Сегодня 10:32 «Лицо у казачки скоро треснет». Россияне сравнили молодящуюся Бабкину с Игорем Синяком Надежда Бабкина заявила, что они с Евгением Гором уже 23 года вместе 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Песни

Отношения

Надежда Бабкина

Шоу-бизнес

Так называемый гражданский брак Надежды Бабкиной и Евгения Гора давно вызывает пересуды, в основном из-за 30-летней разницы в возрасте между супругами. Но вопреки всему артистка уверяет: они счастливы и вместе уже 23 года. Правда, не исключено, что из-за того, что избранник ее сильно моложе, звезда начала перебарщивать с бьюти-процедурами. Эффект от них сейчас, как считают многие поклонники, скорее отрицательный и даже комичный.

Бабкина рассказала о гостевом браке с Гором Бабкина и Гор выступили вместе в новом выпуске телепроекта «Дуэты». Они исполнили песню «Клен» ансамбля «Синяя птица». Бабкина в этом дуэте была открытый участник, а Гор — скрыт. В конце номера он поцеловал руку своей возлюбленной. После съемок Бабкина ответила на вопросы журналистов о личной жизни. Она сказала, что счастлива петь со «своим человеком», и развеяла слухи о расставании с Евгением.

По словам Бабкиной, журналисты и поклонники постоянно обсуждают ее отношения с Гором и «разводят их», но пара вместе почти четверть века. «Казачка Надя» считает, что основой их союза служат взаимопонимание и взаимная любовь.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Певица открыто говорит, что их отношения — это гостевой брак. Каждый из них живет отдельно, в своей квартире. В интервью Вячеславу Манучарову она также упомянула, что Гор постоянно занят бизнесом и часто бывает в разъездах по работе.

Он никуда не делся, представь себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 23 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Надежда Бабкина

Тогда же 75-летняя Надежда Георгиевна заявила, что выглядит моложе своего 45-летнего избранника.

Фото: РИА «Новости»

«Разнесло, как Игоря Синяка». Публика не узнает Бабкину Но именно внешность Бабкиной после выступления в «Дуэтах» вызвала волну обсуждений среди россиян. Публика считает, что художественный руководитель ансамбля «Русская песня» чрезмерно увлеклась омолаживающими процедурами и они уже работают в обратную сторону. В комментариях к видео шоу лицо Бабкиной называют «раздутым» из-за «уколов красоты». «Лицо у гостевой казачки скоро треснет», — написала Татьяна. Многие пользователи признались, что вообще с трудом узнали вышедшую на сцену Бабкину. «Надю разнесло, как Игоря Синяка. Святые филлеры», — заметила Villyusha.

Как-то он быстро состарился рядом с Бабкиной. Такое часто бывает в парах с сильной разницей в возрасте. Как авокадо к картошке класть, чтобы скорее созрело. Dream

Надежда Бабкина не раскрывает детали своих пластических операций, но эксперты считают, что она регулярно обращается к эстетической медицине уже 10–15 лет, чтобы поддерживать моложавый вид. По данным СМИ, артистка могла сделать круговую подтяжку лица, блефаропластику и липофилинг, значительно изменив свою внешность к 75-летию. При этом Бабкина любит подчеркивать, что ее внешний вид — результат правильного ухода и внимания к себе.