Квартиры, машины и дома. Кому достанется наследство Церетели

Скульптор Церетели оставил в наследство пять квартир, шесть участков и пять авто

На 92-м году жизни скончался знаменитый скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он оставил после себя не только творческое наследие, но и большое состояние. Кому достанется недвижимость мастера, выяснил 360.ru.

Мастер не бедствовал, ведь на его счету такие выдающиеся работы, как мемориальный комплекс на Поклонной горе, памятник Петру I в Москве и воссозданный Храм Христа Спасителя. Он оставил более пяти тысяч произведений искусства: скульптуры, картины, мозаику и фрески.

В 2021 году, будучи руководителем федерального государственного бюджетного учреждения, Церетели задекларировал более 60 миллионов рублей годового дохода. Он владел двумя домами площадью свыше 571 квадратного метра, пятью квартирами на 607 квадратных метров, шестью земельными участками, двумя гаражами и восемью машинами. В автопарке художника пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce.

Семья Зураба Церетели

Церетели умер в окружении близких. Его жена Инесса Андроникашвили скончалась в 1998 году, успев родить дочь Елену (Лику), которая пошла по стопам отца и тоже стала художницей. Кроме того, мастер воспитал двух приемных дочерей Татьяну и Людмилу. У него остались внуки Василий, Зураб и Виктория, а также четверо правнуков.

Художник мог составить завещание, и в случае отсутствия иждивенцев его имущество поделят согласно этому документу, заявил aif.ru юрист Александр Хаминский. Доподлинно неизвестно, обращался ли Церетелли к нотариусу. Если нет, то его имущество достанется родственникам.