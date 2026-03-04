Сегодня 06:56 Муза Высоцкого и мать, отдавшая сына в интернат. Как сегодня живет звезда «Вертикали» Лариса Лужина 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Одни вершины даются человеку с рождения, других он достигает сам. Лариса Лужина покорила и те, и другие: в 22 года она проснулась звездой экрана, а Высоцкий посвятил ей песню, которую полстраны напевает до сих пор. Но за кадром красивой истории остались блокадное детство, четыре брака и ошибки, о которых актриса жалеет всю жизнь. Какой ценой дается восхождение и что остается за спиной, когда ты достигаешь самой высокой точки?

Она была в Париже… Осенью 1966 года на склонах Кавказа встретились двое: Лариса Лужина — уже всесоюзная звезда после фильма «На семи ветрах», и Владимир Высоцкий — пока еще легенда узких кругов, с гитарой и невероятной харизмой. Вместе они снимались в фильме об альпинистах и преодолении трудностей «Вертикаль», работа в котором настолько впечатлила Высоцкого, что он написал сразу несколько песен, посвященных горам. Однажды артист встретил Лужину словами: «Лариска, я тебе песню написал». Это была песня про девушку, которая была в Париже, и влюбленного в нее парнишку с завода.

Фото: РИА «Новости»

Как вспоминал режиссер Станислав Говорухин, таким неловким способом Высоцкий сделал Лужиной «застенчивый комплимент». Но услышав песню впервые, актрисе показалось, что Высоцкий выставил ее пустой кокеткой, которая только и делает, что ездит по заграницам.

Получилось, что я такая дура, которая не знает, какие там цветы на нейтральной полосе. Он так меня вывел в этой песне, что я ничего не понимаю, вообще, что я такая легкомысленная, только где-то разъезжаю и все, поэтому на настоящую любовь внимания не обращаю, хотя и шутливая песня. Такой настоящей любви и не было. Лариса Лужина

Но вопреки слухам и домыслам, которые родились из контекста песни, по словам самой актрисы, между ней и Высоцким были исключительно дружеские и рабочие отношения. Актер дружил с ее первым мужем Алексеем Чардыниным и часто бывал у них дома, а Лужина рассказывала ему о Париже, Каннах, Осло и Иране, где побывала с фестивалями. На съемках фильма, чтобы актеры смогли качественно сыграть альпинистов, для них проводили специальное обучение: они осваивали ледоруб, жили в палатках, учились ходить в связке, поднимались на высоту до 3000 метров и сдавали все альпинистские нормативы. А после завершения съемок актеры получили значки «Альпинист СССР».

Фото: РИА «Новости»

Впрочем той выносливости, с которой Лужина покоряла потом любые жизненные вершины, она научилась не на съемочных площадках и не в заграничных поездках. Ее настоящая школа мужества осталась в блокадном Ленинграде. Тяжелое начало. Блокадный Ленинград Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде в семье моряка дальнего плавания Анатолия Шувалова. Когда началась война, ей исполнилось всего два года, и первыми воспоминаниями маленькой Ларисы стали звуки, от которых леденеет кровь: вой сирены воздушной тревоги, оповещавший жителей о начале очередного обстрела. Отец ушел в ополчение, защищал форт «Красная горка» под Кронштадтом, получил ранение и вернулся домой, а весной 1942-го от голода погибли старшая сестра Люда, потом отец. Мать осталась вдвоем с маленькой Ларой и делала все, чтобы выжить: варила кожаные отцовские ремни, получая свои 120 граммов хлеба.

Фото: РИА «Новости»

В 1944 году их эвакуировали по льду Ладожского озера в Сибирь. Там, в детском саду при местном мясокомбинате, четырехлетняя девочка впервые вышла на сцену — на новогоднем утреннике она прочла стихи. Из сибирской эвакуации после войны Лужины отправились в Таллин, к маминым родственникам, где Ларису ждала школа, театральный кружок и долгая дорога к большой сцене. Стремительный взлет «На семи ветрах» После школы Лариса уехала в Ленинград поступать в театральный институт, но провалилась на экзаменах и вернулась в Таллин. Она устроилась секретарем в Министерство здравохранения, а в свободное время пошла работать манекенщицей в только что открывшийся Дом моделей. Красивые наряды и внимание публики не давали угаснуть мечте о сцене, хотя сама работа демонстратором одежды тогда считалась в обществе едва ли не неприличной. В 1959 году на подиуме ее заметил ассистент режиссера и пригласил на эпизодическую роль певицы кабаре в фильм «Незваные гости», который снимали на Таллинской киностудии. Лариса согласилась и на съемочной площадке познакомилась со студенткой ВГИКа, которая, увидев в девушке настоящий талант, показала ее фотографии знаменитому режиссеру Сергею Герасимову.

Фото: РИА «Новости»

Тот пригласил Лужину в Москву и, потрясенный ее исполнением монолога Ларисы из «Бесприданницы», зачислил на свой курс. Так бывшая манекенщица оказалась в одной группе с Жанной Прохоренко, Галиной Польских и Сергеем Никоненко. Когда Станислав Ростоцкий искал актрису на главную роль в фильме «На семи ветрах», Герасимов настоял, чтобы режиссер присмотрелся к его талантливой второкурснице. Поначалу Ростоцкий сомневался, а Вячеслав Тихонов, утвержденный на роль партнера, и вовсе просил заменить «зеленую» студентку. Но Герасимов сумел убедить режиссера. Вышедший в 1962 году фильм «На семи ветрах» имел оглушительный успех, а Лужина проснулась знаменитой на всю страну, а вскоре отправилась с картиной на Каннский кинофестиваль. Цена «самой большой глупости» Первый муж Ларисы, оператор Алексей Чардынин, появился в ее жизни еще во ВГИКе. Они познакомились на новогоднем празднике, долго встречались и поженились сразу после окончания института.

Фото: РИА «Новости»

Молодые планировали детей, но случилась внематочная беременность. Врачи едва спасли жизнь самой актрисе. Чардынин стал ревнивым, однажды даже поднял на жену руку. Карьера Лужиной стремительно шла в гору, она часто уезжала на съемки, а паузы в отношениях заполняла короткими романами — в том числе с Александром Фадеевым, мужем Людмилы Гурченко. Вскоре и у Чардынина появилась другая женщина, и брак распался. Второго мужа, оператора Валерия Шувалова, Лариса считает главной любовью своей жизни. В 1963 году у них родился сын Павел, и семья казалась счастливой. Но однажды она увлеклась другим мужчиной и не стала врать мужу и честно призналась в измене.

Он очень любил меня… И я любила. Но на съемках фильма «Встречи в конце зимы» увлеклась актером и сценаристом Владимиром Гусаковым, который был младше меня на девять лет… Совершила самую большую глупость в своей жизни! До сих пор жалею, что ушла от Валеры. Он был прекрасным мужем, прекрасным отцом, художником и любил меня всю жизнь. Лариса Лужина

Захваченная новой любовью и карьерой, Лужина отдала сына в интернат для детей творческих работников. Мальчик ездил туда с потухшими глазами, а у матери разрывалось сердце, но изменить ситуацию она не решалась. Павел провел в интернате несколько лет, и хотя говорит, что обиды не держит, тепла в их отношениях так и не появилось. Третий брак с Гусаковым продлился почти 10 лет, но счастья не принес. Муж заскучал, завел роман на стороне с молодой художницей и через два года тайной жизни ушел от Ларисы. Четвертый брак стал самой горькой ошибкой. Она вышла замуж за администратора Вячеслава Матвеева от отчаяния, ухватилась за него как за спасительную соломинку после предательства Гусакова. Но Матвеев оказался игроманом, проигрывал деньги «одноруким бандитам». Трудное восхождение в лихие 90-е В 90-е годы советское кино, а вместе с ним и привычный мир Ларисы Лужиной, рухнул. Роли исчезли, и она осталась без работы и без средств к существованию.

Фото: РИА «Новости»

Усугублял ситуацию и четвертый муж. Он спускал все деньги, которые актрисе удавалось заработать. Но Лужина не привыкла сдаваться, и сама организовала антрепризный спектакль «Театральный анекдот» по рассказам Чехова и вместе с маленькой труппой отправилась гастролировать по стране. Так, без продюсеров и поддержки, она выживала в лихие годы и заново училась быть нужной зрителю. Режиссеры снова вспомнили о прославленной актрисе, и она одна за другой получила яркие роли в популярных сериалах: «Охота на изюбря», «Казус Кукоцкого». Вершина, которая все еще впереди Сегодня Ларисе Лужиной исполняется 87 лет. До 2019 года актриса служила в Театре киноактера, а затем перешла в труппу «Мастерской „12“» Никиты Михалкова, где до 2025 года была занята в нескольких спектаклях.

Фото: РИА «Новости»

Сын Павел, несмотря на непростые отношения в прошлом, остается рядом. Он работает инженером по звукозаписи на «Мосфильме» и подарил актрисе троих внуков — Матвея, Даниила и Прохора. Здоровье, конечно, напоминает о себе. В 2025 году актриса перенесла несколько госпитализаций из-за проблем с сердцем: врачи диагностировали фибрилляцию предсердий и мерцательную аритмию. Сейчас Лариса Анатольевна находится дома, соблюдает строгую диету и принимает назначенные препараты, стараясь не поддаваться недугу.