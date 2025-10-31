Сегодня 20:06 Набросился на Пугачеву и отчитал Шамана: куда пропал и как живет мэтр отечественного шансона Александр Новиков 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Александру Новикову выпала непростая жизнь: уголовные дела, преследование КГБ, годы в тюрьме. Несмотря на это, он оказал огромное влияние на развитие авторской песни и стал одним из ключевых представителей жанра. Сам Новиков считает, что он вывел русский шансон на новый уровень. Рассказываем, как живет сегодня певец, и почему он ушел из «Трех аккордов».

Биография Александра Новикова Александр Новиков родился на Сахалине. Его отец служил военным летчиком, а мать занималась домом. В семь лет семья переехала в Екатеринбург, где певец живет и работает до сих пор. Александр был трудным подростком. В школу он ходил без энтузиазма, часто грубил учителям. В 11 лет его исключили из пионеров, а позже он отказался вступать в комсомол. С детства Новиков не любил советскую власть и открыто выражал свое отношение. Будущий мэтр отечественного шансона обожал спорт. Он серьезно увлекался боксом и самбо. Фильм «Вертикаль» произвел на него огромное впечатление. Там он впервые услышал песни Владимира Высоцкого и влюбился в них. После этого Александр решил стать музыкантом. Во время учебы в Уральском политехе Новиков создал музыкальный коллектив. Команда студентов исполняла песни советской и зарубежной эстрады. Однако учеба продлилась недолго: его отчислили за исполнение песни The Beatles, которая не соответствовала тематике мероприятия. Несмотря на это, Александр не сдался и продолжил стремиться к получению высшего образования. Но его постоянно исключали из-за проблем с поведением и плохой успеваемости, а также из-за участия в драках. Однажды в одном из ресторанов произошла драка. Новиков, которому тогда было только 18 лет, и его друзья вступились за официантку, на которую напал грубый клиент. Мужчина применил к ней физическую силу и отказывался платить. В итоге он попал в больницу. Был суд, но, учитывая обстоятельства, Новикова приговорили к одному году условного срока и обязательным работам.

Фото: Александр Новиков / Telegram

К концу 70-х артист полностью посвятил себя музыке. Он выступал в ресторанах и хорошо зарабатывал. В этот период он постоянно совершенствовался и в 1981 году открыл студию. Здесь записывались популярные в городе музыкальные коллективы. Новиков создал группу «Рок-полигон». Коллектив выступал на подпольных концертах. В 1983 году музыканты выпустили первый альбом. Одновременно Новиков начал записывать электронную музыку. У него это отлично получалось. В 1984 году музыкант решил попробовать свои силы в сольном творчестве. Он выпустил альбом «Вези меня, извозчик», который стал настоящей жемчужиной русского шансона или городского романса. Пластинка быстро разошлась по всему СССР и завоевала огромную популярность среди слушателей.

Слежка КГБ и арест Пока Новиков занимался музыкой, за ним установили слежку. Телефонные разговоры прослушивали, а за деятельностью пристально наблюдали. В октябре 1984 года Новикова арестовали на улице люди в штатском. Его обвинили в производстве и продаже электромузыкального оборудования кустарного изготовления. Суд приговорил музыканта к 10 годам строгого режима. В одном из интервью Александр Новиков заявил, что его посадили в тюрьму из-за альбома «Вези меня, извозчик». По его словам, следствие, с участием некоторых культурных деятелей, провело экспертизу всех песен альбома. В результате было решено, что Новиков нуждается в изоляции от общества. Творчество Новикова и его жизненные принципы завоевали уважение среди заключенных. Он быстро стал авторитетной фигурой. Новикову не давали свиданий с родными. Его принуждали выполнять изнурительную работу и морили голодом. Другие заключенные, хотя и уважали уже известного шансонье, не могли ему ничем помочь. Несмотря на все трудности, в тюрьме Новиков продолжал писать стихи и песни, которые впоследствии стали хитами. В 1990 году он вернулся на свободу с испытательным сроком. Позже, спустя два года, приговор был отменен, так как выяснилось, что дело было сфабриковано.

Сцепился с Пугачевой и отчитал Шамана, жестко ответил Соловьеву Новиков, человек прямолинейный, часто высказывался резко о коллегах-артистах. Например, критиковал Аллу Пугачеву за то, что она окружила себя «недостойными» артистами. По его мнению, их присутствие на телевидении создавало «вакханалию», вытесняя действительно качественное искусство. Новиков не скрывает, что с их отъездом «Россия очистилась».

Фото: РИА «Новости»

Новиков также назвал Примадонну предателем. Он подчеркнул, что творчество и отношение к стране — это разные вещи. Для него Пугачева больше не имеет значения и перестала существовать. Новиков также публично критиковал Шамана (Ярослава Дронова) за «квасной патриотизм» и неуважение к государственным символам. Его возмутило, что певец носил на руке повязку в виде российского флага и писал сценический псевдоним латиницей. В 2022 году Александр Новиков записал видеообращение к Владимиру Соловьеву. Все произошло после того, как ультрапатриот внезапно напал на Екатеринбург. В прямом эфире он назвал этот город «центром мерзотной либероты» и местом, где «порождены многие подонки, скрывающиеся за границей».

Фото: РИА «Новости»

В то время Свердловской областью руководил Евгений Куйвашев. Он заявил, что жители города будут рады принять Соловьева в гости, чтобы ответить на обвинения. Телеведущий церемониться с реакцией не стал и заявил, что губернатор пытается «предъявить по понятиям».

Это ты стрелку забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается? Сильный, смелый стал. Я хочу понять, господин губернатор, или как я должен называть — губернатор в законе? Владимир Соловьев

Вместо губернатора на вопрос ведущего ответил известный уральский певец Александр Новиков. Он посоветовал Соловьеву «фильтровать хрюканину» и предположил, что представители Уралмаша попросили бы Соловьева «закусить свое поганое жало».

Как сейчас живет Александр Новиков Шансонье быстро заработал капитал благодаря высоким гонорарам и скромным тратам. Уже в 1993 году он открыл два продуктовых магазина в Екатеринбурге, писал Дзен-канал «Культурология». Со временем их количество увеличилось. Новиков также стал владельцем компании по грузоперевозкам, авиакомпании и завода, производящего дефибрерные камни. Сегодня артист управляет десятками предприятий, которые приносят ему хороший доход. Александр часть своего дохода направляет на благотворительность: поддерживает храмы, школы, детские дома и российских военнослужащих. Особое место в его жизни занимает вера. Музыкант считает, что всем ему обязан Богу. В начале 90-х он вместе с уральским мастером отлил семь больших колоколов и передал их мужскому монастырю. Даже в свои 72 года музыкант не утратил взрывного характера и не боится публичных скандалов. В 2010-х его вновь привлекли к суду по обвинению в мошенничестве, но он сумел доказать свою невиновность. Сегодня Александр Новиков больше времени проводит с внуками и занимается музыкой. На телевидении он почти не появляется: ушел из шоу «Три аккорда», заявив, что во время спецоперации ему «не до веселья».