04 мая 2025 18:10 Привел в дом пять женщин и ушел в религию. Куда пропал звезда «Смехопанорамы» Ещенко 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Юморист Святослав Ещенко прославился на всю страну благодаря участию в передаче «Смехопанорама». После этого у него началась гастроли, дома его ждала жена, она же директор, и любимый сын. Но после 20 лет семейной «идиллии» супруги объявили о разводе. Причиной стала измена мужа сразу с пятью женщинами.

С детства обожал смешить окружающих Ещенко родился в 1971 году в Воронеже. Его родители были тесно связаны с искусством: мать — пианистка, отец — музыкант и режиссер. Самого Святослава юмор интересовал больше музыки. Он любил остроумные шутки и обожал смешить окружающих. Талант юмориста проявился еще в детстве: он подмечал особенности людей и использовал их для шуток. После учебы в институте Святослав переехал в Москву, где познакомился с Евгением Петросяном и попал в «Смехопанораму». Карьера Ещенко пошла в гору.

Фото: РИА «Новости»

Поиски себя Во время переезда в столицу Святослав познакомился с Ириной — девушка работала в сфере организации концертов. Когда у Ещенко появились сольные концерты, возлюбленная стала его директором и взяла на себя всю организационную работу. Она заботилась, чтобы ничего не отвлекало мужа от творчества. Вскоре у пары родился сын, и юморист дал ему необычное имя — Нарад. Артист объяснил свой выбор трепетным отношением к религии. Так звали одного из семи великих мудрецов в индуизме. Однако сын стыдился своего имени и с возрастом стал представлять Максимом. От отца Нарад перенял любовь к вегетарианству. После школы сын Ещенко поступил в ГИТИС.

Фото: РИА «Новости»

Измена с пятью женщинами Ещенко обещал вести соцсети и показывал красивые снимки с женой и сыном. Мало кто знал, что это была лишь красивая картинка. Новость о расставании пары стала неожиданностью для всех. Незадолго до празднования опаловой свадьбы — 21 год брака — Святослав и Ирина объявили о разводе. Супруги рассказали о частых ссорах, к тому же, Ирина была очень ревнива, ей тяжело было переживать популярность мужа. Она ревновала к каждой поклоннице. Однажды Ирина без предупреждения нагрянула в загородный дом, где обнаружила супруга в компании сразу пяти женщин, сообщил сайт kp.ru. Ещенко заявил, что это — паломницы, которые торговали одеждой на рынки и лишились крыши над головой. Он отметил, что женщины дали обет безбрачия и жили в доме в обмен на помощь в готовке и уборке. Ирина не поверила Святославу, но громкого расследования не последовало. Жена решила заключить брачный договор, чтобы в случае развода не остаться ни с чем. Точку в отношениях пары поставил сын. Он убедил родителей, что нельзя жить в постоянных скандалах и подозрениях. После развода юморист пытался устроить личную жизнь, но романы оказались скоротечными. Сейчас Ещенко занят только работой, религией и пытается наладить отношения с сыном.