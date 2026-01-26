Сегодня 03:12 Личный ад Аль Капоне. С какой болезнью он боролся всю жизнь и как из гения зла превратился в испуганного ребенка 0 0 0 Фото: Ken Welsh via www.imago-images.d/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Знаменитости

Он начинал вышибалой в Нью-Йорке, стал наемным убийцей и подмял под себя Чикаго. Этапы пугающей карьеры Аль Капоне известны каждому, кто хоть раз слышал о мафии. Однако мало кто знает, что все эти годы главаря мафии точил невидимый убийца. Аль Капоне держал в страхе всю страну — так почему же в тюрьме взял швабру и стал «терпилой»?

Почему Аль Капоне — «Лицо со шрамом» Родившийся в семье бедных иммигрантов из Неаполя, Капоне с детства понял, что кулаки — лучший аргумент в любом споре. Его путь к вершине напоминал восхождение кровавого мессии: от вышибалы в сомнительных заведениях до абсолютного монарха чикагского «Синдиката». Свои знаменитые шрамы, давшие ему ненавистное прозвище, он получил еще в юности, когда неосторожное оскорбление женщины в баре обернулось тремя ударами ножа от ее брата. Капоне позже лгал, называя эти отметины боевыми ранами с фронтов Первой мировой. Король криминального мира США К 1925 году Капоне превратил Чикаго в свою личную вотчину. На пике своего могущества в 1929 году его империя приносила невероятные 100 миллионов долларов в год, что сегодня эквивалентно полутора миллиардам. Под его началом находилась целая армия из более чем 1000 вооруженных боевиков, готовых по первому знаку превратить улицы города в зону боевых действий. Ежегодно гангстер тратил около 30 миллионов долларов на подкуп чиновников и полицейских, создав непробиваемый щит из коррупции.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Считается, что банда Капоне причастна к более чем 400 убийствам, а сам босс лично лишил жизни как минимум 33 человек, включая своего первого врага Джо Ховарда. Вершиной его жестокости стала знаменитая «Резня в День святого Валентина», когда его люди в полицейской форме расстреляли конкурентов из банды Багса Морана. Тайная болезнь Аль Капоне Медицинский кошмар Аль Капоне начался задолго до того, как он услышал приговор суда. Примерно в 1919 году, работая вышибалой в борделе «Большого Джима» Колозимо, молодой Аль активно пользовался возможностями заведения. Там и подхватил сифилис — болезнь, которую в то время считали позорным клеймом. Из-за стыда и самоуверенности Капоне отказался от лечения препаратом Сальварсан, полагая, что симптомы, исчезнувшие через пару недель, означают исцеление. Это была роковая ошибка: бактерия Treponema pallidum никуда не делась, она лишь затаилась, превратившись в невидимого палача в его собственной крови. Пока Капоне строил свою империю, микроскопические убийцы медленно прокладывали путь к его жизненно важным органам. Болезнь прошла через первичную и вторичную стадии, прежде чем уйти в долгое «подполье».

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Когда Капоне прибыл в тюрьму Атланты, врачи обнаружили у него целый букет: сифилис, гонорею и следы кокаиновой зависимости, сожравшей его носовую перегородку. Нейросифилис уже начал свою разрушительную работу. Характерный симптом — зрачок Аргайла-Робертсона, когда глаза перестают реагировать на свет, — был зафиксирован у Альфонсе еще на ранних этапах заключения. К 1938 году инфекция вызвала прогрессивный паралич и дегенерацию коры головного мозга, превращая опасного преступника в ментального калеку. Однако до этого гангстеру предстояло пройти еще немалый и весьма тяжелый путь. Аль Капоне сгубила наглость Первая отсидка гангстера напоминала поездку на курорт: его камера в Восточной тюрьме была обставлена дорогой мебелью, на полу лежали восточные ковры, а из роскошного радиоприемника лился джаз. Аль Капоне продолжал руководить делами, пользуясь телефоном в кабинете начальника тюрьмы. Здесь преступник собрал вокруг себя небольшую банду, которая обеспечивала ему постоянную охрану. Однако в 1931 году Капоне обвинили в неуплате налогов и приговорили к 11 годам заключения. Через некоторое время главный гангстер США отправился в суровый Алькатрас. Преступник показал свое лицо На «Скале» Король Чикаго стал просто заключенным под номером 85. Начальник тюрьмы Джеймс Джонстон твердо решил показать гангстеру, что его деньги здесь ничего не значат. Вместо апартаментов Капоне получил бетонный пенал размером 1,5х2,7 метра в блоке B, где из удобств были только стальная койка, унитаз и раковина с ледяной водой. Его лишили связи с внешним миром, запретили звонки и жестко цензурировали каждое письмо. Весь лоск слетел с него мгновенно. Вместо деликатесов — общая тюремная баланда, вместо дорогих костюмов — грубая роба. Вел себя вчерашний дикарь тише травы: за хорошее поведение ему даже разрешили играть на банджо в тюремном джаз-банде The Rock Islanders.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Как Аль Капоне едва не погиб из-за стрижки И 23 июня 1936 года миф о неприкосновенности Аль Капоне был окончательно растоптан. В тюремной душевой на него напал Джеймс «Техасец» Лукас, дерзкий грабитель банков. Согласно легенде, Капоне попытался пролезть мимо него в очереди на стрижку, Лукас не стерпел. Вооруженный половинкой парикмахерских ножниц, Лукас подстерег гангстера и нанес ему несколько ударов в спину и грудь. Это был жест публичного унижения: человек, которого боялись все киллеры Америки, едва не погиб от рук обычного уголовника. Раны оказались поверхностными, и после обработки в тюремном госпитале Аля вернули в камеру. Однако психологический удар был сокрушительным. Клеймо «крысы» и предательство своих Социальное падение Капоне в Алькатрасе достигло дна в 1936 году во время масштабной забастовки заключенных. Обитатели тюрьмы требовали улучшения условий, но Аль, надеясь на сокращение срока за примерное поведение, отказался поддержать протест и продолжил работать. Это решение стало для него приговором. Другие заключенные, включая таких «знаменитостей», как Пулеметчик Келли, возненавидели его, окрестив «крысой» и «человеком администрации». Последствия были ужасающими: Капоне стал изгоем. Ему приходилось искать защиты у тюремщиков, что в глазах гангстеров было высшим проявлением трусости. Сокамерники издевались над ним, обливали его водой и открыто угрожали расправой. Отчаявшись найти покой, Аль стал прятаться в душевой или госпитале, где часами играл на банджо, пытаясь отгородиться от реальности. Он стал живым призраком, которого презирали те, кто раньше не посмел бы взглянуть ему в глаза.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Король со шваброй Администрация Алькатраса намеренно назначила бывшего мультимиллионера на самые грязные работы. Тот, кто когда-то распоряжался бюджетами целых штатов, теперь каждое утро брал ведро и швабру. Капоне был обязан драить бетонные полы в тюремном блоке и чистить общественные туалеты. Заключенные не упускали случая поглумиться над «уборщиком Алем». Они специально пачкали полы, которые он только что вымыл, и бросали мусор ему под ноги. Капоне молча глотал обиду, его разум, уже подточенный болезнью, постепенно принимал эту новую, унизительную реальность. Стали проявляться и первые признаки его безумия. Кошмары в камере 181 Нейросифилис превратил мозг Капоне в руины. Он перестал понимать простейшие слова. Жутким свидетельством его деградации стали ночные вопли, от которых содрогался весь блок. Сокамерники сообщали, что Аль в ужасе умолял некоего «Джимми» оставить его в покое. Считается, что это был призрак Джеймса Кларка, жертвы «Резни в День святого Валентина», который преследовал своего убийцу до самой могилы. Безумие Капоне принимало причудливые формы. Временами он верил, что управляет гигантской фабрикой с 25 тысячами рабочих прямо из своей камеры. В жаркий калифорнийский полдень его находили сидящим в камере в теплом зимнем пальто, шляпе и перчатках. Он мог часами стоять неподвижно со странной ухмылкой на лице или разговаривать с воображаемыми собеседниками.

Фото: Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel / www.globallookpress.com

Семилетний гангстер В ноябре 1939 года правительство США официально признало, что Король Чикаго повержен болезнью. Его освободили по состоянию здоровья: врачи заключили, что интеллект Капоне опустился до уровня семилетнего ребенка. Жена привезла его в Балтимор, в больницу Юнион Мемориал, после того как более престижный госпиталь Джонса Хопкинса отказался лечить «кровавого гангстера». Семья и свита из телохранителей, дегустаторов и личного барбера сопровождали эту жалкую тень былого величия. В Балтиморе Капоне подвергли экстремальной «малярийной терапии»: его намеренно заразили малярией, надеясь, что высокая температура убьет спирохеты в мозгу. Лечение лишь немного замедлило распад.

Фото: Jason Nelson/Admedia / www.globallookpress.com

Как умер Аль Капоне Последние годы жизни Капоне провел в своем роскошном поместье на Палм-Айленд во Флориде. Это было странное существование: бывший босс мафии в шелковой пижаме целыми днями ловил воображаемых акул в собственном бассейне или играл в карты с призраками прошлого. Он часто не узнавал даже родную сестру Мир для него окончательно схлопнулся до границ сада. Развязка наступила в январе 1947 года. Врачи зафиксировали целую цепь катастроф в теле гангстера: 21 января: инсульт в 3:30 утра, вызвавший судороги и частичный паралич.

22 января: начало тяжелой бронхиальной пневмонии.

24 января: остановка сердца и введение шести миллионов единиц пенициллина, который уже не мог помочь разрушенному организму.

25 января: смерть во сне в окружении семьи. Капоне не дожил до своего 50-летия всего пару лет. Его тело перевезли в Чикаго и похоронили в закрытом гробу на кладбище Маунт-Кармел. Личные вещи великого гангстера пустили с молотка.