18 октября 2025 19:05 «Все было хорошо»: Лобода заскучала по России. Как и где сейчас живет беглая певица?

Прославившаяся на все постсоветское пространство Светлана Лобода пропала с радов: больше никаких интервью, фотосессий, многочисленных концертов и ярких клипов. Как и где сейчас живет сбежавшая из России певица-русофобка — в материале 360.ru.

Куда пропала Лобода Уроженка Украины не так давно собирала стадионы, но в последнее время не появляется на публике. Она перестала давать концерты и исчезла с радаров. Певица расписалась в любви к родине, но почему-то предпочла жить в Латвии. В республике много русскоязычных людей, а жизнь дешевле, чем в Западной Европе. Лобода владеет квартирой в Риге, ее старшая дочь ходит в школу, а младшая — в детский сад.

Фото: РИА «Новости»

Заработок и возвращение к русскому Артистка выступает в основном в Европе и зарабатывает на русских и украинских туристах. Однако после разрыва с Россией и отказа петь на русском языке ее доходы значительно уменьшились: композиции на украинском не пользовались спросом. «Когда я приезжаю на Украину, я говорю на украинском языке. Но в Европе говорят по-русски. Музыканты в Латвии понимают английский, но все в коллективе говорят на русском. Соответственно, они украинские песни вообще не понимают», — посетовала Лобода. На карьеру певицы повлиял и разрыв отношений с продюсером Нателлой Крапивиной. Многие считают, что именно она помогла Лободе достичь успеха после «ВИА Гры».

Фото: РИА «Новости»

Минутка ностальгии Лобода не заявляет прямо о желании вернуть прежние времена, но в ее словах чувствуется ностальгия. Артистка потеряла аудиторию и связи в шоу-бизнесе. Ее могут не пустить в Россию после русофобских заявлений. «Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», — с сожалением вспомнила певица.

Фото: РИА «Новости»

Отношения с олигархом Исполнительница старается держать личную жизнь в тайне, но время от времени в СМИ появляются слухи о ее романах. В 2021 году Лобода подтвердила наличие нового возлюбленного, но предпочла не раскрывать его имя. Известно, что у них большая разница в возрасте. Певица описывала своего партнера как интересного собеседника и заботливого человека, с которым ей повезла. Артистка мечтает родить ему сына. Украинские журналисты предположили, что избранник Лободы — Артур Гранц, с которым она отмечала его 50-летие на Кипре.