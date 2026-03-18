Сегодня 06:11 Любимая балерина Сталина. Трагедии и триумфы Ольги Лепешинской, сумевшей покорить весь мир

Иосиф Сталин называл ее Стрекозой. За легкость, искрометные прыжки и тот самый темперамент, от которого загоралась сцена Большого театра. Ольга Лепешинская прожила жизнь, в которой парадоксы судьбы лишь закаляли характер. Как ей удавалось сохранять себя, когда эпоха ломала судьбы самых сильных? Первый экзамен на прочность судьба устроила ей там, где танцевать, казалось, невозможно — на войне.

Балет — на фронт Утром 23 июня 1941 года балерина Большого театра Ольга Лепешинская пришла в райком комсомола: она твердо решила отправиться на фронт в качестве медсестры. Комиссия ответила отказом, объяснив, что она, как и другие артисты, нужна не в окопах, а на сцене. С 1942 года она выступала в составе фронтовых концертных бригад. Она танцевала там, где заставало время: в кузовах грузовиков, на лесных полянах, на перронах вокзалов под гул проходящих эшелонов. Позже Лепешинская получила благодарственную телеграмму от Сталина: балерина вместе с другими артистами собрала средства на строительство танковой колонны.

Те концерты не имели ничего общего с «высоким искусством». Они становились глотком мира для тех, кто каждый день смотрел в лицо войне. Балерина порхала под свист пуль — и солдаты улыбались, вспоминая дом. А война выковывала ее характер, превращая ее в балерину, познавшую цену простого человеческого «спасибо». Танцовщица, комсомолка и просто красавица Ольга Лепешинская родилась в Киеве в 1916 году. Семья принадлежала к старинному дворянскому роду с польскими корнями. Отец, инженер-путеец, строил мосты и мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам. Мать думала иначе: заметив, что девочка танцует под любую музыку, она тайком отвела дочь в балетную школу. Отец тогда грустно пошутил: «Теперь будут говорить, что у Лепешинских две дочери: одна умная, другая — балерина». Когда девочка поступала в Московское хореографическое училище, приемная комиссия ее забраковала. «Небалетная» внешность — кудряшки, курносый нос, веснушки.

Она начала заниматься частным образом у педагога Ольги Некрасовой. А когда кто-то из поступивших учеников заболел, Лепешинская заняла освободившееся место. Чтобы освоить фуэте — знаменитое вращательное движение, которое балерина выполняет на пальцах, — она «подкупала» охранника папиросами «Казбек» и по ночам тайком репетировала в зале. Всего за несколько месяцев она довела количество оборотов с шести до 64 — вдвое больше классического норматива. В 1933 году 17-тилетняя Лепешинская окончила училище. Большой театр принял ее сразу в солистки, минуя кордебалет, — случай по тем временам уникальный. Кремлевская Стрекоза Иосиф Сталин, будучи ценителем балета, Лепешинскую выделял особо, называя ее Стрекозой за виртуозные прыжки и искрометный темперамент. С ее участием он смотрел балет «Пламя Парижа» 17 раз.

Сама балерина никогда не приписывала себе близких отношений с вождем. В интервью она объясняла его внимание иначе: Сталин видел в ней «продукт советской эпохи», истинно советскую балерину, которая, в отличие от лиричной Улановой, была еще и активной общественницей — состояла в горкоме партии, ездила на стройки, общалась с рабочими. Четыре Сталинские премии — в 1941, 1946, 1947 и 1950 годах — стали не только знаком любви вождя, но и свидетельством ее феноменальной работоспособности и таланта. Любовь и Лубянка Первым мужем Лепешинской стал кинорежиссер Илья Трауберг. Два года они обменивались письмами, Трауберг даже снял короткометражный фильм «Концерт-вальс» с Лепешинской в главной роли. Но семейная жизнь продлилась недолго — вскоре после замужества они тихо разошлись. Второго мужа балерина встретила перед самой войной. Леонид Райхман, генерал-лейтенант МГБ, делал стремительную карьеру и славился жесткими методами. С ней же он становился совершенно другим человеком.

Очевидцы вспоминали, как суровый чекист брал трубку и мгновенно менялся в голосе. Сама Лепешинская позже скажет о нем просто и весомо: «Он был во всем благороден». В октябре 1951 года Райхмана арестовали прямо на улице без объяснений. Вскоре за Лепешинской прислали машину. Ночной визит, особняк, кабинет, где за спиной молча ходил Лаврентий Берия. Она потом вспоминала, как ее нервы натянулись до предела, а пенсне министра зловеще поблескивало в отражениях книжных шкафов. А сама Лепешинская требовала справедливости по тем законам, в которые искренне верила. Райхмана отпустили через полгода, но к жене он не вернулся — посчитал, что своим присутствием испортит ей карьеру. Она осталась одна, но с чистой совестью и чувством выполненного долга перед близким человеком. Семилетнее счастье и год тьмы В 1956 году после очередного приема Ольга оказалась под проливным дождем без машины. Рядом остановился автомобиль, а из него вышел генерал армии Алексей Антонов и галантно предложил подвезти промокшую балерину.

В машине они разговорились и Ольга с удивлением обнаружила, что прославленный военачальник, начальник Генштаба, блестяще говорит по-французски, цитирует стихи и обожает музыку Шопена. То знакомство обернулось большой любовью и в том же году они поженились. Для обоих это было запоздалое счастье. Антонов, недавно похоронивший первую жену, словно обрел второе дыхание. Сама Ольга наконец почувствовала ту гармонию, которой не знала прежде. Семь лет они прожили душа в душу, но в июне 1962 года Антонов скоропостижно скончался от сердечного приступа. Его хоронили на Красной площади, в Кремлевской стене, и Ольга Васильевна шла за урной с прахом, шатаясь, ничего не видя вокруг от слез.

Через несколько часов после похорон зрение пропало совсем. Врачи разводили руками: нервный шок оказался настолько сильным, что организм отказался видеть мир без Антонова, и Стрекоза погрузилась во тьму. Свет в окне Только через год после похорон мужа Лепешинская легла на операцию в Италии, где хирургам удалось вернуть ей зрение. Танцевать она уже не могла — возраст и годы изнурительного труда на сцене взяли свое, но осталась внутренняя потребность отдавать себя. Лепешинская ушла в педагогику. Она дебютировала как педагог в Риме, а затем по приглашению Вальтера Фельзенштейна создавала балетную труппу в берлинском театре Комише опер.

Потом были Италия, Швеция, Венгрия, Австрия, Япония, Филиппины. Она преподавала по всему миру, передавая ученикам не просто технику, а тот самый «лепешинский» темперамент и волю к жизни. В 1997 году она стала профессором Российской академии театрального искусства. Долгие годы Лепешинская возглавляла экзаменационную комиссию на балетмейстерском факультете ГИТИСа. Она не исчезла со сцены — она осталась за кулисами, помогая зажечься другим огням. Ее ученики разъехались по всему миру, неся в своих танцах частицу ее души.

Ольга Васильевна Лепешинская тихо ушла во сне 20 декабря 2008 года. Ей было 92 года. Похоронили великую балерину на Введенском кладбище Москвы рядом с матерью и сестрой, как она и просила. Наследие и наследство После смерти балерины разразился скандал с наследством, несмотря на то, что детей у балерины не было. Оказалось, за 10 месяцев до кончины она подписала дарственную на квартиру и все имущество Вячеславу Борульнику, человеку, появившемуся в ее доме незадолго до этого. Друзья и коллеги Лепешинской обратились в прокуратуру. Они требовали проверить обстоятельства появления «наследников» и смерти Ариадны Москаленко — подруги и домработницы балерины, прожившей с ней полвека.

Но все это — лишь земное, тленное. Квартиры, картины, драгоценности делятся и продаются, тонут в судебных исках. Настоящее наследство Ольги Лепешинской не делится и не продается: оно осталось в ее учениках, в ее партиях, в той самой легкости «стрекозиного» полета, который продолжает жить на сцене.