Сегодня 04:20 Ушла из жизни королева большого кино Людмила Чурсина. История актрисы, которую любили миллионы 0 0 0 Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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В Санкт-Петербурге 10 июня на 85 году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина — актриса, которую знали и любили несколько поколений зрителей. Ее игра притягивала миллионы зрителей к экранам, а в Сан-Себастьяне приз как лучшей актрисе ей вручила сама Одри Хепберн.

Из медсанбата в театр В июле 1941 года немецкие войска уже подходили к Великим Лукам в Псковской области, где жила тогда мать будущей актрисы. Уходя, она успела добраться только до деревни Груздово неподалеку, где и родила дочь прямо в полевом медсанбате, а на следующий день отправилась с новорожденной в эвакуацию в Сталинабад (ныне Душанбе, столица Таджикистана). После войны семья воссоединилась лишь в 1946 году. Отца отправили служить в Тбилиси — и Людмила провела там семь школьных лет, затем Батуми, Камчатка, Чукотка, и наконец снова Великие Луки, где она и окончила школу с золотой медалью.

Фото: РИА «Новости»

О театре тогда она не думала. По ее словам, любила предметы серьезные и «собиралась или самолеты строить, или на мостике корабля стоять». В Москву она приехала поступать в авиационный, но за компанию с подругой решила попробовать себя на экзаменах в театральные институты. Она выбрала Щукинское училище, окончила его в 1963 году и еще студенткой успела сняться в кино — сыграла роль Зои в фильме «Когда деревья были большими». После диплома ее сразу взяли в труппу Театра имени Вахтангова — сначала массовка, потом ведущие роли. Звездный час В 1964 году вышла «Донская повесть», где Чурсина исполнила роль, которая задала тон всей ее кинокарьере: сильная, волевая женщина, которая не просит и не жалуется. Этот образ она потом воплощала снова и снова — но каждый раз по-другому.

Фото: Евгений Леонов (слева) в роли пулеметчика Якова Шибалка и Людмила Чурсина в роли Дарьи в сцене из фильма «Донская повесть» / РИА «Новости»

Роли пошли одна за другой. В «Двух билетах на дневной сеанс» она сыграла Инку-эстонку — девушку легкого поведения, совсем не похожую на ее привычных героинь, а в «Виринее» вернулась к образу женщины с характером — упрямой, живой, настоящей. В 1968 году «Угрюм-река» собрала в кинотеатрах по 15,5 миллиона зрителей на каждую серию, а «Журавушка» привезла с фестиваля в Сан-Себастьяне «Серебряную раковину» лучшей актрисе — приз Чурсиной вручила лично Одри Хепберн. Также актриса получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых — сразу за три картины: «Виринею», «Угрюм-реку» и «Журавушку». К тому моменту ей уже присвоили звание народной артистки РСФСР, минуя заслуженную, — в 28 лет она стала самой молодой обладательницей этого звания.

Фото: Людмила Чурсина в роли Виринеи во время съемок художественного фильма «Виринея» / РИА «Новости»

Именно кино прославило Чурсину. Она могла сосредоточиться на схемках в фильмах, но домом для нее стал театр. Сорок лет на одной сцене После театра Вахтангова она уехала в Ленинград, несколько лет отдала исключительно кино на «Ленфильме», а в 1974 году вернулась на сцену — в Театр драмы имени Пушкина. В 1984 году она снова сменила город и театр, но на этот раз ради конкретной роли. Театр Советской армии в Москве предложил ей Настасью Филипповну в «Идиоте» — и ради этой роли она переехала в Москву, где и осталась до конца жизни.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Одна из самых сложных театральных ее работ — спектакль «Дуэт для солистки», где она играла всемирно известную скрипачку, прикованную к инвалидному креслу. Это разговор с психоаналитиком, почти без движения, только голос и лицо — и зал не отрывал от нее взгляда. В начале 2026 года театральное сообщество присудило ей «Золотую маску» — высшую театральную премию страны. Роли-дети На сцене она всегда знала, чего хочет и как этого добиться. В личной жизни такой ясности не было никогда. Первым ее мужем стал режиссер Владимир Фетин — тот самый, что снял ее в фильмах «Донская повесть» и «Виринея». Они прожили вместе 17 лет, но алкоголизм мужа в конце концов разрушил все. Со вторым мужем, ученым-океанологом Владимиром Залитисом, актриса прожила всего два года. Слишком разными оказались людьми.

Видео: 360.ru

Третьим стал дипломат Игорь Андропов, сын генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с которым она прожила четыре года, терпя ревность и срывы. В конце концов, он ушел к бывшей жене. Детей не было ни в одном браке. Сама Чурсина говорила, что детей ей заменили роли. Последние годы В последние годы Чурсина постепенно отдалялась от сцены — силы уходили, и выходить на подмостки Театра Российской армии, которому она отдала 40 лет, становилось все труднее.

Фото: РИА «Новости»

Скончалась Людмила Чурсина 10 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Причиной стала хроническая обструктивная болезнь легких — прямое следствие многолетнего курения, о котором она сама говорила открыто. Прощание с артисткой состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города. Наследие За Чурсиной осталось больше 100 киноролей и 40 лет на одной театральной сцене. Она создала образ, который трудно спутать с другими. Сильная, живая женщина — не идеальная героиня, а настоящая. Именно такими получались ее лучшие роли, и именно за это ее помнят. Девочка, появившаяся на свет в полевом медсанбате в первый месяц войны, прожила почти 85 лет, и почти все это время провела на сцене или на съемочной площадке.