Сегодня 17:12 Литвина арестовали за драку на матче Медиалиги. Кто хочет отправить блогера на СВО? 0 0 0 Фото: скриншот видео/Telegram ЛИТВИН Знаменитости

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Скандально известного пранкера и любителя поджигать дорогие тачки Михаила Литвина отправили под административный арест. После драки на матче Медиалиги, которую пришлось разнимать Басте, блогеру придется думать над своим поведением за решеткой 13 суток. Что известно о Литвине, его побоище с Маугли и всплывшем после этого интервью о покупке военного билета — в материале 360.ru.

Кто такой Михаил Литвин и чем он занимается Литвин родился в Южно-Сахалинске, в детстве занимался футболом, причем достаточно серьезно, даже был на просмотре в «Краснодаре». И хотя попасть в клуб в итоге не смог, занятий этим видом спорта не оставлял. После переезда в Москву Литвин начал развиваться на блогерском поприще, запустив YouTube-канал с разными пранками и уничтожением супердорогих машин.

На одном из них блогер, к примеру, облил бензином BMW почти за 10 миллионов рублей, а затем поджег его. Ролик со сгоревшим дотла спорткаром меньше чем за сутки набрал свыше 3,5 миллиона просмотров. В 2021-м блогер выложил видео со своей поездкой на красной машине той же марки по ТЦ в Одинцове.

Фото: KBD / Telegram

В феврале 2023-го он снова решил шокировать своих поклонников и разбил Lamborghini Urus, хотя это авто, по словам Литвина, всегда было его мечтой. Однако чего не сделаешь ради хайпа. Но вернемся к футболу. В 2020-м блогер создал ФК «Сахалинец». После двух сезонов во Второй лиге клуб распустили. В начала этого года Литвин сформировал команду Lit Energy и заявил ее в Медиалигу.

Интересно Медиалига — российский футбольный турнир для медийных команд, сформированных из известных музыкантов, актеров, блогеров и стримеров. Возглавляет ее бизнесмен Николай Осипов. В 2022 году медиаклубы в первый раз приняли участие в розыгрыше Кубка России, а теперь регулярно проводят выставочные матчи против команд РПЛ. Медиалига — российский футбольный турнир для медийных команд, сформированных из известных музыкантов, актеров, блогеров и стримеров. Возглавляет ее бизнесмен Николай Осипов. В 2022 году медиаклубы в первый раз приняли участие в розыгрыше Кубка России, а теперь регулярно проводят выставочные матчи против команд РПЛ.

Ударил болельщика и сцепился с Бастой Задержали Литвина после потасовки на матче Медиалиги между СКА-Ростов и Lit Energy 12 октября, где блогер ударил одного из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергея П. по кличке Маугли. Болельщик кричал: «Литвин *** [мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации*]», чем вывел Михаила из себя, и тот не стал держать себя в руках, уточнил источник Shot. После задержания, по его словам, на блогера составили протокол за мелкое хулиганство. Также в отдел увезли Маугли и его приятеля, подключившегося к перепалке.

Позже Литвин вышел на связь и подтвердил в своем Telegram-канале, что его задержали до понедельника.

Фото: скриншот видео/Telegram ЛИТВИН

«Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришел к вам в соцсети. Но свое имя и честь никогда не давайте оскорблять», — сказал он. Еще одним участником конфликта был рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), занимающий пост президента «СКА-Ростов». Музыкант был одним из тех, кто бросился разнимать драку, и заявил Литвину, что его фанаты первыми начали скандировать оскорбления. Все это шоу ожидаемо не обделил своим вниманием известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я же говорил, что футбольная Медиалига уже давно не про медиа, а теперь еще и не про футбол», — с иронией заметил он в своем Telegram.

Интересно Основное время поединка между «СКА-Ростов» и Lit Energy завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти игроки СКА смогли добиться преимущества. Основное время поединка между «СКА-Ростов» и Lit Energy завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти игроки СКА смогли добиться преимущества.

Арест Литвина после драки с Маугли В понедельник, 14 октября, Кузьминский суд Москвы назначил скандальному блогеру 13 суток административного ареста за побоище на футбольном матче, признав виновным по статье о мелком хулиганстве. Также на 13 суток арестовали и Маугли, на которого напал блогер, отметил Mash. На суде болельщик заявил, что единственное, по его мнению, в чем он виноват, так это в нецензурной брани. «Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», — уверял он. По данным Telegram-канала, ранее болельщика уже привлекали к административной ответственности за массовую драку в центре Москвы зимой 2016 года.

Фото: ЛИТВИН / Telegram

Реакция Медиалиги на драку Литвина с Маугли В Медиалиге после случившегося решили дисквалицировать Литвина на полгода. Об этом «РБК Спорт» заявил ее глава Николай Осипов. По словам бизнесмена, агрессии, которую продемонстрировал блогер, нет оправдания и места на турнире. И хотя Литвин извинился, в будущем Лига собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны, добавил собеседник издания. В частности, продолжил Осипов, в Медиалиге подготовят несколько дисциплинарных положений, в которых будет введена система штрафов и последующей дисквалификации команд, чьи болельщики используют нецензурную брань. К слову, это уже не первая дисквалификация Литвина. В 2022 году, когда он еще был гендиректором и футболистом «Сахалинца», к нему применили те же меры, но на полтора года за удар по лицу судьи Станислава Исаева из-за спорного пенальти. Также блогера оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Фото: ЛИТВИН / Telegram

Литвин и скандал с военным билетом Случившееся на матче «СКА-Ростов» и Lit Energy возмутило общественников движения «Ветераны России». Там же вспомнили и об этом интервью Литвина Амирану Сардарову в 2018 году, в котором блогер признался, что купил военник за 330 тысяч рублей и не служил в армии. Председатель «Ветеранов России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов в беседе с Shot выразил уверенность, что наказание за подобные действия должно быть очень серьезным. «В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности. По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность», — выразил уверенность Резяпов. Также о чистосердечном признании Литвина Сардарова напомнила и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она, правда, пока ни о каких обращениях по поводу этого видео, пока не сообщала. Никаких официальных данных о том, что покупку Литвиным военника могут проверить, пока нет.

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