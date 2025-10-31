Сегодня 04:04 Литейщик с завода, ставший голосом эпохи. Как Папанов прошел через войну, пьянство и неудачи в кино 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Его голос, хриплый и уставший, слышали из каждого телевизора, но сам он долгие годы оставался в тени. Он гениально играл генералов и контрабандистов, а в жизни был скромным человеком, который ходил в театр пешком. Его обожали миллионы детей, а он боялся, что Волк из «Ну, погоди!» «перегрызет» всю его актерскую биографию. Анатолий Папанов — человек с удивительной и полной драматизма судьбой, где военные травмы, тюрьма и борьба с алкоголем стали лишь прелюдией к головокружительному взлету.

Увлечение кино и Бутырка Анатолий Папанов родился 31 октября 1922 года в Вязьме в семье модистки и охранника. В конце 20-х годов они переехали в Москву, отец устроился на стройку, а мать пошла на завод строгальщицей. Папанов признавался, что учился плохо, мало читал, но с детство очень любил кино. В восьмом классе мальчик увлекся театром и начал заниматься в школьном драмкружке. После школы Папанов устроился литейщиком второго столичного шарикоподшипникового завода и записался в заводскую театральную студию. Кроме кружка, юноша часто участвовал в массовке в картинах «Мосфильма». Папанов мечтал попасть на глаза какому-нибудь именитому режиссеру и получить хоть самую маленькую роль. Но в те годы мечте не суждено было сбыться.

Фото: Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

В 1941 году случилось нечто, что едва не сломало Анатолию Папанову жизнь. На заводе произошла кража, и всю бригаду, в том числе и Папанова, арестовали и отправили в Бутырку. Ситуация разрешилась спустя девять дней, следователи убедились, что Анатолий не причастен к краже и отпустили его. А спустя три месяца началась война.

Верил в победу и рвался на фронт Анатолий Папанов ушел на войну в первый же день, 22 июня 1941 года. «Я, как и большинство моих ровесников, верил в победу, жил этой верой, испытывал ненависть к врагу», — рассказывал спустя годы Папанов. Папанов командовал зенитной батареей, дослужился до старшего сержанта. В 1942 году юноша оказался на Юго-Западном фронте. Это было сложное направление, советская армия отходила к Сталинграду. Позже Папанов рассказывал о том сражении. «Как можно забыть о двухчасовом бое, унесшим жизни 29 человек из 42?.. Мы мечтали, строили планы, спорили, однако большинство товарищей погибло на моих глазах… <…> Из выживших сформировали новый полк — и снова в те же места, и снова бой… Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный прием, оказалось — прием войны», — поведал актер.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Он отметил, что так и не смог привыкнуть к ежедневным потерям, и время не смягчило памяти. В одном из боев рядом с Анатолием разорвался немецкий снаряд, осколок которого ранил актера в ногу. Ранение оказалось тяжелым, Папанову ампутировали два пальца. Раненый почти полгода пролежал в госпитале под Махачкалой. Актер позже рассказал, что все, кто находился рядом во время взрыва, погибли. «После ранения я уже не смог вернуться на фронт. Комиссовали подчистую и никакие мои протесты и просьбы не помогли», — добавил Папанов. Из госпиталя 21-летний Папанов вышел с инвалидностью третьей группы, осенью 1942 года он вернулся в Москву.

Учеба и переломный момент На экзамен в ГИТИС Папанов пришел, опираясь на палочку. Его приняли на актерский факультет, которым руководили артисты МХАТа Василий и Мария Орловы. Папанов, помимо основных дисциплин, занимался танцами и гимнастикой, превозмогая боль. От трости Анатолий смог избавиться только в конце четвертого курса. Еще одной проблемой Папанова было произношение — у него был неправильный прикус, и преподаватель техники речи жаловались на его «жуткие шипящие». Четыре года занятий так и не смогли исправить выговор. На госэкзамене в 1946 году Папанов играл роль молодого Константина в «Детях Ванюшина» и глубокого старца в комедии «Дон Хиль». Выпускной экзамен он сдал на отлично и его пригласили в три столичных театра — МХАТ, Театр имени Вахтангова и Малый.

Фото: РИА «Новости»

Однако Папанов отказался от предложений, так как его супруга получила распределение в Клайпеду, и он решил ехать с ней. Летом 1948 года Папанов с супругой приехали в Москву навестить родителей. Встреча с молодым режиссером Андреем Гончаровым, которого хорошо Папанов знал еще со времен учебы в ГИТИСе, изменила его судьбу. Гончаров предложил актеру и его жене перейти в Театр сатиры, где он сам работал. Однако в театре Папанову не давали главных ролей, он играл эпизодические роли, которые называли как «кушать подано». В тоже время его супруга Надежда Каратаева стала ведущей актрисой театра.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Бывший фронтовик не роптал, но приходил в отчаяние от невостребованности. Он потерял веру в себя и стал увлекаться алкоголем. В семье начались проблемы. Переломным моментом стало рождение дочери Елены в 1954 году. Первую серьезную роль актер получил, когда его жена лежала в роддоме. Папанов после часто повторял, что это дочка принесла ему счастье и удачу. Почувствовав перемены, Папанов мгновенно завязал с алкоголем. Под внешней мягкостью скрывалась громадная сила воли, признавала его супруга. Таким же волевым усилием Папанов позже бросил курить.

Судьбоносная встреча В годы учебы произошло важное событие в жизни Папанова — он встретил свою будущую жену, Надежду Каратаеву. В ГИТИС она поступила в 1941 году, а во время войны ушла на фронт. Каратаева окончила курсы медсестер и устроилась в санитарный поезд, проработав там два года. Когда в 1943 году поезд расформировали, Надежда вернулась в ГИТИС. Тогда она впервые увидела Папанова — в линялой гимнастерке и с палочкой. Долгое время Анатолий и Надежда просто дружили, роман начался во время каникул, когда их отправили в Куйбышев обслуживать воинские части. Папанов и Каратаева поженились сразу после Победы 20 мая 1945 года. Во время свадьбы в доме неожиданно погас свет. Многие увидели в этом плохую примету, но жизнь показала, что это было хорошее предзнаменование — Анатолий и Надежда прожили вместе без малого 43 года. Папанов часто говорил, что он однолюб: «Одна женщина и один театр».

Фото: РИА «Новости»

По признанию супруги, Папанов был замечательным семьянином и за 43 года совместной жизни ни разу не дал повода усомниться в его верности. Дочь Елена сделала его дедушкой дважды, у Папанова было две внучки, Маша и Надя. Свой первый автомобиль актер приобрел в 1982 году, когда ему исполнилось 60 лет. На своей «Волге» он ездил только на дачу, в театр актер ходил пешком.

«Ну, погоди!» и актерская слава Еще один талант Папанова — озвучка мультфильмов. Водяной в «Летучем корабле» и Волк в «Ну, погоди!» стали самым известными ролями. Озвучивание Волка настолько покорило зрителей, что персонажу прощали многие вольности — драки, папиросы и даже ненормативное рычанье. Его яркий и узнаваемый тембр приглянулся многим режиссерам «Союзмультфильма». Десятки персонажей говорили голосом Папанова, но самым известным был Волк. Жена актера вспоминала, что Анатолий обижался, когда его воспринимали только как голос Волка. «Этот Волк просто перегрыз всю мою артистическую биографию! <…> Словно кроме „Ну, погоди!“, я ничего больше не сделал», — сетовал Папанов.

Фото: Скриншот из мультфильма

Актерская слава достигла пика в 70-е годы. При этом Папанов оставался скромным и непритязательным человеком в быту. «Он же из простой семьи, средне учился и вообще был этаким дворовым хулиганом. А когда до него дошло, как важны знания, началась война, и Анатолий ушел на фронт. Потому, как только появилась возможность, он взялся за самообразование — много читал, не находил зазорным наблюдать за кулисами за игрой своих коллег», — рассказывала его жена. Он не терпел наглости и панибратства, не умел лгать, отмечала Каратаева. Своим нарядам он уделял мало внимания, из-за чего порой попадал в курьезные ситуации. В Германии к советскому послу на прием он явился в ветровке и джинсах. Посол воспринял это с улыбкой: «Ну, наконец-то хотя бы один человек нормально одет!».

«Некиногеничный» Папанов в кино Актерская судьба Папанова в кинематографе складывалась тоже непросто. Первую крошечную роль он сыграл в 1951 году, а потом четыре года не был востребован. В 1955 году молодой режиссер Эльдар Рязанов пригласил его на роль Огурцова в «Карнавальной ночи», но пробы были неудачными, игру Папанова признали слишком манерной и театральной, роль досталась другому.

Фото: РИА «Новости»

Рязанов вспомнил о Папанове в 1960 году, он пригласил его в фильм «Человек ниоткуда». Ему удалось уговорить актера, уверившегося в своей «некиногеничности». Кинолента вышла на экран лишь спустя 28 лет спустя, когда Папанова уже не было в живых. Вскоре Папанову досталась роль генерала Серпилина в экранизации книги «Живые и мертвые». Актер долго упирался, не видя себя в роли генерала. Когда лента вышла на широкий экран, он обрел всесоюзную славу, картина заняла в прокате первое место. Это стало еще одним переломным моментом в его карьере.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

В середине 60-х о Папанове снова вспомнил Рязанов. Он позвал его в картину «Берегись автомобиля!». Во время съемок против участия Папанова выступили практически все актеры, однако Рязанов настоял на его участии, и впоследствии признавал, что это было правильное решение. «Анатолий Дмитриевич создал в фильме одну из своих лучших ролей, а его заразительная фраза „Свободу Юрию Деточкину“, приняв обобщенный смысл, ушла с экрана на улицы», — рассказал Рязанов. Оглушительную популярность принесла роль в легендарной «Бриллиантовой руке», где он сыграл с коллегой по театру Андреем Мироновым.

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look / www.globallookpress.com

Беспартийный Папанов В 1973 году Папанову присвоили звание народного артиста СССР. И это несмотря на то, что актер не являлся членом партии. Это доставляло проблемы и его супруге, которая с 1952 года была членом КПСС. Начальство неоднократно пыталось давить на него через супругу, но Папанов был непреклонен. «В райкоме мне сказали, что, если уговорю Анатолия в партию вступить, то мне дадут звание заслуженной артистки. Но Толя так и не дал согласие. Он всегда был очень принципиальным, даже награды получал лишь за творческие заслуги. А звание мне присвоили спустя много лет», — рассказала Каратаева.

Фото: Скриншот из фильма «Холодное лето 53-го»

Последние годы великого актера В последние годы Папанов был довольно активен. Он попробовал себя в роли постановщика в театре. Актеры вспоминают, что ко всем он относился по-отцовски. В 1986–1987 годах он согласился на роль Копалыча в киноленте «Холодное лето 53-го». Во время съемок в Карелии произошло непредвиденное: местные жители атаковали съемочную бригаду: все хотели встретиться с «Дедушкой Волком». Съемки пришлось приостановить. Каждому приехавшему ребенку Папанов что-то сказал и написал. «Я наблюдал за этой сценой, забыв о цене сорванного съемочного дня. По лицам детишек было видно, что на всю жизнь они запомнят эту встречу», — рассказал режиссер картины Александр Прошкин.

Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look / www.globallookpress.com

Эта картина стала последней в его жизни. Его смерть была трагической и горькой. По окончанию съемок он приехал в Москву и, придя домой, решил принять душ. Горячей воды не было, и Папанов принял холодный душ. Когда в условленный день актер не приехал к жене в Ригу, она забеспокоилась и позвонила дочери. Зять проник в квартиру через соседский балкон, и нашел Папанова в ванной. Врачи поставили диагноз — сердечная недостаточность. «Я, спеша на последнее свидание с Папановым, взял у Белорусского вокзала такси. Когда водитель услышал, куда я еду, то открыл двери и сообщил коллегам о смерти Анатолия Дмитриевича. Они тут же метнулись к цветочному базару, накупили гвоздик, вручили мне: „Поклонись ему и от нас“», — рассказал актер Валерий Золотухин о похоронах Папанова.