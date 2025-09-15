«Крысы и провокаторы». Дудаев высказался о скандальном интервью Пугачевой

Алла Пугачева и другие провокаторы, сбежавшие из России — это крысы, которые покинули тонущий, по их мнению, корабль. За слова о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве певицу ждет расплата, заявил в видеообращении министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Это люди, которые сбежали из Российской Федерации после начала специальной военной операции с расчетом на то, что наша страна не выдержит в противостоянии с коллективным Западом. <…> Эти люди на определенном этапе приняли для себя решение, что наша страна не располагает таким потенциалом, что экономика страны не выдержит, что начнет расшатываться государственный строй, раскол, распад Российской Федерации. Они для себя прогнозировали такой сценарий и сбежали из страны, как крысы с тонущего корабля. Но, как оказалось, корабль не только не тонет, а, наоборот, набирает обороты», — пояснил Дудаев.

В новом большом интервью Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком и выразила сожаление, что не смогла предотвратить его смерть. Чеченский министр Ахмед Дудаев обозначил контекст, в котором стоит рассматривать подобные высказывания.

Министр напомнил, что несмотря на санкционные тиски, Россия развивается, экономика растет, а параллельно эффективно достигаются цели и задачи в зоне СВО. Такое развитие событий не входило в планы убежавших из страны «крыс».

«Поступив так бессовестно, предав национальные интересы, предав свою Родину, своих поклонников, слушателей, зрителей, читателей, этот круг лиц — они опозорились перед всем миром. Насквозь сегодня все увидели их сущность», — заявил Дудаев.

Все их действия, вся активность из-за границы призваны приблизить, реализовать тот сценарий, который они нарисовали себе, отметил министр.

Он напомнил, что Джахар Дудаев — террорист, из-за которого в Чечне погибли около 300 тысяч человек, а республика оказалась ввергнута в хаос. Дудаев и его саттелиты довели народ до отчаяния.

«Такими высказываниями, восхваляя такого террориста, Алла Пугачева оскорбляет память всех погибших 300 тысяч человек. <…> Она оскорбляет весь чеченский народ. <…> Алла Пугачева, и другие провокаторы, крысы, которые сбежали из нашей страны, понесут ответственность за каждое слово. История с них спросит. Им придется ответить и перед памятью погибших, и перед народами, которые они оскорбляют», — резюмировал министр.