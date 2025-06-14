«Лютая жесть». Машкова призналась, что больше не вывозит беспредела в Лос-Анджелесе
Уехавшая из России в США актриса Маша Машкова назвала происходящее в Лос-Анджелесе «лютой жестью» и призналась, что «больше не вывозит». Пользователи выразили свое негодование из-за таких стенаний на публику.
Мечты о великой жизни
Дочь народного артиста России уехала в Соединенные Штаты в 2022 году. Звезда сериала «Не родись красивой» осудила специальную операцию и не закончила съемки в одном из проектов. В 2023-м актриса получила гражданство США, но так и не смогла найти работу в Голливуде.
Не так давно Машкова призналась, что мечтала «о великой жизни», но что-то пошло не так.
«Мне мечталось, что нас ждет великая жизнь, а оказалось, что лютая жесть. Мне кажется, я больше не вывожу эти предлагаемые обстоятельства. А ведь над головой моих детей не взрываются бомбы, не летают дроны и протесты Лос-Анджелеса не дошли до моего дома», — написала она в соцсети Instagram*.
Демонстрации в Калифорнии длятся уже несколько дней из-за недовольства миграционной политикой президента Дональда Трампа. Стычки с полицией переросли в беспорядки — активисты поджигают мусорные баки и взрывают автомобили. Правоохранители используют резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестов.
Очень-очень много проклятий
В одном из интервью актриса рассказала, что лишилась ролей и стала безработной. После провала в десятках кинопроб она решила пройти курсы сиделок и медсестер. Машкова даже впала в депрессию, когда ей с двумя детьми и мужем пришлось переехать в квартиру поменьше.
Ко всему прочему, в адрес актрисы посыпались проклятия от россиян, которые записали ее в предатели.
«Мне продолжают присылать ежедневно очень-очень много проклятий. Вся моя аудитория, которая смотрела сериалы про кошечек-собачек, разочарована, они искренне считают меня предателем Родины», — жаловалась беглянка.
«Стенания на публику»
Некоторые пользователи Сети призвали Машкову возвращаться в Россию, так как «жесть в Америке только начинается». Другие злорадствуют: актриса взвыла из-за беспорядков в Лос-Анджелесе.
Россияне напомнили, что артистку из страны никто не выгонял, она сама решила уехать.
«Меня поражают эти стенания на публику, не вывозит она. Да нам вообще все равно на ее нытье»;
«В оппозицию идут люди с неустойчивой психикой, там они самоутверждаются. Так как в обычной жизни они чаще всего лузеры. Маша думала, что, осудив Россию, она прямиком попадет в Голливуд. А она там даром никому не нужна»;
«Ну вот и зря она вякала на Путина»;
Лучше бы она пошла медсестрой работать. Намного больше пользы бы обществу приносила. Папа больше контрактов не подкидывает, вот и взвыла. Скоро запоет, как скучает по березкам и Москве и назад побежит. Лицемеры».