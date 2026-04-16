Сегодня 14:22 Военное детство, измена жены и потеря ребенка: личная драма Сергея Никоненко

Дети

Кино

Фильмы

Брак

Актеры

Артисты

Сергей Никоненко — человек, за спокойным обликом которого скрывается буря чувств, трагедий и невероятной силы воли. Народный артист прошел через ад войны и личные драмы, которые могли бы сломать кого угодно. Как актер пережил тяжелое детство, измену жены, утрату ребенка и смерть невестки — в материале 360.ru.

Биография Сергея Никоненко Судьба Никоненко с самого рождения связана с испытаниями. Он родился 16 апреля 1941 года в Москве в семье отца-шофера и матери-стеклодува. Война застала их в гостях у родственников в Вязьме. Дорога назад, в столицу, оказалась отрезана, семья попала в оккупацию. Женщина с годовалым ребенком на руках стала прачкой и поваром в партизанском отряде, несмотря на то, что другие говорили ей оставить сына в сугробе. После войны будущего актера ждало еще одно испытание — он заболел дизентерией, врачи советовали родителям готовиться к худшему.

Фото: РИА «Новости»

В юности Никоненко работал кондуктором троллейбуса и почтальоном, параллельно развивал творческие способности. С 13 лет юноша начал готовиться к актерской карьере — занимался в драмкружке и студии художественного слова. После окончания школы молодой человек с первой попытки поступил во ВГИК, где учился на одном курсе с будущими звездами кино, такими как Галина Польских, Лариса Лужина и Николай Губенко.

Карьера Сергея Никоненко Карьера Никоненко в кино началась еще во время учебы. В 1961 году он дебютировал в фильме «Сердце не прощает». Уже через два года актер получил первую серьезную роль в картине «Это случилось в милиции» и затмил даже исполнителя главной роли. Для многих зрителей Никоненко останется неподкупным полковником Гордеевым из телесериала «Каменская». Но его актерский диапазон гораздо шире. В списке наиболее значимых работ — фильмы «Завтра была война», «Зимний вечер в Гаграх», «Инспектор ГАИ», «Классик», «Анкор, еще анкор!» и многие другие.

Особое место в творческой биографии актера занимает роль Сергея Есенина в фильме «Пой песню, поэт…» 1971 года. С 1994 года Никоненко работал директором Есенинского культурного центра в Москве. С 2014-го занимал пост президента Гильдии актеров кино России. Актер имеет множество наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почета и многие другие.

Личная жизнь Сергея Никоненко Первой женой актера стала Ирина Мельникова, которая невольно подтолкнула его к актерской карьере. Влюбленные познакомились еще подростками, а поженились спустя 10 лет, но брак продлился всего два года. Причиной разрыва стал аборт, который жена сделала без согласия мужа. Никоненко не только развелся, но и уничтожил все фото бывшей супруги. Вторая избранница артиста — Евгения Соловьева. Этот союз длился всего полтора года. Жена призналась актеру в измене.

Она сама пришла и сказала, что полюбила другого. Ну, а я что, буду спорить? Пришлось принять ситуацию такой, какая она есть. Сергей Никоненко

Третий брак Никоненко заключил с актрисой Екатериной Ворониной. У пары родился сын Никанор. Когда наследник женился, у Сергея появился внук Петр. Но и здесь семью настигло несчастье — от рака умерла жена Никанора Вера. Никоненко с супругой забрали внука на воспитание, он стал для них смыслом жизни. «Так само собой получилось. Мы не могли поступить иначе», — говорил актер.

Позже сын Никоненко снова женился, и у актера появились две внучки — Екатерина и Елизавета.

Интересно Брак Никоненко и Ворониной однажды чуть не распался — жена заподозрила мужа в измене. У нее в голове сложилась четкая и горькая картина, мысль о разводе становилась реальнее. Правда оказалась совсем иной. Все это время Сергей в одиночку строил для семьи дом. Он трудился на стройке в любую погоду с мыслью о любимой жене и сыне.

Как сейчас живет Сергей Никоненко Никоненко 16 апреля 2026 года встретил свое 85-летие. Он исполнил самую главную роль в своей жизни — мужа, отца и дедушки. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актера с юбилеем. «Ваш творческий путь — это пример преданного служения искусству и любви к профессии», — отметил глава кабмина. Он указал на большой вклад Никоненко в развитие национальной культуры благодаря блистательно сыгранным ролям и снятым фильмам. Актер по сей день продолжает радовать поклонников яркой игрой и мастерством, вдохновляя поколение молодых артистов. «Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого хорошего», — заключил премьер-министр.