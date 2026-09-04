Сегодня 02:51 Кузьмич жив. Как любовь и работа помогли Виктору Бычкову пережить предательство и трагедию в семье Сыгравшему егеря Кузьмича Виктору Бычкову исполняется 72 года Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Артисту Виктору Бычкову 4 сентября исполнилось 72 года. Любовь россиян он завоевал ролью егеря Кузьмича в «Особенностях национальной охоты», но его реальная жизнь далека от образа спокойного буддиста. С какими трудностями столкнулся актер, что случилось с его женой и почему маска таежного философа оказалась не только «золотым ключиком», но и пудовой гирей — в материале 360.ru.

Мальчик тяжелой судьбы Судьба не стелила перед Виктором Бычковым красных дорожек. Несколько членов его семьи погибли страшной смертью, один из детей истек кровью на глазах у прикованной к постели матери. Та меняла мужей несколько раз — последним стал алкоголик. Сам Бычков родился в гигантской ленинградской коммуналке, где варились в бытовом котле 40 человек. Эта перенаселенная, шумная квартира стала для мальчика стихийной лабораторией характеров, здесь он научился понимать людей и обыгрывать их яркие черты. Будущий актер рос в откровенной нищете. Пытался учиться, хотел даже стать гинекологом — но, по собственному признанию, не справился с экзаменационными нагрузками. Зато двери перспективному юноше с удовольствием открыло руководство ближайшего ПТУ, откуда артист отправился уже в армию. Бычков честно отслужил в войсках ПВО, а после отправился покорять театральные подмостки. Он смог взять штурмом ЛГИТМиК — похоже, приемная комиссия разглядела во вчерашнем солдате искру творчества. Студенческие годы пронеслись как один день. Окрыленный дипломом Бычков покинул альма-матер со жгучим желанием покорять телеэкран.

Фото: РИА «Новости»

Отважный разведчик и немецкий военный Впрочем, до карьеры в кино оставалось еще 10 лет. Виктор Бычков долгое время был только театральным актером, но в 1982 году ему удалось блеснуть в военной ленте «Взять живым», виртуозно сыграв разведчика Лузгина. Эта крепкая работа стала сигналом для режиссеров: молодой актер и в самом деле обладал мощной драматической органикой. Тремя годами позднее Бычков познакомился с режиссером Александром Рогожкиным. В его картине «Ради нескольких строчек» актер примерил на себя весьма нестандартный образ немецкого военного. Во второй половине 80-х послужной список Виктора Бычкова полнился весомыми проектами. Одной из таких глыб стала историческая эпопея «Жизнь Клима Самгина», где артист исполнил колоритную, хоть и небольшую роль.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Кузьмич в «Особенностях национальной охоты» Выбраться из тени Бычкову помогло знакомство с Рогожкиным. Тот придумал идею «Особенностей национальной охоты» и специально прописал роль для приятеля. Егерь Кузьмич в одночасье катапультировал артиста в ранг узнаваемых звезд. Сам фильм совершенно заслуженно разошелся на цитаты, сценаристы поработали здесь ничуть не хуже постановщиков. Лесного философа полюбила вся страна. Последовавшие сиквелы этому только способствовали — в каждом Бычков повторял один и тот же знакомый образ егеря. Виктору Бычкову удалось показать Кузьмича не просто карикатурным выпивохой в ушанке. В его исполнении егерь казался скорее рупором особого русского дзен-буддизма — человеком, который давал измотанной кризисами 90-х аудитории перевести дух и улыбнуться. Артист утверждал, что не использует узнаваемый образ только ради финансовой выгоды. В поездке по Карелии он вновь переродился в Кузьмича и рассказал журналистам, что сделал это специально. «То есть Кузьмич — это золотой ключик к сердцам людей, которые не ожидали, что в стране есть такие красивые места», — объяснял актер в беседе с корреспондентом журнала «Субкультура». Впрочем, заложником одной роли Виктор Бычков не стал. Талантливый актер гениально сыграл в пронзительной драме «Кукушка» — его вклад государственной премией отметил президент России Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

Как Виктора Бычкова напугала смерть Булдакова Колоссальный успех «Особенностей» заставил зрителей поверить, что все участники картины и в самом деле близкие друзья. Тандем Кузьмича и генерала Михалыча в исполнении Алексея Булдакова казался совершенно нерушимым. Народная фантазия рисовала бесконечные застолья двух неразлучных товарищей, однако реальность оказалась более прозаична. Виктор Бычков и Алексей Булдаков никогда не были закадычными приятелями. Друг друга оба уважали, но в целом их жизни шли по разным колеям. Тем не менее, смерть Булдакова на гастролях «егеря» потрясла. В интервью Бычков предполагал, что столь драматичной развязки можно было избежать — если бы «генерал» поберег здоровье и отказался от изматывающей поездки, он был бы жив. «После смерти Булдакова у меня совершенно пропало желание выпивать, уже третий год веду абсолютно здоровый образ жизни», — позднее признавал Бычков.

Фото: РИА «Новости»

Предательство Вилле Хаапасало Зато с Вилле Хаапасало Бычков и в самом деле дружил. Колоритный финн сыграл в «Особенностях национальной охоты» почти самого себя, актеры быстро сошлись характерами. Некоторое время Виктор Бычков даже работал с приятелем в Финляндии. Трудиться приходилось в багетной мастерской, творчеству друзья отводили вечера. Однако и эта дружба дала трещину. По словам Бычкова, с финном он не общается уже 17 лет. Причиной столь жесткого разрыва стала финансовая нечистоплотность заграничного товарища, детали которой вскрыла жена Бычкова, Полина Белинская. На пике славы на дуэт посыпались жирные рекламные контракты. Зарабатывали оба неплохо, однако выяснилось, что Хаапасало и его агент втихую забирали себе львиную долю, отстегивая российскому напарнику лишь унизительные крохи. Удар пришелся не столько по кошельку, сколько по душе. Бычков с горечью признал, что годами носил розовые очки и «выдумал человека, которого никогда не было».

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Три жены, четыре сына. Личная жизнь Виктора Бычкова Личная жизнь Бычкова мало подходит его образу спокойного егеря-буддиста. Впервые он женился еще студентом, в браке появился сын. Семейная лодка разбилась о быт всего годом позднее, притом с родным сыном артист отношения не наладил до сих пор. Второй супругой любвеобильного Кузьмича стала актриса Елена Симонова. Но и этот союз сошел на нет, не помогли даже два ребенка. Не последнюю роль в столь печальном исходе сыграла измена Бычкова — к тому моменту артист провалился в игроманию, а в качестве хобби выбрал алкоголизм. Ситуация стала критической после успеха «Особенностей национальной охоты». Гонорары Бычков с удовольствием спускал в залах игровых автоматов, выбраться из глубокого омута ему помогла лишь новая любовь. Артиста спасла Полина Белинская. В 2007 году он сделал ей предложение и долгое время семья жила счастливо, сын появился у них уже через год после свадьбы.

Фото: РИА «Новости»

Какая трагедия случилась у Бычкова Черные тучи над семьей Бычковых сгустились в 2019 году. Жена артиста перенесла тяжелейший инсульт и балансировала на грани жизни и смерти. Затем грянула пандемия, что помешало реабилитации женщины. Врачам пришлось сделать ей сложнейшую трепанацию черепа. За любовь Виктор Бычков отплатил супруге сторицей. Он нашел лучших врачей и сам занялся восстановлением здоровья жены. Тренироваться женщине приходится постоянно и в этом есть прогресс — еще несколько лет назад Полина Белинская-Бычкова начала ходить в бассейне. Артист надеется, что в скором времени способности к его супруге вернутся. «У Полины нога подвинулась — радуюсь, рука не сжалась сильно — радуюсь, стоит долго — радуюсь», — рассказывал Виктор Кузьмич. Жуткие долги и проблемы с деньгами Ситуацию в семье усугубила крайне неприятная история с телевидением. В ноябре 2021 года, отчаянно нуждаясь в деньгах на лечение жены, Бычков подписал контракт на участие в программе «Секрет на миллион» за гонорар чуть больше 400 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Всего за сутки до начала мотора его супруга вновь оказалась в больнице с подозрением на новый инсульт. Приехать на шоу Бычков не смог, при этом редакторы еще до этого настояли на съемках и его тяжелобольной жены. За срыв шоу телевизионщики подали в суд. Тот стал на их сторону, Бычкова обязали выплатить неустойку в 200% от гонорара. Уже в марте 2025 года приставы арестовали все счета артиста, оставив его без средств даже на покупку лекарств для супруги. «Обворовали пенсионера и инвалида. Лишили жену массажей и бассейна на два года», — сетовал актер в разговоре с kp.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com