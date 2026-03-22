Сегодня 05:35 Из стиляги в счастливого подкаблучника. Куда исчез Сюткин и как он живет сейчас

В 90-е он пел «Конечно, Вася» и казался вечно-молодым стилягой с оранжевым галстуком. А потом — исчез. Не уехал, не запил, не сгорел на сцене. Просто утих. Сегодня, 22 марта, Валерию Сюткину исполнилось 67, у него пятилетний сын, жена, которую путают с дочерью, и полное отсутствие желания кому-то что-то доказывать.

Сюткин гремел на всю страну. Хиты «Браво», сольные альбомы, бесконечные телеэфиры — казалось, он вездесущ, его оранжевый галстук мелькал в каждой программе. Песни «Вася», «Добрый вечер, Москва» и «7000 над Землей» сделали его не просто певцом, а символом эпохи — легким, драйвовым, чуть хулиганистым. Сегодня его почти не встретишь в федеральных программах. И это не случайность и не творческий кризис — Сюткин сам выбрал тишину. Он устал от форматов, которые, как он считает, не дают артисту долгой карьеры, и перестал тратить время на тех, кто ему не близок.

Вместо этого он собрал собственный «Rock&Roll Band» и ушел туда, где музыка звучит по-настоящему. Джаз-клуб Игоря Бутмана, тропическая оранжерея на ВДНХ, московский клуб «16 тонн» — вот его сцена сегодня, камерная и живая, без фонограмм и телевизионной суеты.

Счастье — это когда ты занят любимым делом, не занимаешься самокопанием и не общаешься с теми, кто тебе не подходит. Валерий Сюткин

Он выбрал свободу — быть там, где интересно, и с теми, с кем комфортно. И этот выбор, кажется, оказался куда мудрее, чем бесконечная погоня за славой. Но за этим уходом от публичности стояла не только усталость от шоу-бизнеса. Была еще одна причина, гораздо более личная. Скандальный роман, который длится 30 лет В 1993 году 18-летняя рижская модель Виола Осмоловская устроилась костюмером в группу «Браво». Сюткину было 34, он был женат уже во второй раз, она — на пороге собственной свадьбы. Роман развивался постепенно, но в какой-то момент Осмоловская решила расстаться. Сюткин тогда жил по принципу «секс, алкоголь и рок-н-ролл» и, кажется, даже не думал останавливаться.

«Погуляли и хватит. Нам пора расходиться. У тебя кишка тонка, чтобы быть мужчиной с большой буквы. Ты замечательный легкий человек, но не для меня», — вспоминал Сюткин ее слова. Этот вызов, по его признанию, сработал. Он решил доказать, что способен на решительный шаг и сделал его. Сюткин ушел от второй жены, оставив ей и сыну Максиму все нажитое имущество. По его собственному выражению, он ушел «голым». «И я ушел. Это, надо сказать, трудно делать. Говорить в глаза, что не любишь, когда у тебя пятилетний сынишка бегает по дому. Она нелегко меня отпустила», — признавался он позже, не снимая с себя ответственности за ту боль, которую причинил. В 1994 году они поженились, Виоле тогда было 19, а Сюткину — 36. Эта разница в 17 лет, вопреки мнению злословов, никак не повлияла на прочность их союза.

Сегодня, спустя три десятилетия, Сюткин называет себя счастливым подкаблучником: важные решения в семье принимает жена, а он лишь ставит лайки под постами их общего аккаунта, который Виола и дочь ведут для любимой собаки. Сюткин-артист и Сюткин-отец У Сюткина четверо детей, и каждый появился в разных обстоятельствах, которые многое говорят о том, как менялся сам артист. От первого брака, распавшегося в начале 80-х, у него осталась дочь Елена, от второго — сын Максим, родившийся в 1987 году. Третий брак, с Виолой, подарил ему еще двоих: дочь, названную в честь матери, и сына Льва. А старшие дети, по признанию самого Сюткина, недополучили отцовского внимания.

Я жил для себя, для рок-н-ролла. Когда родились первые дети, я был полностью погружен в профессию. Они явно недополучили отцовского внимания, имеют полное право обижаться. Два месяца в туре, четыре-пять дней дома — и снова в дорогу. Валерий Сюткин

Но обиды, кажется, не случилось: и Елена, и Максим выросли самостоятельными людьми. Старшая дочь окончила экономический факультет МГУ, работает в иностранной фирме и в 2014 году сделала отца дедом, родив дочь Василису. Сын выбрал географический факультет МГУ и нашел себя в туристическом бизнесе.

Фото: Валерий Сюткин с деной Виолой и дочерью Виолой-младшей

Совсем иначе складывалась судьба младшей дочери, которую назвали так же, как мать, — Виола. Она родилась в 1996 году, когда Сюткин уже остепенился и начал ценить домашний уют. Ей досталось то, чего не хватало старшим: отец, который не пропадал месяцами на гастролях, а участвовал в воспитании. И образование Виола-младшая получила блестящее и за рубежом. Сначала была престижная частная школа «Золотое сечение» в Москве. Затем — Швейцария, женевский College du Leman, где она получила специальность историка искусств. Дальше — Париж, Американский университет, а следом Сорбонна, где она изучала театральное мастерство. Сегодня Виола Сюткина-младшая заведует труппой в Театре на Малой Бронной, куда ее пригласил Константин Богомолов. А еще она исполнительный продюсер фестиваля искусств «Черешневый лес».

Фото: Валерий Сюткин с дочерью Виолой-младшей

Трогательная деталь, характеризующая Сюткина, как любящего отца: в 2021 году Виола-младшая рассталась с женихом-немцем, и чтобы хоть как-то развеселить дочь, Сюткин подарил ей красный Volkswagen Beetle, о котором она давно мечтала. Новое начало Долгие годы казалось, что семейная история Сюткина устоялась: трое взрослых детей, стабильный брак, гастроли и камерные концерты. Но в 2020 году случилось то, что заставило говорить о нем даже тех, кто давно забыл его песни. В августе 2020 года 62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом — мальчика назвали Львом, хотя в семье его зовут Лео. Его супруге Виоле тогда было 44, и новость о беременности они скрывали от посторонних до последнего — не хотели давать поводов для преждевременных обсуждений.

Позже артист признался: ребенок появился на свет с помощью ЭКО, и на это ушло три года. Когда все получилось, супруги покончили со всеми поездками, вечеринками, и «любым дрыганьем», чтобы все прошло идеально. О том, каково это — быть молодым отцом в 63 года, Сюткин ответил просто: «Хорошо, но ответственно, ответственно и хорошо». Разница с предыдущими отцовствами, по его словам, в понимании, что важнее и приятнее этого ничего нет. В распределении семейных ролей Сюткин называет себя «финансовым добытчиком», а жену — «мегамозгом по ребенку». А мальчик растет, и отец уже замечает в нем свои черты: когда Лев в младенчестве подходил к фортепиано и нажимал на клавиши, по словам Сюткина, эти мелодии звучали на удивление гармонично.

Сегодня, в 2026 году, артист продолжает выступать — в джаз-клубе Игоря Бутмана, на бесплатных концертах в Москве. Но теперь каждый выход на сцену подчинен новому смыслу: надо держать форму, чтобы успеть главное. Сын, родившийся, когда отцу уже перевалило за 60, оказался не финальной главой его биографии, а началом новой. Возможно, секрет вечной молодости Сюткина и его жены не в особых диетах и косметологии. А в том, что нужно вовремя перестать доказывать что-то миру и начать жить для тех, кто рядом.