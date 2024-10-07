Сегодня 17:35 Повзрослевшая Маша из мультика. Кто исполнил популярный кавер «До скорых встреч» Продюсер Рудченко: Алена Лайфгард — Монеточка с незатейливым материалом 0 0 0 Фото: Личная страница Алены Лайфгард / Соцсети Знаменитости

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Блогер Алена Лайфгард взорвала русскоязычный ТикТок в 2024 году. Она исполнила кавер на песню «До скорых встреч», чем покорила сердца миллионов пользователей соцсети. Кто такая Лайфгард и что еще известно о ее творчестве, выяснил 360.ru.

Биография Алены Лайфгард Настоящая фамилия Алены Лайфгард — Котлова. Она родилась 10 ноября 2000 года в городе Арзамас Нижегородской области. Детство и юность Алены Котловой За большие глаза и звонкий голос в Сети ее прозвали повзрослевшей Машей из мультфильма «Маша и Медведь». С 11 лет Алена выступала на сцене, писала песни, стихи и прозу, участвовала в музыкальных конкурсах. Однако музыкального образования не получила. Переезд в Санкт-Петербург После школы с углубленным изучением английского языка 17-летняя Котлова переехала в Санкт-Петербург. Поступила в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, до этого пробовалась в Высшую школу экономики.

На третьем курсе студентку едва не отчислили из вуза, но обошлось. На четвертом курсе она успешно защитила выпускную работу.

Первые публикации в ТикТоке: что восхитило подписчиков Свою тягу к творчеству и музыке Котлова пронесла через все студенческие годы. В Северной столице она начала записывать каверы на известные песни. Именно в это время появляется псевдоним — Лайфгард. Девушка ежедневно получает множество комплиментов от поклонников и подписчиков. Многие отмечают ее звонкий голос и красивые голубые глаза. «Какая красивая», — написала под одним из постов в соцсети «ВКонтакте» Эдина Кадыкова.

Глаза цвета неба. Паша Молотков подписчик Лайфгард

«Твои глаза — это вообще отдельная тема для разговора», — согласился Александр Акуленко. «Алена, ваши каверы так достойно конкурируют с оригиналами! Браво!» — похвалила Ксения Климаева. «Мы свидетели восходящей звезды», — отметил Олег Вакорин.

Сейчас Алена иногда дает небольшие концерты в Москве и Петербурге. О них она рассказывает на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Песня «До скорых встреч», покорившая ТикТок в 2024 году Популярность Котловой принесли вовсе не собственные песни. Ее узнали благодаря кавер-версии трека певица Almary «До скорых встреч». Композиция о любви на расстоянии так понравилась слушателям, что некоторые начали снимать другие ТикТоки с участием Лайфгард.

Кто аккомпанирует Алене Лайфгард На видео девушке часто аккомпанирует ее молодой человек — звукорежиссер Алексей Ашихмин, работающий с группами «Аффинаж» и «Молодость внутри». Он подыгрывает Алене на укулеле и признается, что играет на музыкальном инструменте посредственно. Зато его девушка играет на фортепиано и увлекается танцами.

Собственные песни Алены Котловой В 2022 году Алена выпустила авторскую песню Sorry. После этого Лайфгард вплоть до 2024 года, помимо каверов, записывала свои треки. В ее арсенале такие авторские композиции, как «До свидания, пипл», «Влюблена», «Пой», «Мой огонь», «Полечу», «Одиночка», «Счастье в пустых карманах» и «Ятычеловек». На сервисе «Яндекс Музыка» Алена зарегистрировалась недавно — в мае 2024 года. За это время ее треки послушали 14 628 раз. Певица участвовала в телешоу Андрея Малахова «От всей души». Она спела песню «Калина», которую посвятила бабушке.

В соцсетях Алена рассказала, что планирует выпустить сольный альбом. Для этого она объявила сбор донатов.

Музыкальный критик — о творчестве Лайфгард «История с Лайфгард явно заточена на молодежную аудиторию. С помощью ТикТока и вирусных видео девушка вполне может собрать свою аудиторию. Похожая история произошла с Монеточкой*, которая сейчас освободила информационное пространство», — рассказал 360.ru музыкальный продюсер, музыкальный критик и медиаэксперт Павел Рудченко. По его мнению, Лайфгард пока не тянет на полноценный проект — это лишь первые попытки завоевать любовь публики. «Я не вижу каких-то особенных вокальных данных — плоский голос без проработки, глубины. Музыкальной или вокальной школы не слышно», — заявил продюсер.

Он не стал исключать, что со временем девушка разовьет навыки. «Пока же это „плоская“ Монеточка* с незатейливым материалом, которая может зайти аудитории», — подытожил музыкальный эксперт.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста России.