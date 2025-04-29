Сегодня 05:47 Маньке Облигации — 70. Как Лариса Удовиченко пережила предательство мужа и нашла счастье в Италии Ларисе Удовиченко 29 апреля исполняется 70 лет 0 0 0 Фото: Victor Dmitriev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народная артистка России Лариса Удовиченко 29 апреля отмечает 70-летний юбилей. Актриса, покорившая зрителей образом Маньки Облигации, прошла путь от одесской школьницы до легенды отечественного кинематографа. Как дочь военного врача из Вены стала звездой советского экрана, почему отказалась от откровенных сцен и чем занимается сегодня — в материале 360.ru.

Австрийское начало и одесское детство Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля 1955 года в Вене, где ее отец, военный врач Иван Никонович, проходил службу. Мать, Муза Алексеевна, в юности мечтала о сцене — она окончила Ленинградский институт театра, но из-за жизни в гарнизонах отказалась от карьеры актрисы. После Австрии семья переехала в Одессу, где и прошло детство Ларисы. От школьной сцены до киноэкрана Девочка с ранних лет увлекалась художественной гимнастикой и театром. Судьбоносное решение стать актрисой пришло к Ларисе еще в одесском детстве. Будучи ученицей школы № 103, она параллельно посещала занятия по художественной гимнастике и драматический кружок, где впервые почувствовала магию перевоплощения.

Фото: РИА «Новости»

Решающим моментом стало поступление в Народную студию актера при Одесской киностудии — уникальное учебное заведение, где преподавали не только актерское мастерство, но и сценическое движение, пластику, историю искусств. Именно здесь пятнадцатилетняя Лариса получила свою первую роль в короткометражке «Счастливый Кукушкин» (1970), где сыграла влюбленную школьницу Людмилочку. ВГИК и первые серьезные роли Переезд в Москву и поступление во ВГИК в 1972 году стали для провинциальной девушки настоящим испытанием. Удовиченко тосковала по родной Одессе, писала трогательные письма матери, а по вечерам плакала в общежитии. Учеба во ВГИКе закалила характер будущей звезды — она научилась преодолевать трудности, отстаивать свое мнение и беззаветно любить профессию. Упорство и талант взяли верх — на втором курсе она уже снималась у самого Сергея Герасимова в фильме «Дочки-матери» (1974), где играла вместе с мэтрами советского кино. Интересно, что на пробах Герасимов сначала не увидел в хрупкой девушке нужного типажа, но после нескольких дублей изменил мнение.

Фото: РИА «Новости»

Следом последовали работы в «Трын-траве» (1976) и «Красном и черном» (1976), где она сыграла трактирщицу Аманду. Эти роли показали диапазон молодой актрисы — от лирической героини до характерной роли. Манька Облигация и народная слава Переломным моментом в карьере артистки стал 1979 год, когда режиссер Станислав Говорухин пригласил ее работать над сериалом «Место встречи изменить нельзя». Говорухин, который рассматривал Удовиченко на на роль сержанта Синичкиной, категорически отверг ее просьбу попробоваться на Маньку Облигацию. Он посчитал ее типаж неподходящим для образа вульгарной бандитской подруги. Однако Удовиченко проявила редкую настойчивость. Она тщательно готовилась к роли, изучая манеры и поведение женщин подобного типа.

Фото: РИА «Новости»

Одним из самых запоминающихся моментов в фильме стала знаменитая фраза про «облигацию». Как признавалась сама Удовиченко, это была чистая импровизация — во время съемок она действительно не знала, как правильно пишется слово, и спросила об этом режиссера. Говорухин, оценив естественность момента, оставил эту реплику в фильме. После выхода картины образ Маньки Облигации вызвал неоднозначную реакцию у Госкомиссии — чиновники сочли героиню «слишком обаятельной для отрицательного персонажа». Однако именно эта противоречивость и сделала роль по-настоящему культовой, а фразы Маньки вошли в народный фольклор. От драмы до комедии В 1980-е Удовиченко снялась в десятках картин, демонстрируя невероятную многогранность. В «Мэри Поппинс, до свидания!» она создала трогательный образ миссис Бэнкс, в «Самой обаятельной и привлекательной» блистала в роли расчетливой Люси Виноградовой, а в «Зимней вишне» показала драматический талант. Особое место в фильмографии занимают комедийные роли: эксцентричная героиня в фильме «На кого Бог пошлет» с Садальским, ироничная Эльмира в «Тартюфе» и обаятельная мошенница в «Женихе из Майами». В 2000-х актриса нашла себя в сериалах — ее Даша Васильева в одноименном проекте стала любимицей миллионов зрителей. Принципы и элегантность Несмотря на обаяние и сексуальность, Лариса Удовиченко принципиально избегала откровенных сцен в кино. В ее фильмографии нет ролей с обнажением — актриса всегда выбирала образы, где эротика оставалась намеком, а не прямым показом. Единственным исключением стала лента «Автостоп» (1990), но даже там ее героиня появлялась лишь в смелых нарядах, без откровенных сцен. Удовиченко предпочитала сохранять элегантность и загадку, считая, что истинная женственность не требует демонстрации тела. Театр — вторая любовь Театральная карьера Удовиченко началась в 1976 году в Театре-студии киноактера, но настоящую сцену она открыла для себя только в 1998-м, когда Виталий Соломин пригласил ее в спектакль «Сирена и Виктория». С тех пор актриса регулярно участвует в антрепризах, особо стоит отметить работу в «12 стульях» (2015) в театре «Русская песня».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Ее сценические работы отличаются особой энергетикой — будь то эксцентричная героиня в «Женитесь на мне!» или трагическая роль в «Розе с двойным ароматом». Даже сейчас, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, она выходит на сцену, считая театр «истинной школой актерского мастерства». Три брака и разочарование в любви Лариса Удовиченко всегда признавалась, что была влюбчивой натурой. Ее сердце покоряли партнеры по съемочной площадке, коллеги, случайные знакомые. Но ни один из трех официальных браков не стал для нее тихой гаванью. Брак по расчету После окончания ВГИКа молодая актриса столкнулась с суровой реальностью — без московской прописки ее могли отправить по распределению в любой уголок страны. По совету Тамары Макаровой Лариса предложила фиктивный брак своему знакомому, начинающему режиссеру Александру Панкратову-Белому, который был давно в нее влюблен. Панкратов надеялся, что со временем она ответит ему взаимностью. Увы, чувств со стороны Удовиченко не возникло и брак в итоге распался. Позже она признавалась, что этот эпизод ее биографии был одним из самых неприятных, и вспоминать о нем она не любит. Любовь, убитая ревностью Второй брак казался идеальным. Андрей Эшпай, талантливый режиссер из знаменитой творческой династии, был умен, обаятелен и страстно влюблен. Они познакомились на съемках, и Лариса, наконец, почувствовала, что встретила родственную душу. Но семейная идиллия быстро закончилась. Эшпай оказался патологически ревнивым. Он устраивал сцены из-за каждого взгляда, брошенного в сторону жены, контролировал ее звонки и встречи.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Лариса терпела, но однажды поняла: так жить нельзя. Развод стал для нее болезненным, но необходимым решением. Вскоре Эшпай женился на Евгении Симоновой, а Удовиченко на долгие годы разочаровалась в семейной жизни. Роковая страсть С Геннадием Болгариным, пианистом и успешным бизнесменом, Лариса познакомилась в зените славы. Он был женат, воспитывал сына, но это не остановило бурного романа. После болезненного развода Болгарина они поженились, а в 1988 году у них родилась дочь Мария. Первые годы были счастливыми. Лариса, наконец, обрела семью: любимого мужа, желанного ребенка. Но со временем Болгарин изменился. Он начал пропадать в казино, проигрывал огромные суммы. Однажды, спустив чужие деньги, он просто сбежал за границу, оставив жену и дочь разбираться с кредиторами.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/ Геннадий Болгарин / www.globallookpress.com 1/1

К Ларисе приходили люди, требовавшие вернуть долги. В страхе за дочь она срочно отправила Машу в Одессу, а сама, продав часть имущества, погасила часть сумм. Болгарин позже утверждал, что рассчитался с долгами при помощи друзей, но Удовиченко ему не поверила. Она подала на развод и больше никогда не общалась с ним. Дочь — главное счастье Последний развод окончательно убедил Ларису: ее представления о любви — лишь иллюзия. С тех пор она больше не выходила замуж, посвятив себя дочери и работе. Личная жизнь Ларисы Удовиченко — история ярких страстей, ошибок и горьких уроков. Но даже после всех разочарований она не утратила веры в добро, оставаясь такой же искренней и эмоциональной, как в юности.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Главной радостью в жизни Ларисы Ивановны остается ее дочь Мария. Девушка, родившаяся в 1988 году, в детстве мечтала пойти по стопам матери — даже снялась в эпизоде комедии «Шуб-баба Люба!», где играла сама Удовиченко. Однако позже Мария разочаровалась в актерской профессии, забрала документы из ГИТИСа и увлеклась модой и дизайном. Сейчас она живет в Италии, где окончила Институт моды и дизайна. Итальянские каникулы и болгарский дом Именно дочь стала причиной регулярных поездок Удовиченко в Италию. Актриса признается, что обожает эту страну — ее культуру, кухню, атмосферу беззаботного счастья. В интервью она рассказывала, что, приезжая к дочери, старается не просто отдыхать, а изучать Италию — посещает маленькие винодельни в Тоскане, антикварные лавки во Флоренции, а в Венеции предпочитает не туристические маршруты, а тихие каналы, где можно почувствовать дух старинного города.

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look / www.globallookpress.com

Впрочем, недвижимость Лариса приобрела не в Италии, а в Болгарии — по соседству с апартаментами своей подруги Ларисы Гузеевой. Но дочь все равно остается главным поводом для путешествий. Удовиченко часто навещает ее, помогая ей воспитывать ребенка (по некоторым данным, у Марии есть сын, но сама актриса эту информацию не комментирует). Современная жизнь: травмы, спектакли и мысли о пенсии Несмотря на возраст, Лариса Удовиченко остается востребованной актрисой, хотя и снимается теперь реже, чем в годы своей звездной молодости. В последние годы она появлялась в сериалах «Спасская» и «Мир! Дружба! Жвачка!», где сыграла яркие характерные роли. Однако в 2023 году съемки пришлось прервать из-за серьезной травмы — компрессионного перелома позвоночника, полученного после падения на лестнице. Актриса перенесла операцию и долгую реабилитацию, но, как всегда, демонстрирует силу духа — продолжает участвовать в антрепризных спектаклях, когда позволяет здоровье, и появляется на телевидении. Несмотря на активную жизнь, Лариса Ивановна все чаще задумывается о том, чтобы немного отойти от съемок.

Я устала быть артисткой. Наверное, потому, что я так много всего переиграла — и хорошего, и плохого. Но современная… писанина, которая предлагается, она такого уровня, что хочется кричать и бежать прочь. За редким исключением.

Эти слова как нельзя лучше отражают позицию актрисы, которая предпочитает сниматься редко, но в достойных проектах. Возможно, в будущем она посвятит больше времени семье и путешествиям — тем более что Италия с ее солнечным светом так напоминает ей родную Одессу, где когда-то началась история великой актрисы. Легенда российского кино Народная артистка России, обладательница ордена «За заслуги в культуре и искусстве» Лариса Удовиченко навсегда вошла в историю отечественного кино. Ее героини — будь то Манька Облигация, Люся Виноградова или Даша Васильева — всегда были яркими, живыми, запоминающимися. Она доказала и продолжает доказывать, что даже второстепенные роли можно превратить в шедевры, а ее талант и обаяние остаются эталоном для новых поколений актеров.