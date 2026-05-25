Сегодня 04:01 Любимый актер Нолана, выбравший жизнь вдали от камер. Как Киллиан Мерфи стал звездой без скандалов 0 0 0 Фото: IMAGO/Julie Edwards/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Лондон

Сериалы

Семья

Кино

Фильмы

Спектакль

Театры

Актеры

Ирландия

Премия «Оскар»

Родные ожидали, что он станет юристом и найдет спокойную работу, но вместо этого он выбрал рок-музыку, театр и постоянные попытки найти себя. Никто не мог и подумать, что ирландский бунтарь Киллиан Мерфи станет одним из самых востребованных актеров мирового кино, готового ради вживания в образ вогнать себя в эмоциональное или физическое истощение. Звезде «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» 25 мая исполнилось 50 лет.

Мечтал стать рок-звездой, бросил вуз и выбрал театр

Будущий актер родился и вырос в ирландском городе Дугласе. Его отец начинал карьеру как учитель математики, а после возглавил профильный департамент в администрации города, мать преподавала французский язык. «Мои родители, тети и дяди — все были учителями. Я точно знал, что никогда не свяжу свою жизнь с этой профессией», — рассказывал Мерфи. Он подчеркивал, что дома всегда звучала как традиционная ирландская музыка, так и современная, родители старались, чтобы кроме общего дети получили еще и творческое образование. Уже в 10 лет Киллиан начал писать песни, а после вместе с младшим братом принимал участие в нескольких группах, где играл на гитаре.

Набравшись опыта, молодые Мерфи создали свой коллектив под название The Sons of Mr. Green Genes, взяв в качестве названия строчку из песни Фрэнка Заппы.

«Это был джаз-рок с большим количеством длинных соло. Мы хорошо играли, но это никогда не было коммерческим проектом», — делился актер.

Фото: Ian Rutherford/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Мерфи добавлял, что получил предложение от одного музыкального лейбла заключить контракт на пять альбомов, но отказался. Поди еще учился в школе, а предложенный гонорар браться посчитали смехотворным. В театральную труппу Киллиан попал еще в школе. Он пояснял, что попробовать себя в качестве актера решил после просмотра фильма «Пугало», где его очень сильно впечатлила одна из сцен в исполнении Аль Пачино. «Я помню, как подумал: „Боже мой, сюжет на экране может так подействовать на меня и заставить меня чувствовать себя таким эмоционально незащищенным“», — отмечал он. В 1996 году Мерфи поступил на юридический факультет Университетского колледжа Корка, но вылетел сразу же после первого курса. Он признавался, что разочаровался в выбранной профессии еще до наступления первой сессии. Кроме того, его в то время больше интересовали девушки, вечеринки и игра на гитаре.

Как Киллиан Мерфи строил актерскую карьеру через театр

После провального года учебы Мерфи попал в экспериментальную театральную труппу «Коркадорка». Руководитель коллектива Пэт Кирнан рассказывал, что когда увидел поведение 19-летнего юноши, то сразу же понял, что он именно тот, кто ему нужен для роли Даррена в пьесе «Дискосвиньи».

Постановка оказалась очень успешной и труппа даже отправилась на гастроли. После пяти лет на театральных подмостках Мерфи начал сниматься в кино. Сначала в короткометражках, а потом и в эпизодических ролях.

Фото: Phil Wilkinson/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Первую главную роль Мерфи сыграл в фильме «Солнечный ожог» режиссера Дэвида МакДерби, но сам актер считает, что первый настоящий успех ему принесли «Дискосвиньи». Режиссер картины Кирстен Шеридан сама пригласила его, объяснив, что созданный им на сцене образ Даррена на экране никто не воплотит. После успеха фильма актеру поступили предложения с новыми ролями. Так он снялся с фильмах «На краю», «28 дней спустя», «Холодная гора» и «Девушка с жемчужной сережкой».

Как Киллиан Мерфи познакомился с Кристофером Ноланом

В 2003 году, готовивший первую серию своей трилогии о Бэтмене режиссер Кристофер Нолан увидел Мерфи в фильме «28 дней спустя». Он признавался, что его настолько впечатлили голубые глаза актера на фоне окровавленного лица, то он решил, что нашел исполнителя Брюса Уэйна.

Мерфи на первой же встрече объяснил, что по своей комплекции никак не может предстать на экране в образе супергероя, но очень хочет поработать с Ноланом.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

В ответ режиссер тут же предложил ему роль доктора Джонатана Крейна — Пугала. Это стало началом их длительного сотрудничества. Персонаж Мерфи появился во всех сериях трилогии, а после он снимался в фильмах Нолана «Начало», «Дюнкерк» и «Оппенгеймер».

Как Мерфи менял свое тело

Внешность физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера в США известна каждому школьнику. Поэтому для исполнения роли в картине Нолана Киллиан Мерфи начал резко сбрасывать вес. Он видел прижизненные фотографии ученого, который был очень худым и болезненным на вид, так как много курил, а вместо ужинов и обедов пил мартини. «Я люблю играть своим телом, а у Оппенгеймера были очень выразительные физические данные и силуэт, которые я хотел передать правильно», — рассказывал Мерфи.

Для подготовки к съемкам он довел себя до физического истощения, чем пугал коллег по съемочной площадке.

Фото: Billy Bennight/AdMedia / www.globallookpress.com

Снимавшиеся в роли генерала Лесли Гроувза и его жены Мэтт Дэймон и Эмили Блант рассказывали, что Мерфи ни разу не присоединился к остальной труппе за ужином. По их словам, он настолько погрузился в роль, что всем казалось, что в день он съедает только один миндальный орех. Мерфи признавал, что методы, которые он использовал, он не посоветовал бы никому. Он подчеркивал, что настолько оказался одержим Оппенгеймером, что хотел передать не только его внешность, но и внутреннее истощение. В результате лицо актера стало еще более впалым, а взгляд был пугающе пустым. Его многие зрители назвали одной и самых сильных деталей фильма. Все эти мучения прошли не зря. За роль в «Оппенгеймере» Мерфи забрал практически все главные кинонаграды: «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие. Для Мерфи это был не первый подобный опыт модификации своего физического состояния. Ради роли Томми Шелби в сериале «Острые козырьки» актер усиленно тренировался, чтобы набрать мышечную массу. Он даже отказался от вегетарианства, которого до этого придерживался 15 лет, чтобы начать есть мясо ради получения белка.

Фото: Netflix/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Самым сложным оказалось добиться твердой и уверенной походки человека, который прошел войну. Для отработки этих движений Мерфи не только тренировался перед зеркалом, но прочитал множество научных работ о ПТСР у солдат после Первой мировой войны, изучил цыганскую культуры и криминальный мир Бирмингема. Несколько месяцев актер отрабатывал местный акцент, который считается самым сложным в англоязычном мире. Во всех эпизодах, где его герой курил, Мерфи появлялся в кадре с настоящими сигаретами, но после завершения сериала бросил вредную привычку.

Еще одной необычной деталью, которая сыграла с актером злую шутку, стало то, что он приходил на съемочную площадку с реальными патронами в бутафорском пистолете. Мерфи рассказывал, что один из патронов однажды потерялся на дне его сумки и ему пришлось долго объясняться с таможенником одного из аэропортов, почему он идет на рейс с реальным боевым патроном.

«Я пытался сказать, что это подделка, но понял, что это бесполезно. Поэтому я просто сказал, оставь патрон себе, я не хочу опоздать на рейс», — рассказывал актер.

Еще одним примером готовности Мерфи полностью менять себя ради роли стал фильм «Завтрак на Плутоне», где он играл андрогинного подростка Патрика Брадента. Перед каждым съемочным днем актер лично вырывал себе волосы из груди пинцетом, добиваясь полной гладкости.

Личная жизнь Киллиана Мерфи

Со своей будущей супругой — художницей Ивонн Макгиннесс — актер познакомился сразу после брошенного университета. Роман оказался настолько бурным, что она отправилась вместе с ним и театральной труппой на гастроли с постановкой «Дискосвиньи».

Фото: FSN-B/ www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Свадьбу актер и художница сыграли только через восемь лет отношений. Молодожены обосновались в Лондоне, где у родились двое сыновей Мэлаки и Аран. В 2015 году семья внезапно переехала в Дублин. «Мы хотели, чтобы наши дети были ирландцами. До возвращения в Ирландию у них детей был шикарный английский акцент, но я не слишком это ценил», — признавался Мерфи. Семья поселилась не в самом городе, а неподалеку, в пригороде. Актер отмечал, что старается вести достаточно спокойный образ жизни, не имеет социальных сетей, так как предпочитает личное общение и по возможности лишний раз не общается с прессой.

«Я не тусуюсь. В основном я просто дома или с друзьями, если только у меня нет фильма для продвижения», — подчеркивал он.

Фото: IMAGO/Dan Herrick/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Мерфи рассказывал, что любит гулять со своей собакой вдоль побережья и проводить время с семьей, читать книги или посидеть с друзьями в пабе. «В моей голове до сих пор живет тот 20-летний Киллиан, полный энергии и готовый на все. Но угнаться за ним я уже не в состоянии. Когда ты стареешь, в твою жизнь приходят другие ценности: опыт, семья, спокойствие в доме. Все это мне очень нравится. Я прекрасно себя чувствую в свои годы», — отмечал он. Если про старшего сына актера ничего особо неизвестно, то младший Аран пошел по стопам отца. В 2022 году он снялся в фильме «Лола» вместе с Эммой Эпплтон. Мерфи говорил, что не станет давить на сына, если он не захочет становиться актером и поддержит любой его выбор. «Один из моих друзей увидел его в спектакле и сказал: „Киллиан, он красивее, моложе и выше тебя. Ты продул!“» — рассказывал Мерфи. При этом он отмечал, что просто быть красивым в актерском деле недостаточно. Требуется огромная работа, которую может сделать не каждый. Поэтому, если Аран почувствует, что съемки не его, то он сам выберет свою дальнейшую карьеру.