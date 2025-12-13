Сегодня 15:42 «Абсолютный рекорд». Конор Макгрегор женился на матери своих детей спустя 17 лет отношений 0 0 0 Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор наконец-то сделал шаг, которого от него ждали почти два десятилетия. Ирландец женился на Ди Девлин, матери своих четверых детей, которая прошла с ним путь от полной нищеты до мировых побед и финансового успеха. Почему же пара так долго тянула? Вспоминаем непростую историю любви чемпиона и официантки.

Конор Макгрегор женился на Ди Девлин Свадьбу 37-летний Конор Макгрегор и 38-летняя Ди Девлин сыграли 12 декабря в одной из старейших церквей Санто-Стефано-дельи-Абиссини. Она находится рядом с базиликой Святого Петра, по пути в Ватиканские сады. Свадьбы в Ватикане случаются редко. Для их проведения нужна особая координация с местными властями и одобрение на высшем уровне. По данным Irish Independent, даже внутри Ватикана не все были уверены. Некоторые высокопоставленные представители сомневались, стоит ли предоставлять церковь Макгрегору. Они считали, что его репутация и недавние судебные разбирательства могут вызвать вопросы. Охранники Макгрегора тщательно следили за тем, чтобы на территорию церкви не проникли посторонние. Местным жителям запретили фотографировать невесту. Церковь украсили тысячами белых роз. Молодожены вошли через цветочную арку. Для гостей выступили струнный квартет и хор из десяти человек, сообщал Mirror.

Фото: IMAGO/HOCH ZWEI / www.globallookpress.com

«Ди — моя спасительница». История любви Макгрегора и Девлин Конор и Ди встретились в 2008 году в ночном клубе Дублина. Ей было 20, ему — 19. Оба росли в небогатых семьях, без особых перспектив и планов на будущее. Ди работала официанткой, а Конор — сантехником. В свободное время он тренировался и участвовал в небольших турнирах по ММА, получая скромные призовые. Когда стало ясно, что для успеха в единоборствах ему нужно полностью посвятить себя тренировкам, Девлин взяла на себя все бытовые заботы. Она нашла две работы, чтобы оплачивать жилье за 30 километров от Дублина. Возила Конора на тренировки и содержала семью. Макгрегор жил на пособие по безработице.

Она возила меня в зал и выслушивала мои мечты. Ди — моя спасительница. Конор Макгрегор

Дальше — пояс Cage Warriors, дебют в UFC, двойное чемпионство — и Макгрегор стал легендой. Возможно, первой суперзвездой ММА, о которой слышали даже те, кто никогда не увлекался смешанными единоборствами.

Фото: INPHO/Bryan Keane via www.imago- / www.globallookpress.com

Измены и угроза тюрьмы из-за изнасилования С ростом доходов Девлин не только обеспечила семью, но и создала комфортные условия для жизни: купила дома, яхты, дорогие автомобили и развила бизнес. Она оставалась опорой Конора, заботясь о детях и поддерживая его в делах. Ее усилия способствовали развитию его карьеры и предпринимательской деятельности. История могла бы стать идеальной любовной историей, если бы не регулярные секс-скандалы с Макгрегором. Одна из девушек выложила в сеть видео, где Конор спит на ее кровати. В 2017 году Терри Мюррей сообщила, что Макгрегор — отец ее ребенка. Тогда же Рита Ора рассказала о своих «ночах свиданий» с Конором. Но все это было цветочками по сравнению с тем, что началось потом, писал KP.RU. Конора уличили в употреблении запрещенных веществ. В 2019 году Макгрегор избил пожилого мужчину за то, что тот отказался пить его виски. На семейном отдыхе на Корсике Конор один отправился в ночной клуб, где разделся перед незнакомкой и отправился в отделение полиции. В 2018 году его впервые обвинили в изнасиловании девушки в Дублине. Но доказать вину не удалось. Потом появились еще четыре обвинения, а в 2024 году суд вынес первый обвинительный приговор. Конор Макгрегор совершил сексуальное насилие над своей знакомой Никитой Ни Лаймхин в Дублине. Его могли посадить в тюрьму, но доказательств не хватило. В итоге он заплатил штраф в 250 тысяч долларов.

Фото: Hubert Boesl/dpa / www.globallookpress.com

Секс-скандал с Макгрегором После громкого уголовного дела об измене Макгрегора продолжали замечать в обществе. Однажды его видели в лондонском ночном клубе Reign с тремя девушками. Среди них была агент по недвижимости Жаклин Пиркл. Летом прошлого года Конор Макгрегор шумно отпраздновал свое 37-летие. В день его рождения американская рэперша Азилия Бэнк выложила в соцсетях переписку с бойцом, где он отправлял ей свои обнаженные фотографии. Сразу после этого издание The Sun опубликовало фотографии Конора, на которых он обнимает и целует неизвестную брюнетку. Так что с днем рождения, «примерный семьянин»! Прошло почти полгода, и вот Конор женится на женщине, которой изменял неоднократно. Похоже, Ди Девлин все устраивает.