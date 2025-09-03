Сегодня 03:45 Крах королевы закулисья. Как смерть Табакова разрушила империю Зудиной и заставила ее пойти против России 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Десятилетия державшая в страхе закулисье столичных театров народная артистка России Марина Зудина после смерти супруга Олега Табакова лишилась былого влияния и сцены. В поисках новой опоры актриса заняла позицию, противоположную линии страны, которая дала ей звания и славу. Почему королева МХТ променяла реальную власть на виртуальный протест и какую цену ей пришлось заплатить за смену декораций — в материале 360.ru.

Королева в мире декораций Имя Марины Зудиной годами внушало одновременно трепет и уважение в театральных кругах Москвы. Ее называли королевой закулисья, хозяйкой, чей голос решал судьбы. В театре Табакова достаточно было одного ее намека, чтобы молодая актриса превратилась в ведущую звезду, а неугодная артистка навсегда пропала из главных ролей. Костюмеры шили платья под ее настроение, а декораторы ежечасно ждали нового распоряжения. Начинающие актрисы боялись даже смотреть ей в глаза — вдруг попадешь в опалу, и прощай карьера. Зудина плела вокруг себя целый кокон влияния, где поддержка гарантировала привилегии, а отторжение — забвение.

Фото: РИА «Новости» 1/1

Даже самые именитые режиссеры предпочитали не спорить с ней, понимая, что противостоять означало рисковать собственной карьерой и душевным спокойствием. Отказ дать главную роль мог обернуться не просто потерей возможности, а настоящей травлей. Но вся эта власть оказалась призрачной и держалась лишь на одном человеке. И когда его не стало, декорации рухнули в одночасье. Скандал как билет в королевскую ложу Роман Марины Зудиной и Олега Табакова начался в 1985 году, когда она была еще студенткой ГИТИС на его курсе. Будущая актриса сознательно стремилась именно к Табакову, который был ее кумиром с детства, несмотря на то, что мэтр был уже женат.

Фото: РИА «Новости»

По словам Зудиной, Олег Табаков не отличался эмоциональностью и долго не признавался ей в чувствах. Их брак стал возможен только после развода Табакова с первой женой Людмилой Крыловой, причиной которого стала беременность Зудиной в 1995 году. Для театральной Москвы это событие имело сильный привкус скандала. Многие считали, что ради собственного счастья Марина шла буквально по головам, не замечая, кого выталкивает на обочину.

Фото: Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым / РИА «Новости»

После свадьбы Зудина стала не только женой, но и фактической хозяйкой двух театров — МХТ имени Чехова и легендарной "Табакерки", которыми руководил Табаков. В том же году родился их сын Павел, а спустя еще десять лет — дочь Мария. Крах империи Зудиной Смерть Олега Табакова 12 марта 2018 года стала точкой невозврата не только для семьи, но и для всей сложившейся системы. С его уходом исчезли и страх, и прежнее уважение, которые были фундаментом власти Зудиной. Владимир Машков, новый художественный руководитель, жестко обозначил свою власть, показав, что прежние порядки закончились. Люди, которые еще вчера подносили ей сценарии и конфеты, теперь старательно обходили стороной.

Фото: РИА «Новости»

Коллеги, привыкшие улыбаться в глаза, начали перешептываться, а кто-то даже не скрывал радости. Главные роли ушли к новым лицам, а спектакли с ее участием один за другим вычеркивались из афиши. Сама Зудина горько констатировала: «Я выхожу на сцену, дай бог, раз пять или шесть за целый год. Я получаю зарплату, и, в общем, у меня ощущение, что мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену и тихо сидела». Особенно болезненным был контраст между ее вчерашним всесилием и сегодняшним положением. Много лет назад судьба щедро одарила Зудину всем: и сценой, и мужчиной, и статусом. Но за это ей пришлось дорого заплатить — не только личными скандалами и разрушением семьи Табакова, но и драмой вокруг наследства. После смерти Олега Табакова завещание мэтра вызвало скандалы: большинство имущества ушло Зудиной и их детям, а первый сын артиста Антон оказался не у дел, на что Марина холодно заявила, что «он и так обеспечен». Старшая дочь Александра и внуки получили лишь формальные крохи, и их имена редко звучали в прессе.

Фото: РИА «Новости»

Оставшись без своей сцены и без поддержки, королева закулисья стала искать новую площадку для высказывания. И нашла ее в виртуальном пространстве, сменив театральные интриги на политический протест. Новое амплуа Зудиной Февраль 2022 года стал переломным моментом для многих россиян, не избежала этого и семья Табаковых. Сразу после начала специальной военной операции актриса присоединилась к сонму голосов, выступающих против СВО. Она сразу же разместила в социальных сетях лаконичный, но красноречивый статус: «Нет войне». Эти два слова вызвали настоящую бурю негодования среди патриотически настроенных граждан, которые обрушились на актрису с обвинениями в предательстве. Позже свое послание Зудина удалила, однако мнение не поменяла. В комментариях она продолжила выражать свою поддержку тем, кто не замечал войны восемь лет и заметил только после начала спецоперации.

Фото: РИА «Новости»

Актриса не только отмечала «сердечками» посты, в которых утверждалось, что «русские солдаты бомбят все подряд и убивают все и всех», но и в ответ публиковала смайл, обозначающий «да будет так». Таким же эмодзи — сложенные в молитве руки — Марина Зудина отмечала комментарии своих подписчиков, которые писали о якобы жестокости российских солдат. Можно было бы подумать, что Зудина просто отмечает всех без разбора комментаторов на своей странице, но соседние реплики «лайка» не получали — только те, что про войну и только со стороны украинцев. Особое недовольство вызвало у артистки решение нынешнего художественного руководителя «Табакерки» Владимира Машкова разместить букву Z на фасаде театра.

Фото: РИА «Новости»

Она заявила, что хоть и лично убрать букву раздора с фасада никак не может, но искренне верит, что те, кто там ее повесил, «за свои поступки ответят». Таким образом, женщина, достигшая вершин в системе российского театра, пользуясь всеми его благами и званиями, теперь заняла позицию, диаметрально противоположную позиции государства, эту систему создавшего. Цена новой роли Жизнь Зудиной представляет собой драматическую метаморфозу от всесильной хозяйки МХТ до маргинализированной актрисы с непопулярной позицией. Ее путь ярко иллюстрирует хрупкость власти, основанной не на таланте, а на близости к источнику влияния.

Фото: РИА «Новости»

Ключевой диссонанс заключается в том, что Зудина — народная артистка России, чьи звания и карьера были целиком созданы в этой стране и этой системе. Ее нынешняя позиция выглядит как отрицание самой основы собственного успеха, того фундамента, на котором строилось ее благополучие.