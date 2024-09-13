Dota как стиль жизни. Кто такой Серега Пират и почему он стал популярным

В конце августа в Сети появилась песня Team Spirit. Исполнитель — Серега Пират, автор трека «Зомби-апокалипсис», взорвавшего Рунет прошлой весной. Изначально молодой человек был стримером и делал видео по компьютерной игре Dota 2. Что еще известно о Сереге Пирате, какие песни и мемы с ним популярны — в материале 360.ru.

Кто такой Серега Пират: биография и фамилия О личности Сереги Пирата известно мало. Сведения в интернете есть, но их подлинность сомнительна. Если верить порталу Genuis, настоящее имя Сереги Пирата — Сергей Евгеньевич Маляр. Он родился в 1996 году в Санкт-Петербурге. По данным streamersbase, место рождения Пирата — Казань, а дата — 3 сентября 1995 года. Согласно интервью Сереги для ProDota, он некоторое время жил во Владивостоке. Псевдоним Пират Сергей придумал, поскольку он «забавно звучит». «Я запросто мог быть Серега Кулак или Серега Бандит. Просто в тот день я решил быть пиратом», — отметил стример.

Какое образование у Сереги Пирата В том же интервью Пират рассказал, что учился в университете по специальности «управление морским транспортом». В каком вузе — не уточнил. Возможно, стример обучался в Институте экономики и управления на транспорте или Морском государственном университете имени адмирала Невельского, где есть соответствующие факультеты. «Вряд ли буду работать по этой специальности. При выборе профессии помогали родители», — поделился блогер.

Начало карьеры на YouTube Серега Пират стал популярным в 2014 году. Он начал делать видео для YouTube как мувимейкер: брал отрывки из фильмов и озвучивал их по теме компьютерной игры Dota.

Фото: Источник фото: Telegram-канал Сереги Пирата

Ролики понравились пользователям платформы. Постепенно он перешел от кино к каверам, которые стилизовал под Dota. Например, популярным стало видео «Гарри Поттер и школа доты». Затем блогер начал создавать собственные треки. Их условно называли "Dota-рэп".

Начало карьеры стримера Параллельно Серега Пират начал вести стримы — прямые эфиры — на YouTube. Сначала обозревал Dota, затем вторую часть игры. Долгое время Серега не выходил на «Твич» — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Причина — трехлетний бан. В какой-то момент он истек, но спустя две недели стриминга ресурс вновь заблокировал блогера. По этой причине Пират его не любит.

Фото: Источник фото: Telegram-канал Сереги Пирата

Личная жизнь Сереги Пирата В свободное время блогер играет на гитаре, кроме того, ему нравится научная фантастика. Серега Пират какое-то время жил в Санкт-Петербурге, Дальнереченске и Рязани. В последний город он, предположительно, уехал за своей девушкой. Состоит ли он сегодня в отношениях — неизвестно. В 2022 году стример переехал во Вьетнам, где делил квартиру с коллегой — Владом Грабовским. С ним же выпустил трек «Зомби-апокалипсис». Главные песни и мемы Сереги Пирата Серега Пират выпустил примерно 30 ироничных песен. По подсчетам «Яндекс Музыки», суммарно их прослушали более миллиона раз, а некоторые треки блогера породили мемы.

Фото: Sergey Elagin/Business Online/ команда Xtreme Gaming / Global Look Press

Team Spirit Один из последних треков — Team Spirit, который Серега Пират создал совместно с одноименной командой по Dota 2. В начале сентября российско-украинский коллектив боролся за выход в плей-офф престижного чемпионата по компьютерной игре — The International 2024. Сборная вылетела со второго этапа турнира, уступив команде из Китая Xtreme Gaming. Также коллектив имеет составы по Counter-Strike 2, Hearthstone и Mobile Legends: Bang Bang. Они дважды выигрывали на The International.

Меня бесит, как это нелегко: Два Инта забрать — мировой рекорд. Вот сюда вард, со смока ганг — Я заработал снова миллион. Серега Пират Цитата из песни Team Spirit

В клипе Серега в образе Антимага выступает на сцене на фоне персонажей из Dota 2. Песню много критикуют за непопадание в ритм.

Фото: Источник фото: Telegram-канал Сереги Пирата

«ТП на Аме» В песне «ТП на Аме» Серега Пират поет о компьютерной игре. Его персонаж начал с самого начала плохо, из-за чего его «ТП отменено», то есть в Dota 2 перестала работать телепортация. Во втором куплете Серега хорошо начал игру, но оступился в неподходящий момент. Из-за этого стример вновь проиграл. Песня завирусилась из-за шквала критики.

«Качалка» В треке «Качалка» поется о любви к тренажерному залу и подготовке к лету. В клипе несколько ребят занимаются на тренажерах. После выхода трека в Сети появился мем: к телу накачанного парня приклеили голову Сереги Пирата.

Фото: Мем на песню «Качалка»

«Зомби-апокалипсис» Весной 2024 года в TikTok и других соцсетях завирусился трек «Зомби-апокалипсис». В нем Пират рассказывает о том, что попал в город, где его на каждом углу подстерегают зомби. Они охотятся на стримера, чтобы съесть. Девушка-зомби все же кусает героя песни. В последнем куплете он сообщает, что погиб — тоже стал зомби. Популярность трека вновь породила мем. Люди подставляли песню Пирата, чтобы объяснить свои промахи — опоздание и неподготовленность к чему-то.

Другие популярные песни Сереги Пирата Помимо хитов, Серегу Пирата знают по трекам «Гимн Дахака», «Маша», «Я поднимаю свою голову вверх». Часть из них исполнитель посвятил любимой компьютерной игре, другую — личной жизни. В интернете считается модным ругать песенное творчество Сереги Пирата, однако молодой человек, судя по всему, не обижается на хейтеров. Серега Пират сейчас В 2024 году Серега Пират живет в Таиланде. Ведет свой блог в Telegram, продолжает заниматься музыкой и вести стримы.