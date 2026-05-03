«Лучше пока не встретил». Кому Киркоров подарил обручальное кольцо

Король эстрады Филипп Киркоров снова удивил поклонников — он признался, что влюбился в коллегу и хотел на ней женится, но ее сердце оказалось отдано другому. Избранницей певца оказалась солистка группы Artik & Asti.

В кого влюбился Киркоров

О своих чувствах певец рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о личной жизни Киркоров ответил, что всегда ставил серьезные требования к возлюбленным.

«У меня слишком высоко планка была поднята в свое время. Поэтому мы ищем волей-неволей либо не хуже, либо лучше. Но лучше пока не встретил», — отметил артист.

Он объяснил, что одна девушка покорила его талантом, красотой и душевными качествами, однако она «оказалась отдана другому». Чтобы развеять все сомнения, певец многозначительно посмотрел на сидящую в той же студии певицу Севиль Велиеву, выступающую под псевдонимом Seville.

Когда Кудрявцева уточнила, о ком именно идет речь, Киркоров ответил утвердительно.

«Да! Если бы я женился… только бы на Севиль. Это настолько мой человек», — заявил он.

Севиль подтвердила, что получала от звезды украшение и желтые тюльпаны.

«Я подарил обручальное кольцо, да», — подчеркнул Киркоров.

По его словам, в тот момент он не знал, что у Севиль уже есть муж. Певец добавил, что ухаживал за артисткой совершенно искренне — она ему невероятно нравилась.