Копия принца Уильяма и будущий президент? Что известно о младшем сыне Лукашенко Коле
В поездке на саммит ШОС в Китае президента Белоруссии Александра Лукашенко сопровождал его младший сын — 21-летний Николай. Молодой человек стал одной из самых обсуждаемых персон мероприятия, приковав женские взгляды всего мира. Что известно о Лукашенко-младшем и его матери, почему его сравнивают с принцем Уильямом, кому принадлежит его сердце и есть ли у Коли шансы стать преемником отца — в материале 360.ru.
Биография Николая Лукашенко
Николай Александрович Лукашенко родился 31 августа 2004 года в Минске. О личности матери парня известно мало, так как он появился на свет вне брака. Президент Белоруссии официально состоит в отношениях с Галиной Желнерович, но они не живут вместе с 1994 года — момента избрания его на пост главы государства.
Известно, что мать Николая — врач. По слухам, это Ирина Абельская, бывший главный доктор государственного лидера. У нее есть степень доктора медицинских наук, она была главврачом Республиканского медицинского центра Управления делами президента Белоруссии с 2001 по 2007 год и с 2009-го. Ее мать, в свою очередь, была министром здравоохранения страны четыре года.
Сам Александр Лукашенко говорил об этом так:
Я не разведенный человек, а у меня от другой женщины родился сын. Я не соответствую классическому пониманию большого семьянина.
Однажды президент обмолвился, что Коля очень редко видит мать, в его воспитании она не участвует. У него есть два старших брата по отцу: 49-летний Виктор и 45-летний Дмитрий.
Мальчик впервые появился на публике в 3,5 года. В 2008-м он вместе с отцом приехал на субботник на стройплощадку «Минск-Арена». Тогда публика не знала, кто это. Позднее президент признался, что это его внебрачный сын.
Появиться с Колей на публике Лукашенко-старшему посоветовал британский пиарщик Тимоти Белл, который начал работать на президента в марте 2008 года. Он предположил, что народу понравится имидж руководителя страны как белорусского батьки и заботливого папы, что легко поддерживать благодаря маленькому сыну рядом.
После этого Колю стали чаще видеть с Лукашенко на мероприятиях, в том числе на международных. Например, в 10 лет мальчик побывал на заседании Генеральной ассамблеи ООН, а в 2020-м в возрасте 15 лет присутствовал на военном параде Победы в Москве — вместе со своими братьями он сидел в одном ряду с президентом России Владимиром Путиным.
Образование
До девятого класса Николай учился в Острошицко-Городокской средней школе. Образовательное учреждение самое обычное — без золотых унитазов. Однако оно находится очень близко к личной резиденции президента, что, по всей видимости, сыграло ключевую роль в выборе. Ранее там учился старший брат Дмитрий и его дочери.
Интересно
В девятом классе Коля занял первое место в районной олимпиаде по химии и третье в областном этапе.
Затем поступил в лицей при Белорусском госуниверситете, где планировал учиться в 10-м классе. Он выбрал биологический профиль и, возможно, готовился пойти по стопам матери. Однако из-за протестов 2020 года Александр Лукашенко забрал сына из учебного заведения в Минске из соображений безопасности.
Предполагали, что Николай какое-то время учился в гимназии при МГУ в Москве, однако там эту информацию опровергли. Также были слухи, что он проходил программу в частной гимназии в районе Дрозды Минского района. Ее, к слову, учредила компания его матери. Еще один вариант, о котором говорили, — закрытая школа «Президент» в элитном поселке ParkVille в Подмосковье. Последнее учебное заведение эти сведения не подтвердило.
Достоверно известно, что Лукашенко-младший окончил школу, будучи на домашнем обучении, и даже получил золотую медаль. Помимо основной учебной программы, он занимался изучением языков, игрой на фортепиано и спортом.
Потом Коля поступил в Белорусский государственный университет на биологический факультет. В 2023 году он участвовал в программе обмена и учился в Пекинском университете Хао Пин. Его отмечали как лучшего студента курса. Обучение проходит на английском языке, также молодой человек активно познает китайский.
Скандал во Дворце независимости
Во время протеста 23 августа 2020 года 15-летний Николай сопровождал отца в экипировке бойца спецназа, бронежилете и с автоматом в руках.
В тот день часть протестующих отправилась в сторону новой резиденции Лукашенко — Дворцу независимости, куда на вертолете и прибыл Александр с сыном. На нем тоже был бронежилет, в руках автомат, однако был ли в оружии магазин с патронами, сказать сложно.
Интересно
Они прилетели к моменту, когда всех митингующих разогнали. На видео, которое попало в сеть, он сказал: «Как крысы разбежались». Голос Николая за кадром тоже слышен: «Ну где они?» Ответ президента многих возмутил: «Убежали. Они узнали, что ты будешь там».
После распространения ролика Лукашенко обвинили в сумасшествии. Многие не поняли, зачем нужно было тащить с собой 15-летнего подростка. Возможно, именно поэтому белорусский «батько» побоялся за безопасность сына и забрал его из лицея.
В октябре 2020 года Коля участвовал во встрече отца с политзаключенными в СИЗО. В августе 2024 года его включили в санкционный список Канады.
Спорт в жизни Николая Лукашенко
Лукашенко-старший с раннего детства прививал сыну здоровый образ жизни.
«Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь он может выдержать температуру около 100 градусов в парилке и 28 градусов в бассейне. Плюс он выдерживает и ледяную ванну», — отметил белорусский президент.
Николай с детства увлекается биатлоном и хоккеем. В 2018-м на соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» он завоевал серебро в смешанной эстафете, а в 2016 году на хоккейном турнире «Золотая шайба» получил звание лучшего бомбардира.
Его тренер по хоккею Дмитрий Басков признавался, что ставит парня в пример своему сыну.
«Не хочу заниматься популизмом, но Николай очень крутой. Для своего возраста он очень воспитанный, интеллигентный, честный и открытый», — отметил спортсмен.
Есть ли девушка у Николая Лукашенко
О незаурядной внешности младшего сына Александра Лукашенко впервые заговорили в 2020 году, когда 15-летний отпрыск посетил парад Победы в Москве. Тогда СМИ отметили, как возмужал парень, а в Сети появилось откровенное «Самый горячий драник Белоруссии».
Из-за миловидной внешности и роста в 190 сантиметров его начали сравнивать с принцем Уильямом — в свои 20 лет он вскружил головы всем молодым девушкам Великобритании и не только. Его выбор пал на Кейт Миддлтон. А вот младшему Лукашенко только предстоит его сделать.
Пока он предпочитает держать все в тайне.
«Все детали личной жизни я не буду раскрывать, потому что у каждого человека есть свои какие-то вопросы личного характера. И в моей ситуации это, наверное, не то, на чем нужно делать акцент», — отметил Николай.
Не секрет, что Лукашенко-старший любит окружить себя красивыми девушками. По этой причине сложно сказать, с кем они пришли — отцом или сыном. Вот кого видели рядом:
- Полину Жогло — студентку юрфака БГУ, была с четой на климатическом саммите в ОАЭ;
- Анну Маргвелашвили — дочь экс-президента Грузии, познакомились во время официального визита Александра Лукашенко в Тбилиси в 2018 году;
- Марию Василевич — мисс Беларусь — 2018, появилась на "Славянском базаре" 2019 года;
- Алину Роскач — мисс Беларусь — 2016, празднование Купальи в Александрии.
О популярности Николая среди девушек говорят и видеоролики по тегу #колялукашенко. Они набирают миллионы просмотров, однако юноша предпочитает отмалчиваться.
Более того, у папиного ангелочка, по всей видимости, нет аккаунтов в соцсетях.
«Никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента травмировать психику», — говорил президент Белоруссии.
Чем сейчас занимается Николай Лукашенко — слухи о политической карьере
На данный момент «белорусский принц» учится и живет в Китае. При этом он тесно общается с семьей, часто бывает на родине и в России с официальными визитами.
Ходили слухи, что ему прочат политическую карьеру и даже пост президента. Об этом пошутил Лукашенко-старший на субботнике в «Минск-Арене», когда Коле было три года.
«Везде муссируется, что президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом Белоруссии», — пошутил руководитель республики, но СМИ быстро это подхватили и не раз припоминали политику.
Он только подливал масла в огонь:
«Если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить. Уникальный человек».
Позднее, когда Коля подрос, ему пришлось оправдываться: человек, конечно, уникальный, только вот не для политики.
«Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу [чтобы Николай стал президентом] <…> Он человек мужественный. Я этому рад. И свою страну он будет защищать как следует,», — говорил Лукашенко-старший в 2020 году.
В начале 2025-го, однако, шутить перестал.
«Молодое поколение — это не мой младший сын, и не мой старший сын. Да, он (Николай — прим. ред.) в страшном сне это себе представить не может, и ни один из моих сыновей», — отметил Александр.
В то же время у отца и сына, судя по всему, отличные отношения. Иногда Коля может покритиковать «батько», но предложит альтернативу.
Я могу сказать папе, что он неправ. Я никогда не буду молчать — всегда предпочитаю высказать свою точку зрения. Но при других людях я никогда не скажу ему, что он неправ.
Николай Лукашенко
Юноша подчеркнул, что не может быть против отца, так как он его полная копия. Кроме того, Николай называет президента просто папа, а не батя или отец — эти прозвища считает слишком формальными и пренебрежительными.