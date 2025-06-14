«Лютая жесть». Машкова призналась, что больше не вывозит беспредела в Лос-Анджелесе

Уехавшая из России в США актриса Маша Машкова назвала происходящее в Лос-Анджелесе «лютой жестью» и призналась, что «больше не вывозит». Пользователи выразили свое негодование из-за таких стенаний на публику.

Мечты о великой жизни

Дочь народного артиста России уехала в Соединенные Штаты в 2022 году. Звезда сериала «Не родись красивой» осудила специальную операцию и не закончила съемки в одном из проектов. В 2023-м актриса получила гражданство США, но так и не смогла найти работу в Голливуде.

Не так давно Машкова призналась, что мечтала «о великой жизни», но что-то пошло не так.

«Мне мечталось, что нас ждет великая жизнь, а оказалось, что лютая жесть. Мне кажется, я больше не вывожу эти предлагаемые обстоятельства. А ведь над головой моих детей не взрываются бомбы, не летают дроны и протесты Лос-Анджелеса не дошли до моего дома», — написала она в соцсети Instagram*.

Демонстрации в Калифорнии длятся уже несколько дней из-за недовольства миграционной политикой президента Дональда Трампа. Стычки с полицией переросли в беспорядки — активисты поджигают мусорные баки и взрывают автомобили. Правоохранители используют резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестов.