Лесная мавка со статусом секс-королевы. Загадка Русланы Писанки, которую все запомнили символом Украины

Появление Русланы Писанки на телеэкране совпало с периодом, когда украинский эфир менял формат и искал новые лица. Ее прозвали секс-символом Украины, Владимир Зеленский снимал ее в своих проектах и вел с Писанкой романтическую передачу. Популярность пришла к актрисе быстро, и казалось, что жизнь ее будет безоблачной. Однако настоящая судьба Русланы Писанки оказалась намного драматичнее, а ее смерть стала настоящей трагедией.

Киевская красавица Писанка появилась на свет в столице Украинской ССР. О творчестве талантливая девочка мечтала с детства — во многом такой путь определил ее знаменитый отец, гениальный хроникер. Он снимал катастрофу Чернобыля, работал в Афганистане, Вьетнаме, Йемене и США. Позднее Руслана Писанка расскажет, что архивные кадры ее отца используются и в современной документалистике. С таким примером перед глазами пройти мимо телевидения девушка просто не могла. После школы Писанка попыталась попасть в знаменитую «Щуку», но здесь услышала от приемной комиссии лишь призыв похудеть. Худеть артистка отказалась. Она вернулась в Киев и получила высшее образование там, сниматься же Писанка стала еще студенткой. Украинский секс-символ и ведьма Первая небольшая роль не принесла ей известности, завоевать популярность актрисе помогла смелость. Руслана Писанка согласилась сняться в откровенном фильме по новеллам Боккаччо. Успех был феноменальным. Дородная красавица получила статус украинского секс-символа. Предложения сниматься в эротике посыпались как из рога изобилия, однако теперь Писанка стала намного разборчивее. Съемка в «Москале-чародее» принесла актрисе украинскую государственную премию. Ее дальнейшая фильмография оказалась куда богаче: яркие роли в «Черной раде» и даже культовом историческом «Огнем и мечом». Здесь она сыграла ведьму — позднее украинские кинокритики назовут Руслану Писанку символом Украины. «Руслана принадлежала одному из основных женских типов Украины, лесным мавкам. Недаром она сыграла ведьму в „Огнем и мечом“», — писал один из аналитиков крупного украинского издания.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Сделала хитом прогноз погоды Когда украинский телеканал поручил Писанке вести вечерний «Прогноз погоды», никто не ожидал такого эффекта. Девушка с пышной прической и обворожительным голосом превратила обычный выпуск в настоящий перформанс. При этом Писанка сохраняла привычный вес и внешность, по-прежнему отказываясь следовать трендам на худощавых звезд. Фактически артистка стала чуть ли не первой бодипозитивной ведущей на Украине. Семь лет подряд, начиная с конца 90-х, широкая публика с интересом смотрела на ее стильные наряды. В прессе писали, что Писанка «перевернула все представление о женщине на экране телевизора». Домохозяйки бросали на плите ужин, чтобы посмотреть на нее. Их мужья с не меньшим интересом пытались предугадать, какую часть карты на экране прогноза погоды перекроет шикарная фигура ведущей. «Знаете, не каждый может стать популярным с программой про погоду. А Руслана смогла», — говорили украинские звезды о Писанке. Телевизионщики не преминули этим воспользоваться. Уже ее появление в студии прогнозов погоды стало вирусным событием: аудитория ликовала от экзотического образа «ведущей — знойной русалки». На обложках журналов и в газетах чаще всего подчеркивалась именно ее сексапильность. Руслана Писанка с удовольствием снималась в рекламе, ее фотосессии часто печатались в модных журналах. Украинка покоряет Москву Талантливую ведущую быстро приметили в российской столице. Писанку позвали вести передачу на НТВ, она взяла на себя роль соведущей проектов «Принцип домино» и «Страна советов», шоу совершенно разных форматов. Актриса и здесь выглядела совершенно органично. Однако в «Стране Советов» кадр с Писанкой делил желчный Лев Новоженов. По формату они просто встречали гостей и разговаривали на разные темы.

Фото: РИА «Новости»

Новоженов к тому моменту давно состоялся как мэтр российского телевидения и советской комедии. Руслана Писанка рядом смотрелась молодой провинциалкой, экспрессивной ведущей. Сделать удачную смесь из таких ингредиентов авторам передачи не удалось. Ехидный и остроумный Новоженов свысока смотрел на прямолинейную Писанку, не всегда понимавшую тонкие нюансы. Программа выходила только полтора года, до августа 2004-го. В ноябре того же года на Украине уже началась «оранжевая революция». Писанка сама рассказывала, что в Москве приходилось быть сильнее, чем в Киеве, потому что конкуренция была агрессивнее. Несмотря на это, она закрепилась на федеральных каналах и стала частью российских шоу вплоть до возвращения на украинское телевидение. Служебный романс Зеленского и Русланы Писанки В 2006 году Руслана Писанка пришла в «Танцы со звездами». Это был первый сезон проекта, а победил в нем — кто бы вы думали? Нет, не волшебный кролик, а совершенно обычный комик Владимир Зеленский. Сама Писанка добралась только до третьего места. Знакомы они были и до этого. В 2004 году Зеленский выступил автором совершенно бездарного мюзикла «Три мушкетера», его показали на российском телеканале. Почти все главные роли в постановке отдали женщинам, Писанка сыграла Портоса, себе же будущий украинский лидер взял роль д’Артаньяна. Игра Русланы Писанки пришлась «Кварталу 95» по вкусу. Комедианты позвали ее и в другие проекты. В 2008 году Писанка вместе с Зеленским вела шоу «Служебный романс», а годом позже сыграла с ним в мюзикле «Как казаки…». В 2010 году Писанке дали роль в сериале «Сваты», одном из проектов «Квартала 95», которым руководил все тот же Зеленский. Там она перевоплотилась в вожатую «Артека». Появилась она и в провальном фильме «Ржевский против Наполеона». Французского императора здесь сыграл Владимир Зеленский.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь и секреты Русланы Писанки Личная жизнь Русланы Писанки никогда не была похожа на ее яркие телевизионные роли. На экране она уверенно играла страсть, соблазняла, а за кулисами вела себя намного скромнее. Какое-то время артистка встречалась с обычным оператором, познакомились они на съемках «Сватов». Отношения длились долго, но мужчина постоянно завидовал звездной партнерше. Ситуацию обостряла ревность, та превратилась уже в психологическое насилие — оператор требовал, чтобы Писанка худела. «Чем больше поднималась в „Танцах“, тем хуже были дела в семье. Иван повел себя очень недостойно, поэтому в один прекрасный день я себя спросила: „Руслана, зачем тебе все это надо?“» — позднее рассказывала артистка. Новый этап личной жизни актрисы начался неожиданно — в «Одноклассниках». Там она встретила Игоря Исакова, домашнего мужчину, который не боялся ее славы. Да и познакомились они забавно: предприниматель зашел в соцсеть посмотреть, кто из знаменитостей там зарегистрирован, и внезапно увидел Руслану Писанку. Уставшая от поклонников артистка ответила ему резко, однако затем передумала и даже дала свой телефон. Их свадьба прошла почти тайно, без прессы. Исаков младше Писанки на восемь лет, ради нее он перебрался в Киев — она приняла его сына от первого брака как своего.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Совсем скоро Руслана Писанка стала появляться со своим избранником в телешоу. Артистка всегда славилась пышными формами, но в семейной жизни добрала до 94 килограммов — и приняла решение худеть. Даже это она превратила в бизнес. Писанка с мужем приняли участие в популярном шоу, где знаменитости старались сбросить вес. За восемь месяцев артистка похудела на 42 килограмма и поразила всех своим преображением. «Я нравилась режиссерам и продюсерам именно потому, что у меня были пышные формы. Но я поняла, что сейчас у меня не пышные формы, а лишний вес», — признавалась Руслана Писанка перед началом проекта. Весной 2022 года Руслана Писанка решила покинуть Украину. Артистка вместе с семьей перебралась в Германию. К тому моменту она уже была больна. В том же году признанная символом Украины актриса умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Муж сопровождал ее до самого последнего момента.