Сегодня 18:22 Любила женатого, но жила с нелюбимым. История Золушки с Чистых прудов Веры Васильевой 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

СССР

Семья

Фильмы

Спектакль

Театры

Актеры

Вера Васильева — та актриса, чьи образы навсегда останутся в памяти зрителей. Ее героини близки многим поколениям, а фильмы с ней вызывают искреннюю теплоту. Более полувека она прожила в счастливом браке, супруг боготворил и обожал ее. Однако сердце артистки принадлежало другому. Даже после смерти личная жизнь Васильевой вызывает у публики огромный интерес наравне с ее творческими успехами.

История Золушки с Чистых прудов: биография Веры Васильевой Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. Ее родители были полными противоположностями. Отец, Кузьма Васильевич, вырос в деревне Сухой Ручей и был человеком простым и мягким. Мать, Александра Андреевна, была образованной горожанкой, знала французский. Деревенский быт ее тяготил. Она убедила семью переехать в столицу. В Москве они поселились в коммунальной квартире на Чистых прудах. Условия там были непростыми. Актриса вспоминала, что перед выходом из комнаты приходилось громко топать, чтобы отпугнуть мышей. Детство Веры Васильевой проходило в большой семье. У нее было две старшие сестры — Антонина и Валентина — и младший брат Василий. Денег часто не хватало: отец был шофером, а мать вела хозяйство. Примечательно, что по хозяйству чаще помогал отец, а мать старалась сделать их нелегкую жизнь чуть уютнее и красивее. Как сообщило издание kulturologia.ru, когда началась война, семья оказалась разделена. Вера осталась в Москве с отцом, мать с маленьким сыном уехала в Башкирию, а сестер эвакуировали отдельно.



Девочка навсегда запомнила панику в столице, бомбежки и ночи в метро. Чтобы поддержать семью, она устроилась на завод. Родные сначала не замечали ее увлечение театром, но в 1943 году Васильева, к удивлению семьи, поступила, а в 1948 году получила диплом драматической актрисы. Стать актрисой Васильева решила почти случайно. Однажды, будучи еще ребенком, она попала на спектакль «Царская невеста» в Большом театре.

Сраженная музыкой, красотой, волшебством, самим театром, придя домой, я села под стол, подняла, как в шатре, скатерть и запела нечто похожее на оперу. И с тех пор… я наряжалась в какие-то диковинные самодельные костюмы… и пела вымышленные арии. автобиография Веры Васильевой «Золушка с Чистых прудов».

Личная жизнь актрисы Веры Васильевой: любила одного, а вышла за другого Вера Кузьминична в интервью часто вспоминала о первой любви. Самым близким человеком для нее стал театральный режиссер Борис Равенских. Их знакомство произошло в 1949 году, когда Вера, только начинавшая актерскую карьеру, получила главную роль в его постановке «Свадьба с приданым» в Театре сатиры. Уже после первой репетиции между ними начался роман, ставший важной страницей в жизни Веры Васильевой. Артистка не смогла устоять перед обаянием и талантом постановщика, который завладел ее мыслями и чувствами. Их любовь оказалась взаимной, несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте и наличие у Равенских законной супруги, Лилии Гриценко. Вера ради Бориса была готова на все: исполнять любые его желания, ехать за ним куда угодно и даже, возможно, пожертвовать жизнью. Она полностью погрузилась в этот безумный любовный вихрь и считала их отношения идеальными. Тогда она не знала, удастся ли ей стать его законной женой, но старалась не думать об этом. Главное для нее было любить и быть любимой. Этот роман длился шесть лет. Инициатором разрыва стала сама Васильева. Позже она рассказывала, что в тот период не понимала своей роли в жизни избранника. Актриса призналась, что однажды решила исчезнуть из его жизни, ничего не объясняя. Переломным моментом стало и то, что Борис не пригласил ее на премьеру в Малом театре, который он возглавлял. Она с нетерпением ждала этого события и даже провела всю ночь под его окнами. Тогда она осознала, что ее ждет участь, которую она не сможет вынести. Поэтому решила уйти, оставив в душе лишь воспоминания о любви. Равенских не пытался вернуть ее. Через 10 лет Вера и Борис снова пересеклись в Доме актера. Равенских подошел к Вере и спросил, как она живет. Ответ был коротким и банальным, и на этом разговор закончился. Позже Васильева встретилась с Александрой Равенских, дочерью Бориса и его третьей жены Галины Кирюшиной. Вера Кузьминична поделилась с Александрой своими чувствами к ее отцу: по ее словам, такой любви больше не было в ее жизни. Для Равенских же личные эмоции всегда уступали искусству и работе.

Фото: РИА «Новости»

Брак Веры Васильевой и Владимиром Ушаковым Перемены в личной жизни Веры Васильевой были связаны с актером Владимиром Ушаковым. Он влюбился в нее, когда она была увлечена Борисом и не замечала других мужчин. Володя настойчиво пытался привлечь ее внимание, но все его усилия были тщетны. Лишь когда Васильева и Равенских расстались, у Ушакова появился шанс осуществить свою мечту. Он не стал терять времени и предложил Вере выйти за него замуж, и она согласилась. Их свадьба состоялась в 1956 году, и с тех пор они были неразлучны до смерти Ушакова в 2011 году.

Я всегда вспоминаю его хорошим словом и очень благодарна за все, что он сделал. Его ошибка, думаю, была в том, что он не знал меня, очевидно, подумал, что я доступная. Мне было совсем непонятно, о какой близости может идти речь, если нет любви. Вера Васильева

Спустя 10 месяцев после свадьбы Вера случайно встретила Бориса Равенских на улице. «Закрыла глаза, чтобы не смотреть на него. Потому что, если бы я посмотрела, могла все бросить. Я боялась, что если он скажет: „Вера, мы должны быть вместе“, я не смогу сказать „нет“», — делилась артистка. Муж артистки всегда понимал, что ее сердце принадлежит другому человеку. Даже спустя годы после смерти Бориса она не переставала говорить о своих чувствах к нему. Но Володя продолжал любить ее и прощал все, лишь бы она была рядом. Он избавил ее от бытовых забот, наняв домработницу, которая готовила еду, ведь Вера честно призналась, что не умеет этого делать. С мужем она вновь ощутила себя любимой женщиной. Их отношения строились на гармонии и бесконечной поддержке. Шло время, и ее чувства к Ушакову переросли из привычки и привязанности в настоящую любовь. Она восхищалась его мягким характером и редкой для актерской среды способностью искренне радоваться за других. Васильева говорила, что с мужем чувствовала себя в безопасности. Ей важно было ощущать защиту, и она дорожила своим супругом. Она считала его замечательным человеком с доброй и светлой душой. «Он часто повторял, когда я возвращалась из театра: „Какое счастье, ты пришла!“, или: „Какое счастье, Верочка со мной“», — вспоминала Васильева. По словам актрисы, они жили долго и счастливо, уважая индивидуальность друг друга и не пытаясь изменить партнера. Вера Кузьминична также заверила, что за все годы брака ни разу не предала мужа ни словом, ни взглядом, ни жестом. Когда Владимир Петрович заболел, она преданно ухаживала за ним, сама ездила в больницу и носила тяжелые сумки с продуктами на городском транспорте. У пары не было своих детей. Вера Кузьминична посвятила себя театру, ее жизнь была наполнена репетициями и гастролями. Актриса Вера Васильева завещала свое имущество Дарье Милославской, своей поклоннице и «названной дочери». Они познакомились, когда артистка шла в больницу, Милославская помогла ей донести сумки.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Веры Васильевой — самой известной графини СССР В молодости Васильева не строила грандиозных планов на карьеру. Она понимала, что может работать не только на сцене, но и за кулисами. «Я готовила себя к скромной судьбе, хотя… иногда в мой адрес произносились какие-то добрые слова», — процитировали ее «Ведомости». Еще студенткой Васильева дебютировала в кино, сыграв простую девушку. Сначала она появилась в эпизодической роли в фильме «Близнецы» (1945), а затем блестяще исполнила роль официантки Насти Гусенковой в картине Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947). За эту работу актрису наградили Сталинской премией. В 1953 году Вера Васильева сыграла в музыкальной комедии «Свадьба с приданым». Актриса позже признавалась, что больше всего ей нравилась роль колхозницы Ольги Степановой, которая соревновалась с возлюбленным за высокие показатели в соцсоревновании. Вера Васильева посвятила Московскому академическому театру сатиры почти 75 лет своей карьеры (1948–2023). Она впервые вышла на его сцену в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». За это время актриса исполнила около 60 ролей, среди которых Анна Андреевна в «Ревизоре» Гоголя, графиня в «Орнифле» Ануя, профессорская жена в «Пощечине» Михалкова и мать инженера в «Таблетке под язык» Макаенка. В 1969 году Вера Васильева воплотила на сцене образ графини Розины из комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Это была одна из самых ярких и запоминающихся ролей в ее карьере. В зрелые годы актриса сыграла графиню Анну Федотовну в «Пиковой даме». Режиссер Андрей Житинкин поставил спектакль в Малом театре в 2012 году. Вере Васильевой на момент премьеры было 87 лет. В фильмографии Васильевой около 40 картин. Среди них — «Чук и Гек» Ивана Лукинского, который получил признание на Венецианском кинофестивале (1953). Также она сыграла в известных фильмах: «Похождения зубного врача» Элема Климова (1965), «Легенда о Тиле» Александра Алова и Владимира Наумова (1976), «Несовершеннолетние» Владимира Рогового (1976), «Карнавал» Татьяны Лиозновой (1981) и «Выйти замуж за капитана» Виталия Мельникова (1985). Также Васильева часто озвучивала мультфильмы для детей: «Первая скрипка» (1958), «Светлячок № 6» (1965), «Приключения Васи Куролесова» (1981). Медведица из мультфильма «Умка ищет друга» (1970) и мама Элли из «Волшебника Изумрудного города» (1974) говорят ее голосом.

Фото: РИА «Новости»

Домогательства Пырьева к Васильевой Вера Васильева стала одной из актрис, столкнувшихся с домогательствами. В своих мемуарах она рассказала, что после выхода фильма «Сказание о земле Сибирской» режиссер Иван Пырьев пригласил ее в гостиничный номер и сделал непристойное предложение, предлагая отблагодарить его за успех картины. Васильева ясно дала понять, что не терпит фамильярности, но при этом не стала раздувать скандал.

Я всегда вспоминаю его хорошим словом и очень благодарна за все, что он сделал. Его ошибка, думаю, была в том, что он не знал меня, очевидно, подумал, что я доступная. Мне было совсем непонятно, о какой близости может идти речь, если нет любви. Вера Васильева

Жизнь без спорта и диет. В чем секрет долголетия Веры Васильевой? Народная артистка СССР прожила 97 лет, и ее секрет «вечной молодости» оказался не в спорте и не в изнурительных диетах. Васильева никогда не бегала по утрам и не считала калории. Она поддерживала стабильный вес, но делала это без фанатизма. Ее «чудо-рецепт» был прост: не переедать, хорошо высыпаться, следить за осанкой и аккуратно укладывать волосы, об этом она рассказывала kp.ru.

Когда плохая голова, косметика и другие хитрости не помогают. Вера Васильева

Еще один секрет молодости Васильевой — взгляд на жизнь. Она избегала злобы и зависти, не зацикливалась на обидах и радовалась каждому дню. В 70 лет она посещала провинциальные театры, чтобы сыграть роли, о которых мечтала в юности. Всегда строила планы на будущее.