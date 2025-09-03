Крах королевы закулисья. Как смерть Табакова разрушила империю Зудиной и заставила ее пойти против России
Десятилетия державшая в страхе закулисье столичных театров народная артистка России Марина Зудина после смерти супруга Олега Табакова лишилась былого влияния и сцены. В поисках новой опоры актриса заняла позицию, противоположную линии страны, которая дала ей звания и славу. Почему королева МХТ променяла реальную власть на виртуальный протест и какую цену ей пришлось заплатить за смену декораций — в материале 360.ru.
Королева в мире декораций
Имя Марины Зудиной годами внушало одновременно трепет и уважение в театральных кругах Москвы. Ее называли королевой закулисья, хозяйкой, чей голос решал судьбы.
В театре Табакова достаточно было одного ее намека, чтобы молодая актриса превратилась в ведущую звезду, а неугодная артистка навсегда пропала из главных ролей. Костюмеры шили платья под ее настроение, а декораторы ежечасно ждали нового распоряжения.
Начинающие актрисы боялись даже смотреть ей в глаза — вдруг попадешь в опалу, и прощай карьера. Зудина плела вокруг себя целый кокон влияния, где поддержка гарантировала привилегии, а отторжение — забвение.
Даже самые именитые режиссеры предпочитали не спорить с ней, понимая, что противостоять означало рисковать собственной карьерой и душевным спокойствием. Отказ дать главную роль мог обернуться не просто потерей возможности, а настоящей травлей.
Но вся эта власть оказалась призрачной и держалась лишь на одном человеке. И когда его не стало, декорации рухнули в одночасье.
Скандал как билет в королевскую ложу
Роман Марины Зудиной и Олега Табакова начался в 1985 году, когда она была еще студенткой ГИТИС на его курсе. Будущая актриса сознательно стремилась именно к Табакову, который был ее кумиром с детства, несмотря на то, что мэтр был уже женат.
По словам Зудиной, Олег Табаков не отличался эмоциональностью и долго не признавался ей в чувствах. Их брак стал возможен только после развода Табакова с первой женой Людмилой Крыловой, причиной которого стала беременность Зудиной в 1995 году.
Для театральной Москвы это событие имело сильный привкус скандала. Многие считали, что ради собственного счастья Марина шла буквально по головам, не замечая, кого выталкивает на обочину.
После свадьбы Зудина стала не только женой, но и фактической хозяйкой двух театров — МХТ имени Чехова и легендарной "Табакерки", которыми руководил Табаков. В том же году родился их сын Павел, а спустя еще десять лет — дочь Мария.
Крах империи Зудиной
Смерть Олега Табакова 12 марта 2018 года стала точкой невозврата не только для семьи, но и для всей сложившейся системы. С его уходом исчезли и страх, и прежнее уважение, которые были фундаментом власти Зудиной.
Владимир Машков, новый художественный руководитель, жестко обозначил свою власть, показав, что прежние порядки закончились. Люди, которые еще вчера подносили ей сценарии и конфеты, теперь старательно обходили стороной.
Коллеги, привыкшие улыбаться в глаза, начали перешептываться, а кто-то даже не скрывал радости. Главные роли ушли к новым лицам, а спектакли с ее участием один за другим вычеркивались из афиши.
Сама Зудина горько констатировала: «Я выхожу на сцену, дай бог, раз пять или шесть за целый год. Я получаю зарплату, и, в общем, у меня ощущение, что мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену и тихо сидела». Особенно болезненным был контраст между ее вчерашним всесилием и сегодняшним положением.
Много лет назад судьба щедро одарила Зудину всем: и сценой, и мужчиной, и статусом. Но за это ей пришлось дорого заплатить — не только личными скандалами и разрушением семьи Табакова, но и драмой вокруг наследства.
После смерти Олега Табакова завещание мэтра вызвало скандалы: большинство имущества ушло Зудиной и их детям, а первый сын артиста Антон оказался не у дел, на что Марина холодно заявила, что «он и так обеспечен». Старшая дочь Александра и внуки получили лишь формальные крохи, и их имена редко звучали в прессе.
Оставшись без своей сцены и без поддержки, королева закулисья стала искать новую площадку для высказывания. И нашла ее в виртуальном пространстве, сменив театральные интриги на политический протест.
Новое амплуа Зудиной
Февраль 2022 года стал переломным моментом для многих россиян, не избежала этого и семья Табаковых. Сразу после начала специальной военной операции актриса присоединилась к сонму голосов, выступающих против СВО.
Она сразу же разместила в социальных сетях лаконичный, но красноречивый статус: «Нет войне». Эти два слова вызвали настоящую бурю негодования среди патриотически настроенных граждан, которые обрушились на актрису с обвинениями в предательстве.
Позже свое послание Зудина удалила, однако мнение не поменяла. В комментариях она продолжила выражать свою поддержку тем, кто не замечал войны восемь лет и заметил только после начала спецоперации.
Актриса не только отмечала «сердечками» посты, в которых утверждалось, что «русские солдаты бомбят все подряд и убивают все и всех», но и в ответ публиковала смайл, обозначающий «да будет так». Таким же эмодзи — сложенные в молитве руки — Марина Зудина отмечала комментарии своих подписчиков, которые писали о якобы жестокости российских солдат.
Можно было бы подумать, что Зудина просто отмечает всех без разбора комментаторов на своей странице, но соседние реплики «лайка» не получали — только те, что про войну и только со стороны украинцев.
Особое недовольство вызвало у артистки решение нынешнего художественного руководителя «Табакерки» Владимира Машкова разместить букву Z на фасаде театра.
Она заявила, что хоть и лично убрать букву раздора с фасада никак не может, но искренне верит, что те, кто там ее повесил, «за свои поступки ответят».
Таким образом, женщина, достигшая вершин в системе российского театра, пользуясь всеми его благами и званиями, теперь заняла позицию, диаметрально противоположную позиции государства, эту систему создавшего.
Цена новой роли
Жизнь Зудиной представляет собой драматическую метаморфозу от всесильной хозяйки МХТ до маргинализированной актрисы с непопулярной позицией. Ее путь ярко иллюстрирует хрупкость власти, основанной не на таланте, а на близости к источнику влияния.
Ключевой диссонанс заключается в том, что Зудина — народная артистка России, чьи звания и карьера были целиком созданы в этой стране и этой системе. Ее нынешняя позиция выглядит как отрицание самой основы собственного успеха, того фундамента, на котором строилось ее благополучие.