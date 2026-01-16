Еще недавно его фильмы выходили в прайм-тайм, а имя ассоциировалось с телевизионным каноном. Сегодня Леонид Парфенов вне эфира, вне страны и вне привычной аудитории. Популярного когда-то телеведущего никто не отменял — о нем просто забыли: без новых выпусков и громких поводов он постепенно исчез из новостной повестки и медиапространства России, где когда-то блистал.

Лицо нового телевидения

Уроженец Череповца и выпускник факультета журналистики Ленинградского государственного университета, Леонид Парфенов начал телевизионную карьеру в редакции молодежных программ, куда перспективного репортера привел главный редактор Эдуард Сагалаев. К тому времени Парфенов выпустил серию статей в «Правде», журналах «Смена» и «Огонек», успел отслужить в армии и даже поработать в газете «Сельская новь», куда попал по распределению после окончания вуза.

Первый выпуск фирменной программы «Намедни» Парфенова вышел в эфир в 1990 году на Авторском телевидении, но уже через год проект закрылся и возродился только на НТВ.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Сам Парфенов рассказывал, что причиной отстранения от эфира стал неосторожный комментарий об уходе Эдуарда Шеварднадзе с поста министра иностранных дел СССР. Без работы он не остался и запустил на канале «Останкино» (сейчас Первый канал) цикл передач «Дело», в которых рассказывал о главных событиях 1991 года, а также проект «Лицо на фоне», посвященный известным людям, ставшими символами эпохи. Героем последнего выпуска программы стал популярный в начале 90-х певец Богдан Титомир. Прозвучавшая в эфире его фраза «Пипл хавает» ушла в народ.

Что Парфенов делал на НТВ и почему ушел

В 1993 году Парфенов ушел на НТВ, где перезапустил программу «Намедни» сначала в виде неполитических новостей. Ведущий выходил в эфир небритым, в ярко-розовых рубашках, чем сильно удивлял непривычных зрителей и повышал свою популярность. Вместе со своим другом Константином Эрнстом Парфенов выпустил первые две части новогоднего шоу-мюзикла «Старые песни о главном». Идея к ним пришла еще во время съемок документального фильма об Алле Пугачевой в начале 90-х, но реализовали ее только через несколько лет, когда Эрнст занял пост генерального продюсера ОРТ.

Переломным для Парфенова стал 1997 год. Тогда он запустил программу «Намедни. Наша эра». Он рассказывал историю страны, начиная с 1961-го через людей, явления, знаковые вещи, события.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Проект оказался настолько популярным, что, когда вышла завершающая серия, зрители потребовали продолжения.

Работу над «Намедни» Парфенов совмещал с постом директора неполитического вещания канала. Под его руководством в эфире НТВ появилось первое в России ток-шоу о любви и сексе «Про это» с телеведущей Еленой Хангой, ежедневные интерактивные программы «Времечко» со Львом Новоженовым, куда зрители могли позвонить и выйти в эфир, ток-шоу для подростков «Сумерки», также ночной эфир «Антропология» с Дмитрием Дибровым.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

В 2001 году, когда у канала сменился собственник, Парфенов единственный из коллег не поддержал демарш против нового руководства, но позже объявил о своем уходе. «На нашем восьмом этаже, из окна которого развевается флаг НТВ, нет уже ни свободы, ни слова. Я не в силах больше слушать твои богослужения в корреспондентской комнате — эти десятиминутки ненависти, — а не ходить на них, пока не уволюсь, я не могу», — написал Парфенов в открытом письме генеральному директору канала Евгению Киселеву*. Ведущий вернулся на НТВ после ухода старой команды, заработав среди бывших коллег статус предателя. Он оставался на канале до 2004 года. Ввел в третий раз перезапущенные «Намедни» уже в формате информационной программы, а также ежедневные новостные эфиры «Страна и мир» Парфенова уволили с НТВ из-за серии скандалов. Сначала из эфира изъяли сюжет о книге журналистки Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера», а точкой стало интервью вдовы чеченского сепаратиста Зелимхана Яндарбиева.

Чем занимался Парфенов после НТВ

Окончательно с телевидением после ухода с НТВ Парфенов не попрощался, но в эфире появлялся намного реже. Он занялся съемкой документальных фильмов по заказу Первого канала. Среди его самых главных работ того времени называют «Зворыкин-Муромец», «Птица-Гоголь», «Хребет России», «Цвет нации» и другие.

Основным местом работы Парфенова стал журнал «Русский Newsweek», где занял пост главного редактора. В первый же год работы с ним произошел неприятный случай.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Неизвестный молодой человек обратился к журналистам НТВ и сообщил, что у него есть сведения о том, что на Парфенова готовится покушение. За раскрытие информации он потребовал 50 тысяч долларов. Журналист заявил в милицию о вымогательстве. Он подчеркнул, что заподозрил в осведомителе афериста сразу, так как тот слишком развязно себя вел. «Я опасаюсь, что шантаж в отношении известных людей уже стал тенденцией», — пояснил Парфенов. Через два дня шантажиста и его сообщника задержали в Иванове. Вымогатели признались, что всю историю выдумали, чтобы поправить свое финансовое положение. После закрытия журнала Парфенов занялся выпуском четырехтомника «Намедни. Наша эра», который стал достаточно популярным.

Скандальное заявление Парфенова

В конце ноября 2010 года Леонид Парфенов стал первым лауреатом телевизионной премии имени Влада Листьева. На торжественной церемонии, получив награду, журналист обрушился на бывших коллег по телевидению с жесткой критикой.

Парфенов заявил, что новости перестали давать объективную информацию и информировать население, сконцентрировавшись на обслуживании власти. «За всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроения, отношение, ее друзья и недруги», — заявил журналист.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Парфенов стал первым, кто взял интервью у пострадавшего от нападения журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина*.

Запись он передал телеканалу «Дождь»**, который оказался единственным готовым выпустить ее в эфир. После такого внезапного сотрудничества с новым телеканалом Парфенов начал там работать. Сначала вместе с журналистом Владимиром Познером он вел совместные передачи, а после переключился на собственные проекты.

Парфенов на YouTube

После отключения «Дождя»** от кабельного вещания в 2014 году Парфенов занялся серией документального проекта «Русские евреи» по заказу фонда Михаила Фридмана «Генезис». Журналист практически не появлялся на публике четыре года. Поэтому объявление о том, что он запускает свой YouTube-проект, многие восприняли очень положительно.

Так появился канал «Парфенон». Но особой популярности у зрителей он не получил. Парфенов пришел на платформу с телевизионным форматом и интонацией другой эпохи.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Его длинные монологи, отсутствие конфликтов и редкие выпуски плохо вписывались в алгоритмы и не привлекали новую аудиторию. Осознав ошибку, Парфенов пошел по проторенному пути и в очередной раз перезапустил «Намедни». Но из-за спора с НТВ из-за права на название переименовал выпуски в «НМДНИ». Они выходят до сих пор, но теперь посвящены не отдельным годам, а событиям и явлениям прошлого.

Личная жизнь Леонида Парфенова

С будущей женой Еленой Чекаловой Парфенов познакомился благодаря своему творческому дару. В конце 80-х она работала редактором в журнале «Советская Россия» и дружила с преподавательницей курсов повышения квалификации работников телевидения, где учился тогда еще никому не известный журналист. «Периодически она мне показывала работы своих слушателей, работавших на региональных телестудиях и среди них оказалось удивительное сочинение мальчика из Череповца о группе „Аквариум“», — рассказывала Чекалова.

Она сказала подруге, что это очень интересный и перспективный автор и попросила познакомить, чтобы заказать ему пару материалов.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Совместная работа молодых журналистов переросла в роман, а в 1987 году Леонид и Елена поженились. У них родились двое детей Иван и Мария. Парфенов отправил их учиться за границу. Сейчас это уже взрослые люди, которые завели собственные семьи. Иван дважды сделал отца дедушкой, а в прошлом году внука Парфенову подарила Мария.

Чем сейчас занимается Леонид Парфенов и где живет

Парфенов уехал из России через несколько дней после начала специальной военной операции. Он успел выпустить подготовленный выпуск «НМДНИ» про 1929 и 1930 годы и в конце мая выложил очередную запись на канал «Парфенон», после чего замолчал на полгода. Снова он заговорил только в декабре, объявив, что уехал в Грузию и начал снимать фильм об истории Тбилиси и подготовил переиздание книги «Намедни. Наша эра. 1961–1970». «Я уехал 25 февраля. У меня были желтые карточки, и я понимал, что красная может очень быстро прилететь. Я понимал, что при обострении все можно выдать за распространение фейков о действиях Вооруженных силах России», — рассказывал Парфенов в интервью Юрию Дудю* в конце 2022 года.

Он подчеркнул, что сейчас ведет кочевой образ жизни. Много времени проводит в Европе, но в Грузии бывает чаще.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

По последним данным, Парфенов вместе с женой окончательно обосновался во Франции. А также часто ездит к дочери в Израиль, куда она уехала, выйдя замуж за местного бизнесмена Сергея Мхитаряна. Из-за этих поездок в СМИ появилась информация, что у Парфенова есть израильское гражданство, которое он якобы получил в 2017 году, не уведомив при этом российское МВД, начавшее проверку. «Меня уже дважды поселяли в США. Где я только не живу, если верить разговорам», — так Парфенов комментировал слухи. Зарабатывает журналист тем, что монетизирует выпуски на YouTube, получает гонорары от проданных книг и документальных проектов, а также ездит с лекциями по всему миру. От источников дохода из России он отказался окончательно еще в 2022 году. «Большинство моих друзей — иноагенты, и они без конца подтрунивают надо мной. А я же не могу сам напрашиваться, мол: „А про меня забыли?“» — с таким заявлением он выступил на одной из своих лекций в Дубае.

Кроме того, журналист объявил о начале работы над серией документальных фильмов о волнах русской эмиграции, начиная с XX века.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

По всей видимости, Парфенов окончательно погрузился в историю, потому что в марте прошлого года признался, что полностью отказался от чтения новостей. «Я удалил все телеграм-каналы, никаких больше новостей с пылу, с жару не жду, не вздрагиваю от того, что крякнул телефон и нужно посмотреть сообщение», — завил он, пояснив, что не хочет жить в режиме постоянного думскроллинга. Журналист также подчеркнул, что не испытывает ностальгии по России. «Я прекрасно понимаю, что вернуться туда сейчас невозможно, что себе душу травить, это первое. Во-вторых, у меня есть дело, а в-третьих, в отличие от тогдашних отъездов, это ведь не как на тот свет, связи остались», — добавил он. По словам Парфенова, пандемия приучила весь мир работать на удаленке, чем он сейчас пользуется в полной мере. *Признаны в России иностранными агентами. **Признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией.