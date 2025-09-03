Копия принца Уильяма и будущий президент? Что известно о младшем сыне Лукашенко Коле

В поездке на саммит ШОС в Китае президента Белоруссии Александра Лукашенко сопровождал его младший сын — 21-летний Николай. Молодой человек стал одной из самых обсуждаемых персон мероприятия, приковав женские взгляды всего мира. Что известно о Лукашенко-младшем и его матери, почему его сравнивают с принцем Уильямом, кому принадлежит его сердце и есть ли у Коли шансы стать преемником отца — в материале 360.ru.

Биография Николая Лукашенко Николай Александрович Лукашенко родился 31 августа 2004 года в Минске. О личности матери парня известно мало, так как он появился на свет вне брака. Президент Белоруссии официально состоит в отношениях с Галиной Желнерович, но они не живут вместе с 1994 года — момента избрания его на пост главы государства. Известно, что мать Николая — врач. По слухам, это Ирина Абельская, бывший главный доктор государственного лидера. У нее есть степень доктора медицинских наук, она была главврачом Республиканского медицинского центра Управления делами президента Белоруссии с 2001 по 2007 год и с 2009-го. Ее мать, в свою очередь, была министром здравоохранения страны четыре года. Сам Александр Лукашенко говорил об этом так:

Я не разведенный человек, а у меня от другой женщины родился сын. Я не соответствую классическому пониманию большого семьянина.

Однажды президент обмолвился, что Коля очень редко видит мать, в его воспитании она не участвует. У него есть два старших брата по отцу: 49-летний Виктор и 45-летний Дмитрий. Мальчик впервые появился на публике в 3,5 года. В 2008-м он вместе с отцом приехал на субботник на стройплощадку «Минск-Арена». Тогда публика не знала, кто это. Позднее президент признался, что это его внебрачный сын.

Фото: РИА «Новости»

Появиться с Колей на публике Лукашенко-старшему посоветовал британский пиарщик Тимоти Белл, который начал работать на президента в марте 2008 года. Он предположил, что народу понравится имидж руководителя страны как белорусского батьки и заботливого папы, что легко поддерживать благодаря маленькому сыну рядом. После этого Колю стали чаще видеть с Лукашенко на мероприятиях, в том числе на международных. Например, в 10 лет мальчик побывал на заседании Генеральной ассамблеи ООН, а в 2020-м в возрасте 15 лет присутствовал на военном параде Победы в Москве — вместе со своими братьями он сидел в одном ряду с президентом России Владимиром Путиным. Образование До девятого класса Николай учился в Острошицко-Городокской средней школе. Образовательное учреждение самое обычное — без золотых унитазов. Однако оно находится очень близко к личной резиденции президента, что, по всей видимости, сыграло ключевую роль в выборе. Ранее там учился старший брат Дмитрий и его дочери.

Острошицкий Городок тоже звезд с неба не хватает. Это обычный населенный пункт, напоминающий стандартный райцентр с преимущественно одноэтажными домами, где не везде есть асфальтированные тротуары. В то же время это агрогородок, где достаточно жителей, чтобы утром перед школой образовывались пробки.

В девятом классе Коля занял первое место в районной олимпиаде по химии и третье в областном этапе. Затем поступил в лицей при Белорусском госуниверситете, где планировал учиться в 10-м классе. Он выбрал биологический профиль и, возможно, готовился пойти по стопам матери. Однако из-за протестов 2020 года Александр Лукашенко забрал сына из учебного заведения в Минске из соображений безопасности.

Фото: РИА «Новости»

Предполагали, что Николай какое-то время учился в гимназии при МГУ в Москве, однако там эту информацию опровергли. Также были слухи, что он проходил программу в частной гимназии в районе Дрозды Минского района. Ее, к слову, учредила компания его матери. Еще один вариант, о котором говорили, — закрытая школа «Президент» в элитном поселке ParkVille в Подмосковье. Последнее учебное заведение эти сведения не подтвердило. Достоверно известно, что Лукашенко-младший окончил школу, будучи на домашнем обучении, и даже получил золотую медаль. Помимо основной учебной программы, он занимался изучением языков, игрой на фортепиано и спортом. Потом Коля поступил в Белорусский государственный университет на биологический факультет. В 2023 году он участвовал в программе обмена и учился в Пекинском университете Хао Пин. Его отмечали как лучшего студента курса. Обучение проходит на английском языке, также молодой человек активно познает китайский.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Скандал во Дворце независимости Во время протеста 23 августа 2020 года 15-летний Николай сопровождал отца в экипировке бойца спецназа, бронежилете и с автоматом в руках. В тот день часть протестующих отправилась в сторону новой резиденции Лукашенко — Дворцу независимости, куда на вертолете и прибыл Александр с сыном. На нем тоже был бронежилет, в руках автомат, однако был ли в оружии магазин с патронами, сказать сложно.

Интересно Протесты в Белоруссии начались в ночь на 10 августа 2020 года после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов, однако протестующие посчитали их сфальсифицированными и потребовали повторных выборов. Беспорядки сопровождались арестами. Протесты в Белоруссии начались в ночь на 10 августа 2020 года после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов, однако протестующие посчитали их сфальсифицированными и потребовали повторных выборов. Беспорядки сопровождались арестами.

Они прилетели к моменту, когда всех митингующих разогнали. На видео, которое попало в сеть, он сказал: «Как крысы разбежались». Голос Николая за кадром тоже слышен: «Ну где они?» Ответ президента многих возмутил: «Убежали. Они узнали, что ты будешь там». После распространения ролика Лукашенко обвинили в сумасшествии. Многие не поняли, зачем нужно было тащить с собой 15-летнего подростка. Возможно, именно поэтому белорусский «батько» побоялся за безопасность сына и забрал его из лицея. В октябре 2020 года Коля участвовал во встрече отца с политзаключенными в СИЗО. В августе 2024 года его включили в санкционный список Канады.

Спорт в жизни Николая Лукашенко Лукашенко-старший с раннего детства прививал сыну здоровый образ жизни. «Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь он может выдержать температуру около 100 градусов в парилке и 28 градусов в бассейне. Плюс он выдерживает и ледяную ванну», — отметил белорусский президент. Николай с детства увлекается биатлоном и хоккеем. В 2018-м на соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» он завоевал серебро в смешанной эстафете, а в 2016 году на хоккейном турнире «Золотая шайба» получил звание лучшего бомбардира. Его тренер по хоккею Дмитрий Басков признавался, что ставит парня в пример своему сыну. «Не хочу заниматься популизмом, но Николай очень крутой. Для своего возраста он очень воспитанный, интеллигентный, честный и открытый», — отметил спортсмен.

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: РИА «Новости» 2/2

Есть ли девушка у Николая Лукашенко О незаурядной внешности младшего сына Александра Лукашенко впервые заговорили в 2020 году, когда 15-летний отпрыск посетил парад Победы в Москве. Тогда СМИ отметили, как возмужал парень, а в Сети появилось откровенное «Самый горячий драник Белоруссии». Из-за миловидной внешности и роста в 190 сантиметров его начали сравнивать с принцем Уильямом — в свои 20 лет он вскружил головы всем молодым девушкам Великобритании и не только. Его выбор пал на Кейт Миддлтон. А вот младшему Лукашенко только предстоит его сделать. Пока он предпочитает держать все в тайне. «Все детали личной жизни я не буду раскрывать, потому что у каждого человека есть свои какие-то вопросы личного характера. И в моей ситуации это, наверное, не то, на чем нужно делать акцент», — отметил Николай.

Фото: Александр Лукашенко с Николаем и Марией Василевич / РИА «Новости»

Не секрет, что Лукашенко-старший любит окружить себя красивыми девушками. По этой причине сложно сказать, с кем они пришли — отцом или сыном. Вот кого видели рядом: Полину Жогло — студентку юрфака БГУ, была с четой на климатическом саммите в ОАЭ;

Анну Маргвелашвили — дочь экс-президента Грузии, познакомились во время официального визита Александра Лукашенко в Тбилиси в 2018 году;

Марию Василевич — мисс Беларусь — 2018, появилась на "Славянском базаре" 2019 года;

Алину Роскач — мисс Беларусь — 2016, празднование Купальи в Александрии. О популярности Николая среди девушек говорят и видеоролики по тегу #колялукашенко. Они набирают миллионы просмотров, однако юноша предпочитает отмалчиваться.

Фото: Скриншот из соцсетей

Более того, у папиного ангелочка, по всей видимости, нет аккаунтов в соцсетях. «Никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента травмировать психику», — говорил президент Белоруссии. Чем сейчас занимается Николай Лукашенко — слухи о политической карьере На данный момент «белорусский принц» учится и живет в Китае. При этом он тесно общается с семьей, часто бывает на родине и в России с официальными визитами.

Фото: РИА «Новости»

Ходили слухи, что ему прочат политическую карьеру и даже пост президента. Об этом пошутил Лукашенко-старший на субботнике в «Минск-Арене», когда Коле было три года. «Везде муссируется, что президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом Белоруссии», — пошутил руководитель республики, но СМИ быстро это подхватили и не раз припоминали политику. Он только подливал масла в огонь: «Если уже говорить о преемнике, то самого маленького буду готовить. Уникальный человек».

Фото: РИА «Новости»

Позднее, когда Коля подрос, ему пришлось оправдываться: человек, конечно, уникальный, только вот не для политики. «Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу [чтобы Николай стал президентом] <…> Он человек мужественный. Я этому рад. И свою страну он будет защищать как следует,», — говорил Лукашенко-старший в 2020 году. В начале 2025-го, однако, шутить перестал. «Молодое поколение — это не мой младший сын, и не мой старший сын. Да, он (Николай — прим. ред.) в страшном сне это себе представить не может, и ни один из моих сыновей», — отметил Александр. В то же время у отца и сына, судя по всему, отличные отношения. Иногда Коля может покритиковать «батько», но предложит альтернативу.

Я могу сказать папе, что он неправ. Я никогда не буду молчать — всегда предпочитаю высказать свою точку зрения. Но при других людях я никогда не скажу ему, что он неправ. Николай Лукашенко

Юноша подчеркнул, что не может быть против отца, так как он его полная копия. Кроме того, Николай называет президента просто папа, а не батя или отец — эти прозвища считает слишком формальными и пренебрежительными.