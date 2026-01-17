Любимая дочь президента и серый кардинал Кремля. Как живет Татьяна Юмашева

Она не занимала высоких постов и не выступала публично, но оказала значительное влияние на российскую политику во второй половине 1990-х. В то время «Семья» фактически подменила собой институты власти, а Татьяна Юмашева стала одной из ее ключевых фигур. Руководителю Фонда первого президента России и члену попечительского совета «Ельцин-центра» 17 января исполнилось 66 лет.

«Папа ждал мальчика»

Младшая дочь первого президента России Бориса Ельцина родилась в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Она всегда говорила о своей сильной связи с отцом, которую пронесла через всю жизнь. «Может из-за того, что папа ждал мальчика, а не меня, но я всегда чувствовала чуть больше внимания от него, чуть больше тепла, заботы, чем доставалось сестре. Мне кажется, Лена не сильно ревновала, видимо считала, что младшим так и должно перепадать больше», — рассказывала Татьяна Юмашева.

После окончания физико-математической школы Татьяна, в отличие от старшей сестры, уехала из Свердловска в Москву, чтобы поступить в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. По ее словам, она выбрала столичный вуз, чтобы у земляков не сложилось мнение, что ее взяли по блату. К тому времени Ельцин уже занимал пост руководителя Свердловского обкома.

Фото: РИА «Новости»

Во время учебы она встретила своего первого мужа Вилена Хайруллина. В коротком двухгодичном студенческом браке родился сын, которого она назвала в честь отца Борисом и дала ему свою девичью фамилию, которую не меняла. Из-за беременности и родов Юмашева получила диплом на год позже сокурсников. После учебы она 10 лет проработала в конструкторском бюро «Союз» в лаборатории баллистики, где проводила расчеты траектории движения космических кораблей. Параллельно окончила Московский авиационный институт. На работе она познакомилась с конструктором Алексеем Дьяченко, который стал ее вторым мужем. На этот раз Юмашева сменила фамилию. В браке она родила второго сына — Глеба. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна. Благодаря правильному уходу врожденное заболевание на нем практически не сказалось.

В политику привел Чубайс

Во время первого президентского срока Бориса Ельцина его младшая дочь работала в своем конструкторском бюро, а после перешла в московский филиал коммерческого банка «Заря Урала», но продержалась там всего год и ушла из-за рождения сына. В 1996 году глава предвыборного штаба Ельцина, бывший вице-премьер правительства Анатолий Чубайс пригласил Татьяну на работу в качестве независимого наблюдателя. Так она увлеклась политикой.

«В первой половине девяностых, несмотря на папу-президента, я не была сильно политизирована. Конечно, переживала за него и за то, что происходило в стране, следила за происходящим, но газеты читала не каждый день, и телевизор смотрела редко», — рассказывала Юмашева.

Фото: РИА «Новости»

В предвыборном штабе она кардинальным образом решала возникающие конфликты.

В результате последовал целый ряд увольнений. Доверия президента лишились, в частности, Александр Коржаков и Михаил Барсук. «С папой в еженедельном режиме встречались Илюшин и Чубайс, докладывали о предложениях аналитической группы. А я рассказывала ему каждый день, чаще всего утром, за завтраком, как проходили наши заседания, почему мы пришли к такому предложению, а не к этому, пересказывала споры, которые происходили на наших заседаниях, в общем, он был в курсе всех деталей», — вспоминала она. В предвыборном штабе она познакомилась с журналистом Валентином Юмашевым, который был знаком с Ельциным еще с конца 1980-х. После победы на выборах он стал советником президента по вопросам взаимодействия со СМИ, а также соавтором главы государства в книгах «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента». Татьяна понравилась Юмашеву, но она была замужем, поэтому свои чувства он раскрыл намного позже.

Кремлевская «Семья»

Формальную должность в администрации президента Юмашева заняла только в 1997 году. После победы на выборах ее отец перенес операцию на сердце. Младшая дочь рассказывала, что следила за его реабилитацией. «В марте 1997-го я была назначена советником президента. У меня появился свой кабинет в Кремле», — подчеркивала она. Журналисты описывали ее работу как связанную с имиджем, коммуникацией и информационным сопровождением президента. После операции и реабилитации Ельцин ограничил круг своего окружения. В нем остались дочь, Юмашев, бизнесмены Борис Березовский и Роман Абрамович и заместитель руководителя администрации президента Александр Волошин. Весь этот неформальный круг влиял на ключевые решения главы государства и получил прозвище «Семья». Автором термина стал проигравший президентские выборы лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так он назвал неподконтрольный никому круг окружения президента в эфире телеканала НТВ.

Фото: РИА «Новости»

Владелец площадки Владимир Гусинский и его партнер Игорь Малашенко раскрутили термин настолько широко, что его стали использовать все журналисты. Политическая пресса писала, что Дьяченко фактически возглавила «Семью», отодвинув остальных участников близкого круга от Ельцина, став при поддержке Юмашева посредником.

Тогда же появлялись слухи об огромном состоянии Юмашевой, счетах в зарубежных банках, яхтах и вилле в баварском городе Гармиш-Партенкирхене. Часть из этих богатств называли «подарками Абрамовича». Она отрицала все эти обвинения и признавалась только в одном, что Абрамович был ее другом. «Умный, очень интересный, яркий человек. На редкость порядочный и верный. Хотя сначала я к нему отнеслась настороженно», — рассказывала она. В конце 1990-х Юмашева параллельно с работой в госаппарате участвовала в заседаниях Совета директоров «Общественного российского телевидения», принадлежащего Березовскому. В начале 2000 года, после объявления Ельцина об отставке, его дочь покинула Кремль и завершила политическую карьеру. «Как будто тяжелейшая ноша свалилась с плеч. Все. Теперь ответственность за страну лежала на новом президенте и на новых людях, которых он брал в свою команду. У папы начиналась новая жизнь. Так же новая жизнь, другая, не отягощенная этой страшной ответственностью, начиналась и у нас», — делилась она.

Брак с Юмашевым и уход в тень

После ухода из Кремля Юмашева еще год прожила со своим вторым мужем. К тому времени из инженера конструкторского бюро он стал крупным нефтетрейдером и владельцем компании Belka.

По данным СМИ, причиной развода стал крупный скандал, в который угодил Дьяченко. Глава Bank of New York Томас Реньи заявил, что российский бизнесмен держал на счетах в офшорной зоне Каймановых островов два миллиона долларов и потребовал проверить его на отмывание денег «русской мафии».

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Юмашева не захотела, чтобы только ушедшего на пенсию отца связывали с этой историей и подала на развод. «После того, как я разошлась с Лешей. Мне в тот момент совсем не хотелось думать о других мужчинах, встречаться с кем-то. Я была занята папой: он только что ушел на пенсию, ему хотелось, чтобы мы все были с ним рядом», — рассказывала она. По ее словам, в один из дней к ней домой пришел Юмашев, внезапно поцеловал и начал объясняться в любви. Роман оказался очень бурным. Она постоянно ездила к нему на дачу, а через год они решили пожениться. «Папа очень удивился. Он мне сказал: „Я думал, что ты выйдешь за бизнесмена, а ты за Валентина“. Он считал, что бизнесмен для жизни это как-то более надежно, чем журналист», — пояснила она.

Третью дочь Марию она родила в Лондоне. Семья поселилась в подмосковном поселке Жуковка и очень много путешествовала. Если первое время за Юмашевыми внимательно следили, то после они ушли из поле зрения журналистов.

Внезапное возвращение дочери Ельцина

Татьяна Юмашева снова появилась на полях СМИ в 2010 году. Она завела блог на платформе LiveJournal, где рассказывала о том, чему стала свидетелем во время своей работы в Кремле. Тогда же Юмашева опубликовала пост, который ей припоминают до сих пор. В тексте говорилось, что любой, кто найдет у нее недвижимость за рубежом, сможет забрать ее себе. Спустя 10 лет стало известно, что у Юмашевых есть вилла за 15 миллионов евро на островах Карибского моря.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Муж дочери Ельцина отрицать наличие заграничной недвижимости не стал. Он заявил, что деньги на покупку взял в долг в одном из российских банков, а также вложил свой заработок от консалтинга и своей работы в советах директоров российских компаний, плюс помогли дивиденды от доли акций холдинга En+, подаренные бывшим зятем Олегом Дерипаской. В 2013 году в немецкой прессе появились сообщения, что Юмашева получила гражданство Австрии. Официального подтверждения этой информации так и не появилось. В ноябре 2015 года Юмашева в качестве члена попечительского совета «Ельцин-центра» провела экскурсию для президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Через три года стало известно, что ее муж из Кремля никуда не уходил. Это выяснилось из президентского указа о назначении Юмашева на пост советника на общественных началах.

Фото: Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зять Ельцина занимает этот пост 18 лет. Юмашев покинул должность только в апреле 2022 года.

Известно, что младшая дочь первого президента России осудила начало спецоперации в соцсетях. За репост ее сообщения Верхне-Исетский районный суд Екатеринбурга в августе 2025 года оштрафовал на 45 тысяч рублей заместителя исполнительного директора «Ельцин-Центра» Людмилу Телень. Юмашеву к ответственности никто не привлек.

По данным Ura.ru, в апреле 2025 года Юмашевы вместе с Абрамовичем тайно посетили «Ельцин-Центр» с неизвестной целью. Вероятно, они смотрели на подготовку к 10-летию открытия музея. На мероприятии Юмашева появилась официально и никак не скрывалась.