Куршевель, который мы должны потерять

Вновь в новостных лентах, в социальных сетях зазвучало, загремело это почти родное для российского гражданина слово — Куршевель. Долгое время французский горнолыжный курорт в Альпах был излюбленным местом отдыха россиян, прежде всего состоятельных, у кого деньги не кончаются никогда. Однако затем началась СВО, отдыхающим пришлось, аки простым смертным, перебраться в Сочи, где, правда, финансов они тратили не сильно меньше, чем в Альпах. Теперь, видимо, российское возвращение в Куршевель состоялось.

Ксения Собчак появилась там в компании рэпера Тимати. Где-то рядом блуждала Ксения Бородина. А вот Ольга Орлова (известна тем, что пела когда-то в «Блестящих», а ныне вроде как телеведущая) с гордостью презентовала видео из Куршевеля и заявила, что россиян на курорте очень любят. Ранее в Сети завирусился ролик, на котором состоятельные граждане машут российскими флагами и пьют шампанское под хит «Матушка-земля». Вообще, это напоминает болезнь, или патологию (хотя сейчас правильно говорить «тренд»), — то, что люди заказывают под эту песню вынос шампанского вместе с флагом, а кто-то даже видит патриотизм. Из другой вселенной патриотизм, вероятно. На подобные выбрыки и ценник есть: плюс-минус от одного до двух миллионов рублей — за такие деньги французские халдеи выносят флаг и шампанское, а «патриоты» вопят: «Славься, страна, мы гордимся тобой!» Ксения Собчак заметила, что еще пару лет подобное сотворить было нельзя. Ольга Орлова, опубликовав видео, написала: «Как относятся к русским, видя наш флаг? Я думаю, этим видео все сказано».

Браво! Вот оно — преодоление санкций против России, прорыв изоляции и отмены русской культуры! Нашлись даже восторженные борзописцы (наверное, не бесплатно), увидевшие в подобном нечто оптимистичное и патриотическое. И, слыша все это от орловых и собчак, от журналистов и блогеров, от рэперов и телеведущих, хочется спросить: «Что у вас в головах?»

Ведь куршевелевские шоу ничего, кроме удивления, переходящего в омерзение, не вызывают. Особенно тогда, когда российские солдаты освобождают Суджу.

Уверен, демонстрация подобных russian parties, по меньшей мере, очень вредна. То, что из всех утюгов лезет подобное розановское «всюду проникающее искусство кабака», губительно для страны. Оно, с одной стороны, еще больше разжигает страсть потребления, с другой — питает классовую ненависть, которой и без того достаточно. Чем тут гордиться? Тем, что мажоры вырвались в Альпы и у них есть деньги на элитные гулянки с шампанским? Тогда почему бы не перелить шампанское в коктейли Молотова, а деньги не перековать в пули?

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

У нас перестали собирать деньги на протезы, на РЭБ? Нет, не перестали, я только на днях парням отправлял. Много громких слов о патриотизме звучит, а на деле зачастую пустота. Случилась ставшая притчей во языцех «голая» вечеринка, после которой из всех селебрити пострадала одна только Настя Ивлеева, сделали ее козлом отпущения. Тот же Филипп Киркоров опалу быстро пережил. Но дело-то не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы воспитать. Ведь чего мы, обычные люди, хотели от СВО, кроме побед на фронте? Мы хотели смены медийных элит, чтобы вместо надоевших появились люди, которым можно симпатизировать по-человечески.

Как получается, что люди, по роду деятельности обязанные думать, заявляют, будто эти пьянки в Куршевеле под «Матушку-землю» с российскими флагами — проявления патриотизма? С каких пор постмодернизм стал формой существования? Я ведь хорошо помню, что падение Украины начиналось именно с таких нарративов, когда люди принимали за настоящее фальшь и синтетику.

Гарсон, подносящий русскому шампанское, — это по-своему прекрасно, на самом деле. Вот только французский халдей должен делать это не за деньги, а из уважения к русским. И шампанское подносить он обязан не телеведущим и девочкам-припевочкам, а гусарам, участникам СВО. Куршевель должен быть русским. Пусть так. Как русскими стали Крым и Новороссия. В новом русском Куршевеле не должно быть места паразитам от медиа. Не те люди у нас зарабатывают, пока страна добывает победу.