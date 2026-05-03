«Лучше пока не встретил». Кому Киркоров подарил обручальное кольцо
Киркоров рассказал, что подарил обручальное кольцо Севиль Велиевой
Король эстрады Филипп Киркоров снова удивил поклонников — он признался, что влюбился в коллегу и хотел на ней женится, но ее сердце оказалось отдано другому. Избранницей певца оказалась солистка группы Artik & Asti.
В кого влюбился Киркоров
О своих чувствах певец рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о личной жизни Киркоров ответил, что всегда ставил серьезные требования к возлюбленным.
«У меня слишком высоко планка была поднята в свое время. Поэтому мы ищем волей-неволей либо не хуже, либо лучше. Но лучше пока не встретил», — отметил артист.
Он объяснил, что одна девушка покорила его талантом, красотой и душевными качествами, однако она «оказалась отдана другому». Чтобы развеять все сомнения, певец многозначительно посмотрел на сидящую в той же студии певицу Севиль Велиеву, выступающую под псевдонимом Seville.
Когда Кудрявцева уточнила, о ком именно идет речь, Киркоров ответил утвердительно.
«Да! Если бы я женился… только бы на Севиль. Это настолько мой человек», — заявил он.
Севиль подтвердила, что получала от звезды украшение и желтые тюльпаны.
«Я подарил обручальное кольцо, да», — подчеркнул Киркоров.
По его словам, в тот момент он не знал, что у Севиль уже есть муж. Певец добавил, что ухаживал за артисткой совершенно искренне — она ему невероятно нравилась.
Кто такая Сесиль Велиева
Севиль Велиева по национальности крымская татарка, она родилась на востоке Узбекистана — в городе Фергане. Когда ей было три года, родители вернулись на полуостров и поселились в Симферополе.
После школы Велиева поступила в Крымский инженерно-педагогический университет на историко-филологический факультет, параллельно участвуя в различных музыкальных кастингах.
После окончания учебы будущая звезда подала заявку в шоу "Голос", прошла отбор и продемонстрировала талант перед всей страной. Из передачи певица вылетела на этапе «нокаутов», когда исполнила песню «Я искала тебя», но участие в проекте стало для Seville мощным зарядом, который мотивировал ее завоевывать новые вершины.
В начале 2022 года артистка заменила вокалистку Анну Дзюбу в поп-группе Artik & Asti. Войти в состав коллектива Велиевой помог ее кавер на песню «Чувства». Когда продюсер и исполнитель Артем Умрихин услышал это исполнение, то посчитал Seville идеальной претенденткой на роль солистки.
В феврале 2024-го певица призналась, что давно состоит в отношениях с музыкантом Антоном Гайворонским, также известным как Toni. Пара поженилась в октябре 2025 года.