Латвия не станет помогать: для Долиной пришли плохие вести перед выселением из Хамовников

Неделю назад суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, купленной у певицы Ларисы Долиной. Сейчас решается вопрос о выселении артистки. Как оказалось, у нее есть недвижимость в Прибалтике — но и там не все гладко. Подробности — в материале 360.ru.

Выселение Долиной из квартиры Лурье Верховный суд признал Лурье собственницей купленной у Долиной квартиры 16 декабря, отменив предыдущие решения. Вопрос о выселении певицы из квартиры передали на рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда. Заседание состоится 25 декабря. Долина может оставаться в жилье в Хамовниках во время рассмотрения вопроса о выселении, рассказал РИА «Новости»юрист Александр Хаминский. «Суд второй инстанции по отношению к дочери и внучке должен будет решить вопрос о снятии их с регистрационного учета, а в отношении Долиной — о снятии с регистрационного учета и выселении из квартиры», — отметил он. По его словам, Верховный суд установил, что в проданной квартире живет только сама певица, ее дочь и внучка иногда приезжают в гости.

Фото: РИА «Новости»

Жилье Долиной в Прибалтике После возврата квартиры в Хамовниках Полине Лурье Долина не останется без жилья, сообщил ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко. «У нее еще два или три места. <…> Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. У нее есть жилплощадь в Лапино и в Прибалтике одна или две квартиры, помимо всего прочего», — рассказал он. Но и здесь плохие новости: артистка может лишиться жилья в Латвии из-за национализации. «Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям», — заявил адвокат Александр Бенхин в интервью изданию«Абзац». Так как Долина не может оплатить долги за ЖКУ, эксплуатирующая компания или муниципалитет имеют право подать в суд на конфискацию имущества.

Бойкот Долиной «Схема Долиной» спровоцировала серьезный резонанс в обществе. Например, в Туле должен был пройти «Юбилейный концерт в кругу друзей», но его отменили из-за «нездорового ажиотажа» вокруг артистки, рассказал организатор концерта Владислав Серенко.

На выступлении в Москве на Live Арене Долина приняла участие в концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Артистка исполнила композицию «Бенгальский огонь» и обратилась к публике с поздравлениями с предстоящими праздниками. Зрители не поддержали ее аплодисментами. «Лариса Долина сейчас переживает острую фазу недовольства своего зрителя. И конечно же, вернуть репутацию очень сложно», — отметил продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

По его словам, сейчас певица — токсичный артист, которого не готовы заказывать корпоративы. Зрители сдают билеты — то есть не поддерживают Долину. Одновременно с этим маски с лицом Долиной стали хитом маркетплейсов — за последние два месяца спрос на картонные изделия с изображением певицы на Wildberries подскочил в шесть раз, а ростовые фигуры стали покупать в четыре раза чаще. В связи с этим музыкальный мерч артистки практически исчез из корзин покупателей: виниловые пластинки и CD-альбомы перестали продаваться вовсе, а постеры с автографом уходят со скидками вплоть до 95%.