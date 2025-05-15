Сегодня 05:10 «Великая пигалица» с изюминкой. Людмиле Касаткиной исполнилось бы 100 лет 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Звезде культовых советских фильмов Людмиле Касаткиной 15 мая исполнилось бы 100 лет. Актриса исполняла все трюки без дублера и ради роли ночевала в концлагере. Российские зрители особенно любят ее Лену Воронцову в фильме «Укротительница тигров». О жизни и творчестве артистки — в материале 360.ru.

Люка-однолюбка Людмила Касаткина родилась в 1925 году в смоленском селе Новоселки в семье зажиточных крестьян. Спасаясь от раскулачивания, они перебрались в Москву, где поселились в сыром подвале в Борисоглебском переулке. Будущее звезда прожила там 20 лет, заработав хронический бронхит.

Фото: РИА «Новости»

В детстве Людмила, которую домашние звали Люка, мечтала стать балериной, но после обморока на сцене и диагноза «малокровие» девочка почти распрощалась с мечтами о профессиональной карьере. Но она не сдалась и записалась в кружок художественного слова в Доме пионеров, потом поступила в ГИТИС. После окончания вуза поступила в труппу Центрального театра Советской армии, где и проработала всю жизнь. Актриса признавалась, что она однолюбка, поэтому место работы у нее одно. «Смотрите, какая скучная у меня биография: один театр, один муж, один сын», — шутила Касаткина. Сначала она играла в массовке, но постепенно вошла в театральную жизнь и начала получать большие роли.

Фото: РИА «Новости»

Первая роль в кино — и сразу главная В 1954 году на экраны вышел фильм «Укротительница тигров» с Касаткиной в роли цирковой дрессировщицы. Чтобы сыграть убедительно, Касаткина лично заходила в клетку к тиграм и снималась без дублеров. Однажды на съемках тигрица разбила стеклянную перегородку и бросилась на актрису, дрессировщик едва успел ее вытащить. Позже он признался, что в Касаткиной есть кураж. Фильм за время проката посмотрели около 40 миллионов зрителей.

Фото: РИА «Новости»

В фильмографии актрисы — 26 картин, среди которых «Укрощение строптивой», «Душечка», «Вызываем огонь на себя», «Принцесса цирка», «Большая перемена». Актриса признавалась, что фильмы вошли в ее жизнь случайно. «Я участвовала в трех пробах, но меня не утверждали. Думала, что дело в том, что у меня не артистический типаж — круглое лицо. Я не считаю себя красивой. Просто во мне есть изюм — какая-то штучка, которая сидит во мне и позволяет воздействовать на людей: заставляет смеяться или плакать», — говорила она.

Фото: РИА «Новости»

Касаткина и ее муж режиссер Сергей Колосов с 1979 года руководили актерской мастерской в ГИТИС. Актриса щедро делилась со своими воспитанниками опытом и секретами мастерства. «Актер должен быть честным перед самим собой. Никакая техника не спасет, если ты не чувствуешь правды в том, что играешь. Нужно любить людей, иначе как же их играть?» — говорила она своим ученикам. Ее воспитанниками были актрисы Евгения Добровольская и Алиса Богарт.

Фото: РИА «Новости»

Пионы на день рождения Единственным мужем Касаткиной был режиссер Сергей Колосов. Пара познакомилась в ГИТИСе в 1943 году в день рождения актрисы. «Он пришел в институт с роскошными пионами. Я запомнила это на всю жизнь. И каждый год я точно знаю, что 15 мая у меня будут пионы», — вспоминала актриса. Колосов учился на режиссерском отделении после полученного ранения во время Великой Отечественной войне, на занятия студент ходил в военной форме. Молодые люди дружили четыре года и только потом поженились. За это время Колосов смог отвадить всех поклонников будущей звезды. Сын Алексей родился, когда актрисе было 33 года. Он стал джазовым композитором и музыкальным критиком. Касаткина и Колосов прожили вместе более 60 лет, у них было две внучки.

Фото: РИА «Новости»

Творческий тандем Режиссер снимал супругу во всех своих фильмах. У них был успешный творческий тандем. На съемках «Операция „Трест“» Касаткина упала с лошади и получила трещину в позвоночнике. Несмотря на боль, актриса смогла отыграть свою роль. После падения она два месяца пролежала на деревянной доске.

Фото: РИА «Новости»

Съемки фильма «Помни имя свое» тяжело дались актрисе, ради этого ей пришлось переночевать в Освенциме и похудеть на 12 килограммов. Касаткина играла женщину, разлученную в концлагере с ребенком в период Великой Отечественной войны. «Всю ночь я рассматривала детскую обувь, стоптанную, с запекшейся кровью, и новенькую. Башмачки из всех стран. Я старалась угадать, кому принадлежали ботиночки — мальчику, девочке, сколько им было лет и сколько пробыл ребенок в концлагере до своей гибели», — делилась она.

Фото: РИА «Новости»

За роль в этой картине Касаткина получила звание народной артистки СССР, ее признали лучшей советской актрисой 1975 года по версии журнала «Советский экран». Одной из ее последних работ стала роль в фильме «Дороги Анны Фирлинг», актриса сыграла роль мамаши Кураж — женщины маркитантки. Ее героиня пыталась выжить и сохранить семью во время войны. Артистка отметила, что знает, что такое война, которую она пережила в юном возрасте. Свои образы Касаткина создавала ценой тяжелого нервного и физического истощения. К каждой роли она готовилась с маниакальной тщательностью. Коллеги называли ее «великой пигалицей», ее рост составлял всего 159 сантиметров. Миллионы советских детей узнавали ее голос — актриса озвучивала пантеру Багиру в мультфильме «Маугли». Артистка также озвучивала падчерицу в мультфильме «Двенадцать месяцев» и и служанку Змея Горыныча в «Последней невесте Змея Горыныча».

Фото: РИА «Новости»

Последние годы актрисы На закате жизни Касаткина страдала болезнью Альцгеймера. Здоровье актрисы резко ухудшилось после 85 лет. В мае 2011 года артистку госпитализировали с острой пневмонией. Супруг актрисы скончался после обширного инсульта в феврале 2012 года, что сильно подкосило ее здоровье. Она пережила мужа на 11 дней и умерла 22 февраля в возрасте 86 лет. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. Ее проводили с воинскими почестями за заслуги перед Отечеством. На надгробии Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова выгравирована надпись: «Любовь не подвержена действию времени».

Фото: РИА «Новости»

Война в жизни Касаткиной В июне 1941 года Людмила гостила у бабушки в Смоленской области. Чтобы не попасть в оккупацию, школьнице пришлось пешком идти домой, в Москву. «Бабушка повесила мне мешочек с едой за плечи, перекрестила. И я отправилась в путь. Шла неделю, без крова, без отдыха, под вой самолетов, под пулеметным обстрелом с воздуха, окруженная угнетенными и голодными людьми», — рассказывала Касаткина. Она добралась до Можайска, где ее встретила мама. Это был один из самых счастливых моментов в жизни девушки. В те же года она попала в студию художественного слова. Услышала объявление по радио и пошла учиться. Чтецы во время занятий забывали об ужасах войны — они готовились для выступления в госпиталях. «В дни войны, когда я, 16-летняя девочка, читала стихи и рассказы раненым в госпиталях, для меня стала очевидной целебная сила искусства», — признавалась Касаткина.