Сегодня 04:35 Любимый, но забытый. Почему поклонники отвернулись от Сергея Захарова и как он вырвался из лап смерти?

Драки

Скандалы

Кино

Концерты

Музыка

Актеры

Телевидение

Артисты

Певцу и актеру Сергею Захарову, казалось, судьба дала все: уникальный голос, кинематографическую внешность и любовь миллионов. К середине 70-х Сергей Захаров уже стоял в одном ряду с главными звездами советской эстрады. Но дальше случилось то, что навсегда разделило его жизнь на «до» и «после». О чем сам певец предпочитал не распространяться, но что преследовало его до самого конца.

Сергей Захаров появился на свет 1 мая 1950 года в городе Николаеве на Украине. Отец служил военным, и вскоре семью отправили на космодром Байконур, где будущий артист прожил следующие 13 лет. Сцену он полюбил еще пятилетним ребенком. Увидев фильм «Принцесса цирка» с Георгом Отсом в главной роли, мальчик навсегда заболел мечтой выступать. После школы Захаров поступил в радиотехнический техникум. Однако учился плохо, и вскоре его отчислили. А во время службы в армии, куда его призвали сразу после отчисления, раскрылся музыкальный талант. Он стал ротным запевалой и солистом ансамбля «Дружба». А демобилизовавшись в 1971 году, Захаров отправился покорять Москву. Он поступил в училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, но не закончил его — помешали проблемы с московской пропиской.

Фото: РИА «Новости»

Одновременно с учебой певец подрабатывал в ресторане «Арбат» — исполнял джаз на английском. Там его голос услышал Леонид Утесов и пригласил солистом в свой оркестр. В 1973 году случился главный поворот: Захаров перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Он устроился солистом в Ленинградский мюзик-холл, где артиста заметили те, кто сделал его всесоюзной звездой. Мгновенный взлет 1974 год принес молодому певцу первые большие победы. Захаров получил первую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, а затем выиграл и «Сопот-1974» в Польше. В том же году артист впервые появился в эфире центрального телевидения — в программе «Артлото». Огромными тиражами выходили его пластинки, а без Захарова не обходился ни один эстрадный концерт. Ну, а музыкальная комедия Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» принесла певцу всесоюзную славу.

Фото: РИА «Новости»

В фильме его партнерами по съемочной площадке стали Людмила Гурченко, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт — иконы советского кино, перед которыми новичок не выглядел бледно. Черные кудри до плеч, ослепительная белозубая улыбка и фирменный бархатный баритон, от которого замирали женские сердца — таким запомнили его зрители. В стране началась настоящая «захаровомания» — такого ажиотажа вокруг молодого исполнителя не видели со времен Магомаева. Но вместе с тем появились и первые трения с коллегами по цеху. Позже певец не раз говорил, что Иосиф Кобзон, почуяв конкурента, пытался использовать свои связи, чтобы «притормозить» ленинградского баритона в Москве. Неожиданное падение В марте 1977 года Захаров выступал в труппе Ленинградского мюзик-холла на сцене Дворца культуры имени Ленсовет. Перед одним из концертов друзья попросили певца провести их в зал, и Захаров отправился к администратору Михаилу Кудряшову за служебными пропусками. Кудряшов грубо отказал, а Захаров взорвался, и между ними вспыхнула драка. Администратор оказался не беззащитным служащим, а бывшим боксером-разрядником. Несмотря на скандал, певец все же добыл пропуска и провел друзей на концерт. Уже после спектакля завязалась вторая драка — уже «стенка на стенку» с участием друзей Кудряшова и приятелей Захарова.

Фото: РИА «Новости»

Администратор получил множественные травмы лица и повреждение паха. Его доставили в больницу, где он пролежал около месяца. Полгода, пока длилось следствие, Захаров провел в знаменитых ленинградских «Крестах». Суд приговорил певца к одному году лишения свободы. Отбывать срок Захарова отправили в Ленинградскую область, в город Сланцы. Там он работал каменщиком-бетонщиком на стройке. Местные учителя приводили школьников посмотреть на знаменитого певца и на его примере показывали детям, как больно «падают кумиры». Конкуренция и забвение После выхода на свободу в 1978 году Захаров столкнулся с полным забвением. Друзья, которые вчера называли себя близкими, словно испарились, а двери телевизионных студий закрылись перед ним наглухо — участие в «Голубых огоньках» стало для певца табу. Артист перебивался случайными заработками. Он выступал в Одессе и Магадане, вдали от столичной тусовки и большого зрителя. Почему же баловня судьбы так быстро списали со счетов? Вокруг падения Захарова сложилось две главных версии, и сам певец в разное время придерживался каждой из них.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Первая версия связана с именем Григория Романова — первого секретаря Ленинградского обкома партии. Ходили слухи, что партийный босс питал нежные чувства к популярной певице Людмиле Сенчиной и страшно ревновал ее к красавцу-Захарову. По словам певца, администратор Кудряшов был лишь провокатором, работавшим по указке ревнивца. Из уст певца долгие годы звучала и вторая версия, где фигурировало уже имя Иосифа Кобзона. По мнению артиста, Иосиф Кобзон, почуяв в молодом конкуренте с бархатным баритоном реальную угрозу, использовал все свое влияние, чтобы заблокировать его выход на столичные подмостки. Двойное возвращение В 1983 году с певца сняли судимость. Захаров вернулся на большую сцену и дал сольный концерт в БКЗ «Октябрьский». Зрители и критики отметили, что голос артиста стал глубже и мудрее. Жизненные испытания придали его исполнению новую, пронзительную интонацию. В 1988 году Захаров получил звание Заслуженного артиста РСФСР. А 9 марта 1996 года страна признала его Народным артистом России.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В июле того же года певец отправился на Урал — давать концерты в рамках предвыборной кампании Бориса Ельцина. Режим оказался изнурительным: 60 выступлений подряд, жара, бесконечные переезды. После концерта в гостиничном номере турбазы под Миассом Захаров почувствовал себя плохо. Певец едва дополз до двери, позвал на помощь и потерял сознание. Рано утром 9 июля у него остановилось сердце. Целых шесть минут певец находился в состоянии клинической смерти. Тогда артиста спасло то, что единственная в городе машина кардиологической помощи проезжала в 50 метрах от ворот турбазы и приняла вызов по рации.

Я ощущал себя чем-то вроде упругого воздушного шарика: висел под потолком и чувствовал, что он мне мешает. Я понимал, что мне обязательно нужно вылететь из помещения в форточку. А за окном ждало что-то особенное, крайне важное, куда было нужно обязательно попасть. Внизу, на диване, лежал здоровенный, голый, черноволосый мужчина. Я его не знал, он был мне безразличен. Около него суетились люди в белом, у одного на макушке была хорошо различимая лысинка. Один из людей притащил черную рогатую штуку со шнуром, воткнул его в розетку и произнес: «Заряжается, есть пять киловольт!». Раздался удар, будто хлопнули по футбольному мячу. Голый человек начал дергаться, и картинка перевернулась: надо мной склонились врачи, снимающие с моей груди дефибриллятор… Сергей Захаров певец и актер

Через два часа после клинической смерти кардиограмма пациента полностью пришла в норму. А через 17 дней певца выписали из больницы. С того дня Сергей Захаров называл 9 июля своим вторым днем рождения. Он вырвался у смерти из рук — и пел еще почти 23 года. Непокорившийся судьбе Судьба дала Сергею Захарову все: уникальный голос, сокрушительную красоту и всесоюзную славу. А потом попыталась отнять у него все — свободу, имя, здоровье и даже саму жизнь.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Захаров не превратился в сытого и благостного артиста-пенсионера. Он остался одиночкой, но продолжал выступать и самостоятельно распространял свои записи, называл себя мизантропом и жил под Петербургом, подальше от шумной тусовки. Сердце певца остановилось навсегда 14 февраля 2019 года. Жизнь хоть и пыталась его согнуть, но он вырвал у нее право уйти на своих условиях — несломленным и с высоко поднятой головой.