Любовный список Ефремова. От театральных романов до тюремных связей

Личная жизнь актера Михаила Ефремова всегда вызывала повышенный интерес публики. Он успел жениться пять раз и обзавестись молодой любовницей, которая чуть не разрушила его семью после смертельной аварии и громкого уголовного дела. О любимых женщинах артиста — в материале 360.ru.

Страстный и эмоциональный человек

Со своей первой супругой Ефремов познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Но брак носил фиктивный характер и быстро завершился. Об этом 360.ru рассказала бывшая жена артиста Елена Гольянова.

Фото: РИА «Новости»

Она пояснила, что во время учебы у нее умерла бабушка, оставив ей в наследство квартиру в Нижнем Новгороде (тогда город Горький). Обменять ее и получить жилплощадь в Москве молодая иногородняя студентка без прописки не могла.

Я обратилась ко всем однокурсникам, кто может на время обмена квартиры на мне жениться. Все промолчали. Миша не стерпел, что все струсили и объявил: «я женюсь». Таким образом я поменяла квартиру и после этого мы развелись. Елена Гольянова Бывшая жена Михаила Ефремова

По ее словам, тогда в Ефремова были влюблены все студентки. Он обладал небывалым обаянием, привлекательностью, талантом и был лидером всего курса. «Браков у него много, потому что он эмоциональный человек. Страстный. И женщины у него тоже эмоциональные и страстные», — подчеркнула она.

Любимые женщины Михаила Ефремова

Курс, на котором учился Ефремов, после выпуска создал театр «Современник -2», который молодой актер возглавил. Его вторая возлюбленная Ася Воробьева (урождннная Асия Бикмухаметова) работала на площадке литературным редактором. Из-за служебного романа Ася развелась с Антоном Табаковым и вышла замуж за Ефремова. У пары родился сын Никита. Практически сразу после этого актер ушел из семьи.

Со своей третьей женой Евгенией Добровольской Ефремов познакомился на вечеринке. В браке они прожили семь лет и вместе воспитывали сына Николая. Развод инициировала супруга, которой не понравилось увлечение Ефремова спиртными напитками.

Фото: РИА «Новости»

Очередным браком для Ефремова закончилсь съемки в фильме «Романовы. Венценосная семья». На площадке он познакомился с актрисой Ксенией Качалиной, которая родила ему дочь Анну-Марию. Брак начал трещать по швам очень быстро. После развода бывшая супруга уехала на Гоа вместе с дочерью, но Ефремов оформил опеку над ребенком на себя.

Пятый брак с Софией Кругликовой стал для Михаила Ефремова последним и самым крепким. Они познакомились в начале нулевых в одном из заведений Москвы. Работавшая звукорежиссером в Центральном доме актера София ухаживания Ефремова всерьез не восприняла.

Фото: РИА «Новости»

Тогда она была замужем за успешным французским программистом и жила на две страны. Но актер настолько очаровал возлюбленную, что она выбрала его и родила ему двух дочерей и сына. Брак чуть не дал трещину через два месяца после приговора Ефремова по делу о пьяной аварии. Главной причиной назвали не отъезд актера в колонию, а его молодую любовницу, о которой узнали все.

Как Дарья Белоусова стала любовницей Ефремова

Дочь актера театра «Ленком» Владимира Белоусова Дарья после окончания Щукинского училища поступила на работу в театр «Современник» в 2004 году, где она встретила Ефремова. Их роман начался спустя несколько лет, когда каждый из них переживал свои потери.

Белоусова восемь лет прожила в браке с младшим братом своей коллеги по театру Чулпан Хаматовой — Шамилем. Пара пережила развод в 2018 году. Вероятно, что именно тогда в актрисе проснулись чувства к Ефремову.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com

«Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады. В общем, соблазнила Мишу», — рассказывал осведомленный источник «Экспресс-газеты». Отношения Ефремова и Белоусовой начались в 2019 году, когда актер похоронил мать — Аллу Покровскую. На фоне сильных переживаний он сильно запил и нашел утешение в объятиях молодой женщины. Встречи проходили в съемной квартире в Казарменном переулке на Чистых Прудах, недалеко от «Современника». Владелица жилья рассказала, что в один из вечеров увидела, как постоялица тащила по двору пьяного мужчину, который не мог стоять на ногах.

«Их часто видели с Ефремовым, он ее будто околдовал. Дарья полностью от него зависела», — подчеркивала она.

В квартире Белоусовой актер записывал свое покаянное видео и оттуда же уехал в отделение полиции после аварии на Смоленской площади, где его любовница также присутствовала в компании коллег Ивана Стебунова и Сергея Гармаша. На следующий день она приехала в участок, чтобы навестить задержанного актера.

Фото: РИА «Новости»

Связь с Ефремовым Белоусова никогда не афишировала и даже не выступала в его поддержку в ходе судебного разбирательства. Она вообще вела и продолжает вести очень закрытый образ жизни без социальных сетей и посещения светских мероприятий. После приговора и новостей о романе София Кругликова чуть не подала на развод. Сайт kp.ru со ссылкой н а друга семьи сообщил, что она не смогла простить Ефремову измену, но до расторжения брака так и не дошло. Вероятно, актера от очередного развода спасла отправка в колонию.

Встречи за решеткой

Первые полгода в белгородской колонии Ефремов не видел родных. Тогда действовали ковидные ограничения, поэтому посещения заключенных ограничили. Только в апреле 2021 года Кругликова приехала навестить осужденного супруга. До этого все их общение ограничивалось только беседами по телефону и письмами. По всей видимости, встреча прошла хорошо, потому что слухи о разводе больше не появлялись.

Соня за него постоянно молилась. Она его очень любит, а он очень любит Соню. Елена Гольянова Бывшая жена Михаила Ефремова

Она подчеркнула, что поддерживала контакт с обоими и продолжает следить за семьей своего бывшего мужа и однокурсника.

Фото: РИА «Новости»

Белоусова тоже не забыла о своих чувствах. За несколько месяцев до выхода Ефремова по УДО она приехала к нему в колонию на длительное свидание. По данным Telegram-канала Shot, пара провела три дня в специальном блоке, где заключенные встречаются с родными. Актеры выдали себя случайно, когда начали общаться с соседями из других комнат, а одному на память даже оставили свои автографы с пожеланиями.

По мнению Гольяновой, никаких серьезных отношений у Ефремова с Белоусовой нет. «Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие», — пояснила она. По ее словам, у актера большое количество друзей, которым он очень дорог. Среди таких людей есть и женщины. Гольянова добавила, что сама тоже могла навестить Ефремова, если бы набралась смелости.