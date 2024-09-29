29 сентября 2024 01:22 Красавица и чудовище. Почему поклонники не приняли мужа Ланы Дель Рей Лана Дель Рей вышла замуж за охотника на крокодилов Джереми Дюфрена 0 0 0 Фото: Diogo Baptista/Keystone Press Agency / Global Look Press Знаменитости

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Певица Лана Дель Рей (настоящее имя Элизабет Грант) шокировала своих поклонников, подтвердив появившиеся в прессе сообщения о свадьбе. Она вышла замуж за своего нового бойфренда — гида и охотника на аллигаторов из Луизианы Джереми Дюфрена. О романе пары стало известно всего месяц назад, и многие посчитали брак слишком быстрым. Больше всего фанатам исполнительницы не понравилась разница в возрасте в 17 лет, а также внешний вид ее избранника, которого уже прозвали «уродом» и деревенским парнем.

Свадьба на болоте

О церемонии бракосочетания Дель Рей и Дюфрена первой сообщила газета The Daily Mail, купившая фото папарацци, следящего за торжеством. Свадьбу сыграли в Луизиане на территории компании Airboat Tours by Arthur, где работает жених. Фирма организует и проводит экскурсии по болотам штата, а также разводит аллигаторов.

Торжественное мероприятие прошло под открытым небом. К алтарю 39-летнюю певицу подвел ее отец Роберт Грант. Журналисты отметили, что невеста выбрала платье с небольшим шлейфом, который волочился за ней по усыпанным гравием проходу.

Фото: instagram.com*/honeymoon/ / Соцсети

Дюфрен сменил привычную ему камуфляжную одежду на черный костюм и белую рубашку, но, словно демонстрируя, в чем заключается его работа, на ноги надел коричневые туфли из кожи крокодила. После принесения клятв и обмена кольцами пара присоединилась к гостям, которые сидели под белыми тентами. Среди них журналисты заметили сестру и брата певицы Кэролайн и Чарли Грантов. Для Ланы Дель Рей это первый брак. Для Джереми Дюфрена — второй. Он уже несколько лет в разводе, но у него есть трое детей от первой супруги.

Романтические отношения Ланы Дель Рей

Личная жизнь популярной певицы всегда привлекала внимание публики. Но мало кто знает, что творчеством будущая звезда сцены увлеклась после лечения от алкоголизма. Родители не смогли справиться самостоятельно с зависимостью юной дочери и отправили ее в закрытое учреждение, где девушка посещала собрания анонимных алкоголиков. Победить тягу к спиртному она смогла к 20 годам. Тогда же у Ланы Дель Рей начались первые и самые длительные отношения с рок-музыкантом и продюсером Стивеном Мертинсом, который сделал исполнительницу звездой. Вместе они прожили семь лет, но расстались.

В 2012 году новым избранником певицы стал шотландский музыкант Барри Джеймс О`Нилл. Многим казалось, что две творческие натуры нашли друг друга.

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Журналисты даже заметили обручальное кольцо на пальце исполнительницы. Но дальше помолвки дело не пошло. После записи совместного альбома Ultraviolence пара рассталась. Исполнительница объяснила, что видела в Барри не мужа, а брата-близнеца. Следующие романы Ланы Дель Рей стали слишком кратковременными. Практически сразу после расставания с О`Ниллом она вступила в отношения с итальянским фотографом и режиссером Франческо Карроззини — сыном легендарного главного редактора Vogue Франки Соццани. Вместе молодые люди провели всего год и разбежались.

Фото: imageSPACE/imago stock&people / Global Look Press

Следующим избранником певицы стал рэпер G-Eazy, с которым она готовила запись нового трека, но общего у пары оказалось очень мало.

В 2019 году Лану Дель Рей заметили в компании полицейского, ставшего звездой реалити-шоу Шона Ларкина. Но этот роман быстро закончился после наступления пандемии и введения всемирного локдауна. Тогда же Лана Дель Рей стала пользоваться приложениями для знакомств, где у нее завязались отношения с певцом Клейтоном Джонсоном. Они набрали серьезный оборот, возлюбленные даже обменялись кольцами, но в 2021 году они официально объявили о расставании.

Когда Лана Дель Рей познакомилась с Джереми Дюфреном?

Судя по социальным сетям официальных супругов, это произошло в 2019 году — за несколько месяцев до появления в жизни певицы Ларкина. В Луизиану певица приезжала в марте для участия в фестивале BUKU Music + Art Project.

Экскурсии по болотам, которые устраивала компания Дюфрена, тогда были очень популярны у американских звезд. Он публиковал в своем Instagram* фотографии с актрисами Кейт Хадсон и Эммой Робертс, а также находившемся тогда в зените славы звездой сериала «Королевы крика» Гленом Пауэллом.

Фото: Instagram.com*/airboattoursbyarthur

Лана Дель Рей не стала исключением. Во время прогулки на надувной лодке Дюфрен сделал их совместный снимок. «Я никогда не знаю, с кем я могу столкнуться на своих экскурсиях, но всегда рад видеть Лану Дель Рей», — подписал он его. Актриса репостнула фотографию и оставила свою подпись. «Джереми, позволь мне стать капитаном Airboat Tours by Arthur», — подписала она, намекнув на возможность отношений.

Чем известен Джереми Дюфрен?

Мужу Ланы Дель Рей 49 лет. Он родился и вырос в Луизиане. В первом браке у Дюфрена родились две дочери и сын.

Экскурсоводом он работает с 2015 года и часто показывает в соцсетях, как кормит с рук диких аллигаторов, которых называет «дворовыми собаками».

Фото: Instagram.com*/airboattoursbyarthur 1/3 Фото: Instagram.com*/airboattoursbyarthur 3/3

Практически каждому из хищных обитателей болот он дал свою кличку. По мнению журналистов, именно возраст и скромность Дюфрена так привлекли Лану Дель Рей.

Фото: Instagram.com*/airboattoursbyarthur

Однажды певица призналась, что разорвала отношения с одним из бойфрендов, который высказал ей претензию, что она зарабатывает миллионы, а живет в очень маленьком доме. По ее словам, недовольство возлюбленного ее сильно удивило. «Между ним и мной было что-то вроде маленького раздутого самолюбия. У меня его нет давно. Оно разбилось вдребезги», — подчеркивала певица.

О том, что между Ланой и Джереми возник роман, стало известно из случайного ролика в TikTok. Держащихся за руки возлюбленных засняли на фестивале в Лидсе, который прошел в августе.

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Причем уже тогда ставшие свидетелями отношений молодые люди скривились, увидев нового бойфренда певицы.

Чем не понравился поклонникам Ланы Дель Рей ее муж?

Опубликованный в TikTok ролик быстро разлетелся по социальным сетям. Поклонники вычислили, как зовут и чем занимается новый мужчина певицы. Сначала Дюфрена критиковали за возраст, а также «деревенское» происхождение.

Фанаты строили теории, чем «этот мужик», обаял певицу. Пользователи X (бывший Twitter) и Reddit стали сопровождать каждое упоминание Дюпрена словом ugly (уродливый).

Фото: Социальная сеть X (бывший Twitter)

Под критику попала и сама исполнительница. Пользователи стали интересоваться, не появятся ли в ее следующем альбоме песни в стиле кантри. За Лану вступились комментаторы фанатского форума. «Кому какое дело, как он выглядит, если ей с ним хорошо. Он может выглядеть просто прекрасно, но быть придурком в отношениях. Но здесь я этого не вижу», — написала одна из поклонниц. Ее поддержала большая часть фанатов, которые подчеркнули, что рады за певицу. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.