять месяцев и восемь дней. Вместимость арены «Лужники» насчитывает 81 тысячу мест. Был ли у Дмитриенко солд-аут, не уточняется. Почетную грамоту о поставленном рекорде Ване вручили сразу после концерта. В соцсетях журналистка Ксения Собчак уже успела похвалить артиста. «Дмитриенко — самый молодой артист в истории, собравший Лужники. И сделавший это честно», — написала медиадива.

Интересно Уже после вечера в сети появились кадры драки прямо на сцене (за спиной Дмитриенко) двух скрипачей. Постановочная ли была схватка или настоящая, неизвестно, но внимание операторов в тот момент она точно перетянула на себя.

Еще один интересный нюанс: чуть менее месяца назад «Лужники» собрал певец Егор Крид. Стилистика сцены артиста очень сильно напоминала оформление концерта Дмитриенко в августе. Юному артисту даже пришлось выходить в соцсети и оправдываться, что его задумка родилась задолго до назначения даты сольника. Тем самым исполнитель намекнул, что именно Крид позаимствовал у него идею, а не наоборот. Семья и детство Вани Дмитриенко Дмитриенко родился 25 октября 2005 года в Красноярске. Маленький Ваня рано понял, что хочет идти по стопам отца — профессионального музыканта. Творческий порыв Дмитриенко поддержала и его мама Светлана, которая выбрала совсем иной путь — она работает психиатром-наркологом. Именно она отдала сына в театр «Этти дети», где ребенок начал серьезно заниматься вокалом.

Интересно Родители развелись, когда Ване было девять лет. У него есть старшая сестра Валерия и младшая сводная — Варвара.

До 12 лет Дмитриенко вместе с мамой ездил по кастингам и фестивалям, и на одном из них талантливого парня заметил продюсер Евгений Орлов, который посоветовал Ване ехать в столицу. Когда стало понятно, что Дмитриенко хочет посвятить жизнь музыке, он вместе с мамой, отчимом и сестрами перебрался в Москву — это случилось в 2018 году. Как говорил об этом сам певец, его родные поехали в столицу «буквально на произвол судьбы».

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / www.globallookpress.com

Образование Дмитриенко За время творческих поисков начинающий артист сменил три школы. По его словам, везде к его выбору относились уважительно и давали поблажки, например разрешали сдавать контрольные позже. После окончания девятого класса Ваня поступил сразу в два учебных заведения: в училище имени Гнесиных и колледж при Московском финансово-юридическом университете. По всей вероятности, времени не хватало даже на что-то одно, поэтому позднее он продолжил получать образование в сфере экономики и финансов. Музыкальная карьера В 2018 году Дмитриенко стал участником продюсерского центра Орлова «Республика KIDS». На 13-й день рождения Ваня получил от своего покровителя гитару. Начинал Дмитриенко, как и все новые звездочки нашего времени, с каверов, которые юный артист выкладывал в интернет. К 2020 году его ролики начали набирать миллионы просмотров. А вместе с ними рос и масштаб личности Вани — его заметил «взрослый» лейбл Zion Music.

Фото: Скриншот https://www.youtube.com/

Это произошло в 2020-м, когда Дмитриенко вышел в финал проекта «Хочу с Open Kids». Ему предложили контракт, а следом и песню, которая сделала юного артиста знаменитым на всю Россию, — нетленку «Венера — Юпитер».

Интересно Песня вышла 31 декабря 2020 года и за два дня стала лидером хит-парадов. Композицию Дмитриенко написал в соавторстве с Артемом Шаповаловым. Ранее мелодию хотели продать другим артистам, например Юлианне Карауловой, которая от нее отказалась.

«Я проделал огромную работу над ней [песней], переделал полностью под себя», — сообщил Ваня. Интересно, что изначально Дмитриенко очень не хотел петь «Венеру». Продюсеру Ирине Щербинской пришлось использовать весь свой авторитет, чтобы уговорить подростка сотрудничать. Опытная акула шоу-бизнеса знала, что песня очень подходит Ване. «Если бы Ира не настояла, бог знает, где бы я был», — признался исполнитель.

Фото: РИА «Новости»

После этого карьера 15-летнего подростка завертелась. В феврале вышел клип на «Венеру — Юпитер», где Ваня предстал в образе Маленького Принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери, но с гитарой, а его дамой сердца в ролике стала блогер Лера Локтионова. В этом же году Дмитриенко побывал на программе «Вечерний Ургант», собрал первый сольный концерт в Москве, выступил на городском выпускном и премии «Муз-ТВ». На вечеринке после нее Ваня познакомился с Григорием Лепсом, с которым они подружились, записали совместную песню, а позднее Ваня написал для Лепса еще несколько песен. «Я чувствовал себя спокойнее, выходя с ним на сцену. Он по-настоящему очень тонкий и потрясающий человек», — рассказал Дмитриенко о дуэте с Лепсом. На той же афтепати юный артист познакомился с солисткой «Ночных снайперов» Дианой Арбениной — с ней Дмитриенко год спустя поборется в шоу «Битва поколений». Арбениной очень понравилась интерпретация ее песни «31-я весна» — у Дмитриенко, по словам певицы, она получилась «легче».

Фото: РИА «Новости»

За «Венеру» Ваня в 2021 году получил «Прорыв года» на «Новом радио», «Музыканта года» на премии «MTV Россия» и «Золотой граммофон». После этого Дмитриенко активно писал синглы и выпустил студийный альбом «Параноик», а также официальный альбом-саундтрек к сериалу «Плакса». Параллельно артист снимался в фильмах, например его можно увидеть в проектах «Ваня, спасай», «Олег», мюзикле «Небриллиантовая рука», «Родкоме» и той же «Плаксе». В 2025 году Дмитриенко пережил некое перерождение. У него вышли более «взрослые» синглы, такие как «Вишневый», «Цветаева», «Настоящая», «Шелк», которые понравились женской аудитории 30+. Девушки скупали билеты на концерты юного артиста и шутили про пенсионный возраст.

Интересно С последними треками, к слову, вышло совсем наоборот: продюсеры были против лиричных песен Вани. Он же настоял на их исполнении — как оказалось, все было не зря.

Примерно в это же время Ваня изменил имидж. Копну обесцвеченных волос сменил натуральный цвет, и прическа получилась более брутальной за счет приглаженного эффекта. Сценическая одежда перестала быть подростковой, а «детские» цвета ушли в тень стильных темных луков.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Личная жизнь Дмитриенко Артист был ранним ребенком не только в сфере музыки и шоу-бизнеса, но и в романтическом плане. В 2020 году Ваня начал встречаться с украинкой Лизой Костякиной — они познакомились на шоу «Хочу с Open Kids». Отношения, по слухам, продлились около трех месяцев, однако их романтическую природу Дмитриенко отрицает до сих пор. В 2021 году появилась информация о романе юного исполнителя с блогером Сашей Айс. Поговаривали, что Ваня отбил девушку у ее предыдущего избранника. Отношения молодых людей были сложными: они много ругались, расставались и мирились. Съемки клипов и различных проектов с участием Вани и других девушек не способствовали укреплению пары. Например, после съемок клипа «Сила притяжения» Дмитриенко заметили в компании фигуристки Камилы Валиевой. После этого Саша Айс написала в соцсети эмоциональный пост о расставании и предательстве. Ваня же отрицал романтическую связь с Камилой. В итоге артист помирился с блогером, когда та была в Таиланде. Пара даже начала жить вместе в купленной Ваней столичной квартире. Однако роману суждено было завершиться — это случилось примерно в 2024 году, после трех лет отношений.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

После выхода клипов в медиа разгорались слухи об очередных романах Вани с участницами съемок: его подозревали в отношениях с Лерой Локтионовой, Софьей Плотниковой, Диларой. Подтверждений этих связей никто не давал. С нынешней девушкой Аней Пересильд Ваня тоже познакомился на съемках своего клипа — на песню «Цветаева». Молодые люди понравились друг другу и начали общаться — вероятно, дружба совсем скоро переросла в романтическую симпатию.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com