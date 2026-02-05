«Лицо у казачки скоро треснет». Россияне сравнили молодящуюся Бабкину с Игорем Синяком
Надежда Бабкина заявила, что они с Евгением Гором уже 23 года вместе
Так называемый гражданский брак Надежды Бабкиной и Евгения Гора давно вызывает пересуды, в основном из-за 30-летней разницы в возрасте между супругами. Но вопреки всему артистка уверяет: они счастливы и вместе уже 23 года. Правда, не исключено, что из-за того, что избранник ее сильно моложе, звезда начала перебарщивать с бьюти-процедурами. Эффект от них сейчас, как считают многие поклонники, скорее отрицательный и даже комичный.
Бабкина рассказала о гостевом браке с Гором
Бабкина и Гор выступили вместе в новом выпуске телепроекта «Дуэты». Они исполнили песню «Клен» ансамбля «Синяя птица». Бабкина в этом дуэте была открытый участник, а Гор — скрыт. В конце номера он поцеловал руку своей возлюбленной.
После съемок Бабкина ответила на вопросы журналистов о личной жизни. Она сказала, что счастлива петь со «своим человеком», и развеяла слухи о расставании с Евгением.
По словам Бабкиной, журналисты и поклонники постоянно обсуждают ее отношения с Гором и «разводят их», но пара вместе почти четверть века. «Казачка Надя» считает, что основой их союза служат взаимопонимание и взаимная любовь.
Певица открыто говорит, что их отношения — это гостевой брак. Каждый из них живет отдельно, в своей квартире. В интервью Вячеславу Манучарову она также упомянула, что Гор постоянно занят бизнесом и часто бывает в разъездах по работе.
Он никуда не делся, представь себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 23 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться.
Надежда Бабкина
Тогда же 75-летняя Надежда Георгиевна заявила, что выглядит моложе своего 45-летнего избранника.
«Разнесло, как Игоря Синяка». Публика не узнает Бабкину
Но именно внешность Бабкиной после выступления в «Дуэтах» вызвала волну обсуждений среди россиян. Публика считает, что художественный руководитель ансамбля «Русская песня» чрезмерно увлеклась омолаживающими процедурами и они уже работают в обратную сторону.
В комментариях к видео шоу лицо Бабкиной называют «раздутым» из-за «уколов красоты».
«Лицо у гостевой казачки скоро треснет», — написала Татьяна.
Многие пользователи признались, что вообще с трудом узнали вышедшую на сцену Бабкину.
«Надю разнесло, как Игоря Синяка. Святые филлеры», — заметила Villyusha.
Как-то он быстро состарился рядом с Бабкиной. Такое часто бывает в парах с сильной разницей в возрасте. Как авокадо к картошке класть, чтобы скорее созрело.
Dream
Надежда Бабкина не раскрывает детали своих пластических операций, но эксперты считают, что она регулярно обращается к эстетической медицине уже 10–15 лет, чтобы поддерживать моложавый вид.
По данным СМИ, артистка могла сделать круговую подтяжку лица, блефаропластику и липофилинг, значительно изменив свою внешность к 75-летию.
При этом Бабкина любит подчеркивать, что ее внешний вид — результат правильного ухода и внимания к себе.