15 апреля 2025 11:42 Между храмом и сценой. Кто из звезд променял славу на монастырские стены 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Некоторые российские актеры осмелились оставить звездную славу и ушли со сцены на пике карьеры. Их выбор поражает: не каждый сможет променять популярность и поклонников на тишину монастырских стен.

Любовь Стриженова Бывшая жена актера Олега Стриженова после 20 лет работы в кино и студии МХАТ имени Горького уехала из столицы в Чувашию. В 2008 году она приняла монашеский постриг с именем Иудифь. Близкие артистки с пониманием отнесли к ее выбору и навещали в монастыре. «Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем», — сказал сын Любови Александр. Актриса умерла в 83 года от инсульта, ее похоронили на кладбище в Рождественском скиту при монастыре. Ходили слухи, что на уход в монастырь артистку толкнул неудачный брак со Стриженовым.

Фото: РИА «Новости»

Екатерина Васильева Звезда фильмов «Приходи на меня посмотреть», «Соломенная шляпка» и «Чародеи» в 1993 году внезапно перестала сниматься в кино. Поговаривали, что она ушла монастырь. Васильева начала службу в московском храме Софии Премудрости Божией, но полностью от кинематографа не отказалась. Иногда она появлялась на экране, но лишь после благословения на каждую роль. В 75 лет актриса окончательно удалилась в монастырь. «Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. За то, что до сих пор жива, молю Всевышнего. Единственное спасение — в вере», — призналась Васильева.

Фото: РИА «Новости»

Ольга Гобзева Актриса Ольга Гобзева, сыгравшая роли в фильмах «Операция „Трест“» и «Мне двадцать лет», ушла из кино на пике карьеры. Поводом послужили трагические смерти ее коллег: Олега Даля, Юрия Богатырева, Василия Шукшина, Геннадия Шпаликова и Изольды Извицкой. Гобзева связала их гибель с невозможностью существовать в жестоком мире кино. «Виновата водка? Нет, это уже следствие, причина в другом, гораздо глубже. В несоответствии человеческой души с реальной жизнью», — отметила актриса. В 1991 году она ушла в монастырь. Порой монахиня появляется на публике, помогает немощным и одиноким людям.

Фото: РИА «Новости»

Иван Охлобыстин Актер известен миллионам зрителей как доктор Быков из сериала «Интерны», но в начале нулевых он сделал шаг, который шокировал поклонников. В 2001 году Охлобыстин получил сан священника в Ташкенте. В 2010 году артист попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла освободить его от священнослужения, после чего Охлобыстин вернулся на экраны.